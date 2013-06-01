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Топ токенов Real World Assets (RWA) по рыночной капитализации

Протоколы Активов реального мира (RWA) занимаются токенизацией реальных активов – недвижимости, облигаций и частного кредитования – на блокчейне. Соединяя TradFi и DeFi, они открывают доступ к глобальной ликвидности и позволяют дробное владение оффчейн-активами. Этот сектор считается одним из ключевых драйверов притока институционального капитала и реальной доходности в криптоэкосистему.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Figure Heloc
Figure Heloc
FIGR_HELOC
$ 1.006
0.00%
--
+0.20%
$ 21.22B
$ 15.78M
2
Стеллар
Стеллар
XLM
$ 0.1629
+0.37%
-0.43%
-4.24%
$ 5.49B
$ 2.30M
3
Линк
Линк
LINK
$ 8.313
+0.50%
-0.90%
+0.76%
$ 5.43B
$ 39.57K
4
Circle USYC
Circle USYC
USYC
$ 1.13
0.00%
0.00%
0.00%
$ 3.01B
$ 5.67K
5
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BUIDL
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.73B
--
6
Tether Gold
Tether Gold
GOLD(XAUT)
$ 4,369.62
+0.09%
+0.51%
+7.35%
$ 2.67B
$ 158.87
7
Ondo US Dollar Yield
Ondo US Dollar Yield
USDY
$ 1.14
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.14B
$ 1.07M
8
PAX Gold
PAX Gold
GOLD(PAXG)
$ 4,384.33
+0.10%
+0.46%
+7.47%
$ 2.00B
$ 618.42
9
Ondo
Ondo
ONDO
$ 0.346
+0.48%
-2.94%
-7.75%
$ 1.68B
$ 601.72K
10
Blockchain Capital
Blockchain Capital
BCAP
$ 106.17
0.00%
0.00%
-0.05%
$ 967.43M
--
11
Invesco Short Duration US Government Securities Fund
Invesco Short Duration US Government Securities Fund
USTB
$ 11.17
0.00%
0.00%
0.00%
$ 949.38M
--
12
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
JTRSY
$ 1.11
0.00%
0.00%
0.00%
$ 871.90M
--
13
Algorand
Algorand
ALGO
$ 0.08267
+0.50%
-2.25%
-8.99%
$ 738.04M
$ 1.72M
14
Quant
Quant
QNT
$ 57.78
-0.21%
-1.25%
-4.33%
$ 698.17M
$ 615.60
15
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
JAAA
$ 1.044
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 693.68M
--
16
YLDS
YLDS
YLDS
$ 0.999169
0.00%
0.00%
-0.07%
$ 656.93M
$ 16.76M
17
XDC Network
XDC Network
XDC
$ 0.02742
+0.26%
+1.71%
+3.94%
$ 563.67M
$ 3.38M
18
Injective
Injective
INJ
$ 4.527
+0.45%
+0.88%
-9.46%
$ 446.07M
$ 216.41K
19
Provenance Blockchain
Provenance Blockchain
HASH
$ 0.00670135
+1.19%
-0.15%
-9.11%
$ 377.36M
$ 3.69K
20
Kinesis Gold
Kinesis Gold
KAU
$ 140.62
+0.41%
+1.12%
+6.98%
$ 335.56M
$ 8.60M
21
TIA
TIA
TIA
$ 0.3265
-0.12%
-0.61%
-3.32%
$ 299.99M
$ 1.11M
22
OnRe Tokenized Reinsurance
OnRe Tokenized Reinsurance
ONYC
$ 1.13
0.00%
0.00%
0.00%
$ 254.81M
$ 1.09M
23
Tradable NA Rent Financing Platform SSTN
Tradable NA Rent Financing Platform SSTN
PC0000031
$ 1
0.00%
--
0.00%
$ 202.50M
--
24
VanEck Treasury Fund
VanEck Treasury Fund
VBILL
$ 1
0.00%
--
0.00%
$ 193.03M
--
25
Maple Finance
Maple Finance
SYRUP
$ 0.15169
+0.07%
-0.09%
-1.41%
$ 180.78M
$ 381.26K
26
Convex Finance
Convex Finance
CVX
$ 1.758
+2.48%
+11.69%
+29.05%
$ 174.36M
$ 60.72K
27
Zebec Network
Zebec Network
ZBCN
$ 0.0016891
-0.27%
-3.24%
-7.68%
$ 168.33M
$ 115.37M
28
$ 777.14
+0.10%
-0.14%
+0.16%
$ 168.32M
$ 111.30
29
Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN
Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN
PC0000033
$ 1
0.00%
--
0.00%
$ 162.50M
--
30
Strategy PP Variable xStock
Strategy PP Variable xStock
STRCX
$ 100.17
-0.03%
+0.01%
+0.90%
$ 150.15M
$ 235.16K
31
Spiko Amundi Overnight Swap Fund
Spiko Amundi Overnight Swap Fund
SAFO
$ 1.017
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 144.94M
--
32
$ 219.07
+0.20%
-2.96%
+4.21%
$ 143.42M
$ 351.67
33
$ 94.15
+0.39%
+0.07%
+2.06%
$ 139.09M
$ 602.95
34
$ 355.97
+0.13%
-0.83%
-6.25%
$ 137.33M
$ 192.29
35
OriginTrail
OriginTrail
TRAC
$ 0.2735
+0.18%
-2.90%
-2.03%
$ 137.25M
$ 276.60K
36
Tradable LatAm Fintech SSTN
Tradable LatAm Fintech SSTN
PC0000097
$ 1
0.00%
--
0.00%
$ 134.00M
--
37
$ 66.76
+0.50%
-2.83%
+4.08%
$ 129.37M
$ 1.05K
38
$ 329.46
+0.24%
-0.73%
+1.04%
$ 128.48M
$ 271.88
39
Tether Gold Tokens
Tether Gold Tokens
XAUT0
$ 4,359.44
+0.16%
+0.01%
+7.31%
$ 119.13M
$ 8.02M
40
Theo Short Duration US Treasury Fund
Theo Short Duration US Treasury Fund
THBILL
$ 1.016
0.00%
0.00%
0.00%
$ 117.75M
$ 109.41
41
Apollo Diversified Credit Securitize Fund
Apollo Diversified Credit Securitize Fund
ACRED
$ 1,104.76
-0.01%
0.00%
+0.13%
$ 115.35M
--
42
Tradable Singapore Fintech SSL
Tradable Singapore Fintech SSL
PC0000023
$ 1
0.00%
--
0.00%
$ 114.50M
--
43
Alpha Bulgaria Warrants
Alpha Bulgaria Warrants
ALFW
$ 3.2
0.00%
0.00%
0.00%
$ 114.33M
--
44
SOON
SOON
SOON
$ 0.2178
-0.18%
+1.35%
-1.00%
$ 111.87M
$ 511.86K
45
Tradable NA Third Party Online Merchant SSTN
Tradable NA Third Party Online Merchant SSTN
PC0000015
$ 1
0.00%
--
0.00%
$ 110.23M
--
46
Bending Spoons xStock
Bending Spoons xStock
BSPX
$ 52.15
-1.06%
--
+42.02%
$ 108.22M
$ 16.18K
47
Securitize Tokenized AAA CLO Fund
Securitize Tokenized AAA CLO Fund
STAC
$ 1,027.64
+0.14%
+0.00%
+0.13%
$ 102.97M
--
48
RealLink
RealLink
REAL
$ 0.07457
+0.31%
-2.46%
-0.90%
$ 102.31M
$ 2.86M
49
Centrifuge
Centrifuge
CFG
$ 0.163
0.00%
-0.61%
-3.66%
$ 94.25M
$ 425.46K
50
$ 66.59
+0.56%
-2.62%
+3.81%
$ 93.52M
$ 1.32K

