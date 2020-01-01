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Топ токенов категории Азартные игры (GambleFi) по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Азартные игры (GambleFi). Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
BCGame Coin
BCGame Coin
BC
$ 0.02670042
-0.07%
-0.03%
+7.68%
$ 266.73M
$ 50.76K
2
Shuffle
Shuffle
SHFL
$ 0.29943
+0.11%
+0.02%
-6.63%
$ 127.46M
$ 685.10K
3
Rollbit Coin
Rollbit Coin
RLB
$ 0.069764
+0.23%
+0.01%
+3.76%
$ 111.53M
$ 69.35K
4
RealLink
RealLink
REAL
$ 0.07442
0.00%
-2.71%
-1.09%
$ 102.21M
$ 2.87M
5
WINK
WINK
WIN
$ 0.00003263
+0.31%
+2.37%
+7.12%
$ 32.15M
$ 2.07B
6
G Coin
G Coin
GCOIN
$ 0.0012159
+1.34%
+3.34%
-18.93%
$ 30.49M
$ 189.13M
7
Pixels
Pixels
PIXEL
$ 0.004568
-0.47%
-5.77%
+9.61%
$ 15.19M
$ 13.99M
8
Overtime
Overtime
OVER
$ 0.179025
0.00%
+0.01%
+9.28%
$ 9.88M
$ 19.46K
9
Opinion
Opinion
OPN
$ 0.05317
-0.38%
-0.09%
+4.36%
$ 9.53M
$ 1.33M
10
Limitless
Limitless
LMTS
$ 0.06262
-0.19%
-2.01%
-4.65%
$ 8.26M
$ 880.69K
11
Stoked
Stoked
STK
$ 0.05163
-0.08%
-0.04%
+11,212.69%
$ 5.16M
$ 2.64K
12
LUMI Credits
LUMI Credits
LUMI
$ 0.0401894
0.00%
--
+0.02%
$ 5.14M
$ 533.87
13
Hey Anon
Hey Anon
ANON
$ 0.2965
-0.34%
+4.00%
-6.50%
$ 4.11M
$ 198.72K
14
Sport.Fun
Sport.Fun
FUN
$ 0.02206
+0.14%
-2.69%
+1.99%
$ 3.93M
$ 3.06M
15
Solcasino Token
Solcasino Token
SCS
$ 0.00127507
+0.02%
-0.01%
+4.02%
$ 3.91M
$ 12.05K
16
WINR Protocol
WINR Protocol
WINR
$ 0.00421486
+2.03%
-0.01%
+24.26%
$ 3.74M
$ 26.47K
17
SIX
SIX
SIX
$ 0.0042
0.00%
+0.24%
-0.71%
$ 3.57M
$ 31.78M
18
BFG Token
BFG Token
BFG
$ 0.00498895
0.00%
+0.01%
+6.92%
$ 3.42M
$ 3.16K
19
B-Lucky
B-Lucky
LUCKY
$ 0.002088
+0.10%
-5.65%
0.00%
$ 2.09M
$ 31.89M
20
Chain Games
Chain Games
CHAIN
$ 0.00306274
-0.10%
-0.01%
-22.42%
$ 1.51M
$ 22.46K
21
GOAT Network
GOAT Network
GOATED
$ 0.008253
+0.07%
+3.74%
-6.17%
$ 860.66K
$ 6.62M
22
EarnBet
EarnBet
EBET
$ 0.00020516
0.00%
--
-0.09%
$ 850.31K
$ 69.94
23
Bag on Bonk
Bag on Bonk
BAG
$ 0.00064857
0.00%
+0.01%
+1.75%
$ 648.40K
$ 1.56K
24
HILO
HILO
HILO
$ 0.00462681
-0.15%
-0.02%
+6.90%
$ 556.95K
$ 526.65
25
ARC
ARC
ARC
$ 0.000528
0.00%
-6.82%
-13.75%
$ 548.99K
$ 516.02K
26
BlockChip
BlockChip
BCP
$ 0.00046635
0.00%
--
-7.00%
$ 466.35K
$ 11.67
27
JetTon Game
JetTon Game
JETTON
$ 0.02136
+0.05%
-2.90%
-2.24%
$ 430.00K
$ 2.28M
28
Solama
Solama
SOLAMA
$ 0.00062042
+0.44%
-0.00%
+1.15%
$ 418.31K
$ 39.75K
29
Blockasset
Blockasset
BLOCK
$ 0.00133841
-0.03%
-0.00%
-3.48%
$ 417.32K
$ 21.72
30
Knockout Games
Knockout Games
GG
$ 0.00038863
-0.07%
-0.01%
-11.40%
$ 388.63K
$ 29.23
31
Lucky Block
