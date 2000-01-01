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Топ токенов категории Токены на основе биржи по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Токены на основе биржи. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Binance Coin
Binance Coin
BNB
$ 600.33
-0.05%
-1.37%
+1.06%
$ 80.89B
$ 18.87K
2
Hyperliquid
Hyperliquid
HYPE
$ 55
+0.05%
+0.75%
-0.61%
$ 13.96B
$ 17.04K
3
LEO Token
LEO Token
LEO
$ 9.65
0.00%
-0.00%
-1.13%
$ 8.88B
$ 221.15K
4
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.922
-0.23%
-3.03%
+0.43%
$ 2.45B
$ 68.73K
5
Cronos
Cronos
CRO
$ 0.04693
-0.30%
-3.08%
-13.73%
$ 2.10B
$ 2.58M
6
OKB
OKB
OKB
$ 93.888
-0.03%
-0.94%
+7.77%
$ 1.97B
$ 1.77K
7
HTX DAO
HTX DAO
HTX
$ 0.000001824
0.00%
+1.11%
+1.22%
$ 1.65B
$ 30.56B
8
Aster
Aster
ASTER
$ 0.602
-0.18%
-0.87%
-0.72%
$ 1.63B
$ 906.16K
9
Bitget Token
Bitget Token
BGB
$ 1.63648
+0.59%
+0.65%
+1.25%
$ 1.14B
$ 52.85K
10
KuCoin Token
KuCoin Token
KCS
$ 6.6192
+0.12%
-1.41%
+1.41%
$ 892.45M
$ 8.13K
11
Gate
Gate
GT
$ 6.69
0.00%
-0.01%
+3.72%
$ 713.10M
$ 955.11K
12
Jupiter
Jupiter
JUP
$ 0.1818
-0.22%
-1.78%
-4.51%
$ 604.30M
$ 1.12M
13
PancakeSwap
PancakeSwap
CAKE
$ 1.453
+0.35%
-0.34%
+1.90%
$ 509.50M
$ 256.96K
14
Nexo
Nexo
NEXO
$ 0.7189
+0.27%
-2.72%
-0.59%
$ 464.26M
$ 106.93K
15
Aerodrome Finance
Aerodrome Finance
AERO
$ 0.4156
-0.02%
-1.43%
-0.14%
$ 394.96M
$ 153.35K
16
Curve
Curve
CRV
$ 0.2582
+5.11%
+8.64%
+26.34%
$ 392.83M
$ 3.17M
17
Gnosis
Gnosis
GNO
$ 104.52
+0.03%
-2.12%
-0.08%
$ 275.56M
$ 553.92
18
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1.362
-0.44%
-1.95%
+0.30%
$ 231.70M
$ 151.10K
19
Falcon Finance
Falcon Finance
FF
$ 0.06645
+1.92%
+6.30%
+7.15%
$ 192.71M
$ 971.44K
20
Raydium
Raydium
RAY
$ 0.6312
-0.33%
-2.58%
+1.61%
$ 169.83M
$ 97.51K
21
MX Token
MX Token
MX
$ 1.6532
+0.04%
+1.52%
+3.60%
$ 151.51M
$ 1.04M
22
THORChain
THORChain
RUNE
$ 0.4275
-0.28%
-2.09%
-4.60%
$ 144.52M
$ 373.17K
23
BTSE Token
BTSE Token
BTSE
$ 0.840501
-1.05%
-0.02%
+0.46%
$ 136.21M
$ 5.59M
24
1INCH
1INCH
1INCH
$ 0.08311
-0.17%
-1.68%
+1.18%
$ 117.34M
$ 648.34K
25
dYdX
dYdX
DYDX
$ 0.11587
+0.02%
+1.24%
+3.34%
$ 98.07M
$ 586.65K
26
Backpack
Backpack
BP
$ 0.388
-0.21%
-2.62%
-0.72%
$ 96.62M
$ 198.14K
27
SNX
SNX
SNX
$ 0.2106
+0.05%
-1.86%
-1.12%
$ 72.73M
$ 431.44K
28
0x
0x
ZRX
$ 0.08163
0.00%
-0.78%
+2.69%
$ 69.39M
$ 704.99K
29
Safe Token
Safe Token
SAFE
$ 0.0914
0.00%
-2.66%
+6.65%
$ 68.53M
$ 4.34K
30
Orca
Orca
ORCA
$ 1.0655
-0.14%
-1.14%
-1.36%
$ 64.88M
$ 52.52K
31
