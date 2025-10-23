Цена Figure Heloc (FIGR_HELOC)
Текущая цена Figure Heloc (FIGR_HELOC) составляет $0,999943. За последние 24 часа FIGR_HELOC торговался в диапазоне от $ 0,999943 до $ 1,025, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена FIGR_HELOC за все время составляет $ 1,062, а минимальная – $ 0,883674.
Что касается краткосрочной динамики, FIGR_HELOC изменился на -- за последний час, на -2,44% за 24 часа и на -2,23% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.
Текущая рыночная капитализация Figure Heloc составляет $ 13,19B, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение FIGR_HELOC составляет 13,19B, а общее предложение – 13193441797.358. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 13,19B.
За сегодня изменение цены Figure Heloc на USD составило $ -0,0250527.
За последние 30 дней изменение цены Figure Heloc на USD составило $ +0,0022748703.
За последние 60 дней изменение цены Figure Heloc на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Figure Heloc на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -0,0250527
|-2,44%
|30 дней
|$ +0,0022748703
|+0,23%
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
This project is building the foundational protocol layer for institutional debt markets on blockchain. Powered by Provenance Blockchain, Figure Connect and Figure Markets are transforming the way loan assets are originated, traded, and settled. Figure Connect functions as a primary market for credit—standardizing and tokenizing debt assets such as HELOCs and private credit into composable on-chain formats. Figure Markets acts as a secondary trading venue, enabling 24/7 settlement of these digital loan assets through decentralized custody, with support for both crypto and fiat on/off ramps. Together, they offer an integrated protocol for real-world asset finance, with deep roots in the lending ecosystem.
Понимание токеномики Figure Heloc (FIGR_HELOC) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена FIGR_HELOC прямо сейчас!
Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.