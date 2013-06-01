Протоколы Активов реального мира (RWA) занимаются токенизацией реальных активов – недвижимости, облигаций и частного кредитования – на блокчейне. Соединяя TradFi и DeFi, они открывают доступ к глобальной ликвидности и позволяют дробное владение оффчейн-активами. Этот сектор считается одним из ключевых драйверов притока институционального капитала и реальной доходности в криптоэкосистему.
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