Часто задаваемые вопросы

Что означает Активы реального мира (RWA) в блокчейн-индустрии?
Активы реального мира (RWA) – это токенизация традиционных физических финансовых активов, таких как недвижимость, государственные облигации или частный кредит, с переносом их в блокчейн в виде цифровых токенов.
Какую пользу приносит токенизация физических активов экосистеме децентрализованных финансов (DeFi)?
Токенизация физических активов служит мостом между традиционными финансами (TradFi) и DeFi, обеспечивая приток огромного объема внешней ликвидности на рынок криптовалют и предоставляя инвесторам в блокчейн стабильные возможности получения дохода от реальных активов.
Какие виды реальных активов (RWA) чаще всего торгуются на блокчейне?
К наиболее распространенным токенизированным активам реального мира (RWA) относятся казначейские облигации США, стейблкоины, обеспеченные фиатной валютой, токены долевого владения недвижимостью и токенизированные частные корпоративные кредиты.
Как протоколы RWA обеспечивают юридическое право собственности на токенизированные физические активы?
Протоколы RWA используют сочетание смарт-контрактов для цифрового учета и юридически оформленных оффчейн-структур, таких как трасты или специальные проектные компании (SPV), чтобы гарантировать, что цифровой токен точно отражает юридическое право собственности на физический актив.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Активы реального мира (RWA), а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.