FTX Token
FTX Token
FTT
$ 0.1966
-0.15%
-1.85%
-1.01%
$ 64.53M
$ 319.68K
32
CoW Protocol
CoW Protocol
COW
$ 0.1043
-0.19%
-2.88%
-3.94%
$ 60.62M
$ 520.23K
33
VELO
VELO
VELO
$ 0.003248
+0.71%
-2.48%
-7.11%
$ 57.36M
$ 9.36M
34
Hydration
Hydration
HDX
$ 0.00840886
-1.01%
+0.04%
+15.50%
$ 49.77M
$ 54.31K
35
SUSHI
SUSHI
SUSHI
$ 0.1697
+0.72%
-4.09%
+7.51%
$ 48.45M
$ 431.90K
36
Babylon
Babylon
BABY
$ 0.01299
-0.92%
-3.29%
+23.99%
$ 47.90M
$ 5.14M
37
Momentum
Momentum
MMT
$ 0.2147
-1.96%
+2.89%
+40.11%
$ 44.98M
$ 1.13M
38
STON
STON
STON
$ 0.425769
-0.07%
+0.00%
-4.38%
$ 42.58M
$ 4.74K
39
VVS Finance
VVS Finance
VVS
$ 8.14117E-7
+0.80%
-3.80%
-12.73%
$ 35.46M
--
40
SODAX
SODAX
SODA
$ 0.02348197
0.00%
--
+0.06%
$ 35.22M
$ 1.46
41
Elexium
Elexium
EX
$ 3.86
0.00%
--
+203,592.86%
$ 34.51M
$ 2.93K
42
ApeX Protocol
ApeX Protocol
APEX
$ 0.212
+0.47%
-3.58%
-2.21%
$ 29.48M
$ 341.83K
43
HashKey Platform
HashKey Platform
HSK
$ 0.08201
+0.24%
+0.37%
-3.49%
$ 28.25M
$ 730.01K
44
Bancor
Bancor
BNT
$ 0.2608
+0.08%
-4.51%
-2.72%
$ 28.12M
$ 251.99K
45
CoinEx
CoinEx
CET
$ 0.01142873
0.00%
0.00%
+5.60%
$ 28.09M
$ 28.94K
46
Solayer
Solayer
LAYER
$ 0.06046
+0.05%
-0.89%
+0.25%
$ 27.60M
$ 1.03M
47
FRAX
FRAX
FRAX
$ 0.3115
+0.45%
-3.61%
+16.43%
$ 27.57M
$ 194.39K
48
NKYC Token
NKYC Token
NKYC
$ 6.69
0.00%
-0.01%
-1.62%
$ 26.76M
$ 163.37K
49
ChangeNOW
ChangeNOW
NOW
$ 0.319999
0.00%
-0.02%
-10.00%
$ 26.73M
$ 1.65K
50
MultiBank Group
MultiBank Group
MBG
$ 0.1063
-0.38%
-0.94%
-2.04%
$ 26.15M
$ 22.47M

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Токены на основе биржи и почему они так популярны?
Токены категории Токены на основе биржи представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 256 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $121.95B.
Какой токен из категории Токены на основе биржи демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Токены на основе биржи, отслеживаемых на MEXC, VOLT продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 248.50% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Токены на основе биржи находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 256 токенов категории Токены на основе биржи, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Токены на основе биржи относятся BNB, HYPE, LEO. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Токены на основе биржи?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Токены на основе биржи составляет примерно $121.95B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Токены на основе биржи, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.