Что такое Figure Heloc (FIGR_HELOC)

This project is building the foundational protocol layer for institutional debt markets on blockchain. Powered by Provenance Blockchain, Figure Connect and Figure Markets are transforming the way loan assets are originated, traded, and settled. Figure Connect functions as a primary market for credit—standardizing and tokenizing debt assets such as HELOCs and private credit into composable on-chain formats. Figure Markets acts as a secondary trading venue, enabling 24/7 settlement of these digital loan assets through decentralized custody, with support for both crypto and fiat on/off ramps. Together, they offer an integrated protocol for real-world asset finance, with deep roots in the lending ecosystem.

Источник Figure Heloc (FIGR_HELOC) Whitepaper Официальный веб-сайт

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Figure Heloc (FIGR_HELOC) Сколько стоит Figure Heloc (FIGR_HELOC) на сегодня? Актуальная цена FIGR_HELOC в USD – 0,999943 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена FIGR_HELOC в USD? $ 0,999943 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена FIGR_HELOC в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Figure Heloc? Рыночная капитализация FIGR_HELOC составляет $ 13,19B USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение FIGR_HELOC? Циркулирующее предложение FIGR_HELOC составляет 13,19B USD . Какова была максимальная цена (ATH) FIGR_HELOC? FIGR_HELOC достиг максимальной цены (ATH) в 1,062 USD . Какова была минимальная цена FIGR_HELOC за все время (ATL)? FIGR_HELOC достиг минимальной цены (ATL) в 0,883674 USD . Каков объем торгов FIGR_HELOC? Объем торгов за последние 24 часа для FIGR_HELOC составляет -- USD . Вырастет ли FIGR_HELOC в цене в этом году? FIGR_HELOC может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены FIGR_HELOC для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Figure Heloc (FIGR_HELOC)