Lucky Block
LBLOCK
$ 2.79E-6
0.00%
-0.10%
+1.45%
$ 279.34K
--
32
ROLLHUB
ROLLHUB
RHUB
$ 0.00026416
0.00%
--
-0.17%
$ 264.15K
$ 4.62
33
Atlas Navi
Atlas Navi
NAVI
$ 0.001599
-0.50%
-2.78%
-5.41%
$ 259.86K
$ 15.07M
34
BETTER
BETTER
BETTER
$ 0.00199404
-0.08%
-0.06%
+0.82%
$ 248.63K
$ 1.40K
35
DICE
DICE
$DICE
$ 0.00077961
+0.53%
-0.11%
-1.74%
$ 232.27K
$ 13.57K
36
Ridotto
Ridotto
RDT
$ 0.00089828
-0.06%
-0.02%
-3.09%
$ 230.45K
$ 25.99
37
Polkamarkets
Polkamarkets
POLK
$ 0.00220568
0.00%
--
-4.13%
$ 220.52K
$ 812.08
38
MasterBOT
MasterBOT
$BOT
$ 0.00018593
-0.04%
-0.02%
-8.81%
$ 185.89K
$ 417.90
39
Exeedme
Exeedme
XED
$ 0.00182433
0.00%
--
-0.01%
$ 182.43K
$ 1.17
40
Sports Bet
Sports Bet
SBET
$ 0.00018908
-0.01%
0.00%
-0.01%
$ 171.29K
$ 6.12K
41
Bazed Games
Bazed Games
BAZED
$ 0.00219945
0.00%
--
+1.60%
$ 167.86K
$ 8.19
42
Polyfactual
Polyfactual
POLYFACTS
$ 0.00012559
+0.06%
-0.12%
-22.81%
$ 125.59K
$ 2.27K
43
Blockchain Bets
Blockchain Bets
BCB
$ 0.00013018
0.00%
--
-0.08%
$ 114.25K
$ 15.62
44
BoxBet
BoxBet
BXBT
$ 0.00133561
0.00%
--
+3.60%
$ 114.10K
$ 10.71
45
RIPS
RIPS
RIPS
$ 1.21E-6
0.00%
-3.70%
-0.82%
$ 84.48K
--
46
Bag
Bag
BAG
$ 1.272E-5
-2.83%
-2.80%
-0.31%
$ 74.78K
--
47
Decentral Games ICE
Decentral Games ICE
ICE
$ 0.00030528
0.00%
--
0.00%
$ 68.90K
$ 1.52
48
HYPERSTITIONS
HYPERSTITIONS
HST
$ 0.00015031
0.00%
--
-0.17%
$ 64.62K
$ 122.73
49
POWERBALL
POWERBALL
BALL
$ 5.794E-5
+0.45%
+8.60%
+6.66%
$ 56.76K
--
50
Hyperbet by Virtuals
Hyperbet by Virtuals
HBET
$ 0.00010103
+0.02%
--
-2.04%
$ 51.03K
$ 1.97

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Азартные игры (GambleFi) и почему они так популярны?
Токены категории Азартные игры (GambleFi) представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 69 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $759.14M.
Какой токен из категории Азартные игры (GambleFi) демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Азартные игры (GambleFi), отслеживаемых на MEXC, CAP продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 11.88% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Азартные игры (GambleFi) находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 69 токенов категории Азартные игры (GambleFi), включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Азартные игры (GambleFi) относятся BC, SHFL, RLB. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Азартные игры (GambleFi)?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Азартные игры (GambleFi) составляет примерно $759.14M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Азартные игры (GambleFi), а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.