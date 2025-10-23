Текущая цена Figure Heloc сегодня составляет 0,999943 USD. Следите за обновлениями цены FIGR_HELOC к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены FIGR_HELOC прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Figure Heloc сегодня составляет 0,999943 USD. Следите за обновлениями цены FIGR_HELOC к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены FIGR_HELOC прямо сейчас на MEXC.

$0,999943
$0,999943$0,999943
-2,40%1D
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
График цены Figure Heloc (FIGR_HELOC) в реальном времени
Информация о ценах Figure Heloc (FIGR_HELOC) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,999943
$ 0,999943$ 0,999943
Мин 24Ч
$ 1,025
$ 1,025$ 1,025
Макс 24Ч

$ 0,999943
$ 0,999943$ 0,999943

$ 1,025
$ 1,025$ 1,025

$ 1,062
$ 1,062$ 1,062

$ 0,883674
$ 0,883674$ 0,883674

--

-2,44%

-2,23%

-2,23%

Текущая цена Figure Heloc (FIGR_HELOC) составляет $0,999943. За последние 24 часа FIGR_HELOC торговался в диапазоне от $ 0,999943 до $ 1,025, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена FIGR_HELOC за все время составляет $ 1,062, а минимальная – $ 0,883674.

Что касается краткосрочной динамики, FIGR_HELOC изменился на -- за последний час, на -2,44% за 24 часа и на -2,23% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Figure Heloc (FIGR_HELOC)

$ 13,19B
$ 13,19B$ 13,19B

--
----

$ 13,19B
$ 13,19B$ 13,19B

13,19B
13,19B 13,19B

13 193 441 797,358
13 193 441 797,358 13 193 441 797,358

Текущая рыночная капитализация Figure Heloc составляет $ 13,19B, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение FIGR_HELOC составляет 13,19B, а общее предложение – 13193441797.358. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 13,19B.

История цен Figure Heloc (FIGR_HELOC) в USD

За сегодня изменение цены Figure Heloc на USD составило $ -0,0250527.
За последние 30 дней изменение цены Figure Heloc на USD составило $ +0,0022748703.
За последние 60 дней изменение цены Figure Heloc на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Figure Heloc на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,0250527-2,44%
30 дней$ +0,0022748703+0,23%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое Figure Heloc (FIGR_HELOC)

This project is building the foundational protocol layer for institutional debt markets on blockchain. Powered by Provenance Blockchain, Figure Connect and Figure Markets are transforming the way loan assets are originated, traded, and settled. Figure Connect functions as a primary market for credit—standardizing and tokenizing debt assets such as HELOCs and private credit into composable on-chain formats. Figure Markets acts as a secondary trading venue, enabling 24/7 settlement of these digital loan assets through decentralized custody, with support for both crypto and fiat on/off ramps. Together, they offer an integrated protocol for real-world asset finance, with deep roots in the lending ecosystem.

Источник Figure Heloc (FIGR_HELOC)

Прогноз цены Figure Heloc (USD)

Сколько будет стоить Figure Heloc (FIGR_HELOC) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Figure Heloc (FIGR_HELOC) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Figure Heloc.

FIGR_HELOC на местную валюту

Токеномика Figure Heloc (FIGR_HELOC)

Понимание токеномики Figure Heloc (FIGR_HELOC) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена FIGR_HELOC прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Figure Heloc (FIGR_HELOC)

Сколько стоит Figure Heloc (FIGR_HELOC) на сегодня?
Актуальная цена FIGR_HELOC в USD – 0,999943 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена FIGR_HELOC в USD?
Текущая цена FIGR_HELOC в USD составляет $ 0,999943. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Figure Heloc?
Рыночная капитализация FIGR_HELOC составляет $ 13,19B USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение FIGR_HELOC?
Циркулирующее предложение FIGR_HELOC составляет 13,19B USD.
Какова была максимальная цена (ATH) FIGR_HELOC?
FIGR_HELOC достиг максимальной цены (ATH) в 1,062 USD.
Какова была минимальная цена FIGR_HELOC за все время (ATL)?
FIGR_HELOC достиг минимальной цены (ATL) в 0,883674 USD.
Каков объем торгов FIGR_HELOC?
Объем торгов за последние 24 часа для FIGR_HELOC составляет -- USD.
Вырастет ли FIGR_HELOC в цене в этом году?
FIGR_HELOC может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены FIGR_HELOC для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии Figure Heloc (FIGR_HELOC)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

