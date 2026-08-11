Сегодняшняя цена TSMC xStock

Текущая цена TSMC xStock (TSMX) сегодня составляет $ 421,95 с изменением 0,10% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации TSMX на USD составляет $ 421,95 за TSMX.

На данный момент TSMC xStock занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 2 649 631, при оборотном предложении 6,28K TSMX. В течение последних 24 часов, TSMX торговался в диапазоне от $ 410,78 (минимум) до $ 762,74 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 889,76, тогда как исторический минимум составил $ 343,53.

В краткосрочной перспективе TSMX изменился на +0,00% за последний час и на +3,24% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 7,22K.

Рыночная информация TSMC xStock (TSMX)

Рыночная капитализация $ 2,65M$ 2,65M $ 2,65M Объем (24Ч) $ 7,22K$ 7,22K $ 7,22K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 98,51M$ 98,51M $ 98,51M Оборотное предложение 6,28K 6,28K 6,28K Общее предложение 233 460,8927633589 233 460,8927633589 233 460,8927633589

Текущая рыночная капитализация TSMC xStock составляет $ 2,65M, при 24-часовом объеме торгов $ 7,22K. Циркулируещее обращение TSMX составляет 6,28K, а общее предложение – 233460.8927633589. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 98,51M.