Протоколы Активов реального мира (RWA) занимаются токенизацией реальных активов – недвижимости, облигаций и частного кредитования – на блокчейне. Соединяя TradFi и DeFi, они открывают доступ к глобальной ликвидности и позволяют дробное владение оффчейн-активами. Этот сектор считается одним из ключевых драйверов притока институционального капитала и реальной доходности в криптоэкосистему.

Поскольку RWA-криптовалюты обеспечены традиционными финансовыми активами, они с высокой вероятностью могут быть классифицированы как ценные бумаги, что требует строгого соблюдения KYC/AML и усиленного регуляторного контроля.

Токены RWA генерируют доходность за счет передачи держателям базовых денежных потоков физического актива – например, процентов по государственным облигациям или арендного дохода от недвижимости – напрямую через смарт-контракты.

Протоколы RWA используют сочетание смарт-контрактов для цифрового учета и юридически оформленных оффчейн-структур, таких как трасты или специальные проектные компании (SPV), чтобы гарантировать, что цифровой токен точно отражает юридическое право собственности на физический актив.

Токенизация физических активов служит мостом между традиционными финансами (TradFi) и DeFi, обеспечивая приток огромного объема внешней ликвидности на рынок криптовалют и предоставляя инвесторам в блокчейн стабильные возможности получения дохода от реальных активов.

Активы реального мира (RWA) – это токенизация традиционных физических финансовых активов, таких как недвижимость, государственные облигации или частный кредит, с переносом их в блокчейн в виде цифровых токенов.

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