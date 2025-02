Что такое Kaon (AKRO)

Akropolis’ mission is to give everyone the tools to save, grow and provision for the future safely and without dependence on a central counterparty, or to fall prey to predatory financial practices of multiple intermediaries. Our goal is to create yield-generating products that don’t predominantly rely on inflationary emissions as the main source of yield and that generate returns regardless of the market conditions. We believe Akropolis is the one-stop solution for any investor seeking access to passive, efficient and sustainable yield generation.

