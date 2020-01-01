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Топ токенов категории Стейблкоин, соответствующий MiCA по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Стейблкоин, соответствующий MiCA. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.0009
0.00%
+0.02%
+0.02%
$ 74.86B
$ 64.84M
2
EURC
EURC
EURC
$ 1.15
0.00%
0.00%
0.00%
$ 452.49M
$ 23.62M
3
EUR CoinVertible
EUR CoinVertible
EURCV
$ 1.15
0.00%
0.00%
0.00%
$ 161.22M
$ 6.64M
4
Eurite
Eurite
EURI
$ 1.1558
+0.03%
+0.09%
+0.21%
$ 57.35M
$ 4.83K
5
Monerium EUR emoney
Monerium EUR emoney
EURE
$ 1.16
+0.87%
+0.00%
+0.87%
$ 31.72M
$ 386.47K
6
StablR USD
StablR USD
USDR
$ 0.4983
0.00%
+15.61%
-5.73%
$ 10.64M
$ 253.56
7
StablR Euro
StablR Euro
EURR
$ 0.8338
+31.79%
+25.41%
+7.98%
$ 8.18M
$ 3.99K
8
Quantoz USDQ
Quantoz USDQ
USDQ
$ 0.993313
-0.32%
+0.00%
-0.45%
$ 6.95M
$ 3.19M
9
Quantoz EURQ
Quantoz EURQ
EURQ
$ 1.15
0.00%
+0.02%
+1.77%
$ 6.85M
$ 534.15K
10
AllUnity EUR
AllUnity EUR
EURAU
$ 1.15
0.00%
0.00%
0.00%
$ 631.79K
$ 11.60K

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Стейблкоин, соответствующий MiCA и почему они так популярны?
Токены категории Стейблкоин, соответствующий MiCA представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 10 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $75.60B.
Какой токен из категории Стейблкоин, соответствующий MiCA демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Стейблкоин, соответствующий MiCA, отслеживаемых на MEXC, EURR продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 25.41% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Стейблкоин, соответствующий MiCA находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 10 токенов категории Стейблкоин, соответствующий MiCA, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Стейблкоин, соответствующий MiCA относятся USDC, EURC, EURCV. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Стейблкоин, соответствующий MiCA?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Стейблкоин, соответствующий MiCA составляет примерно $75.60B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Стейблкоин, соответствующий MiCA, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.