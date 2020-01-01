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Топ токенов портфеля World Liberty Financial по рыночной капитализации

Этот портфель отслеживает цифровые активы и партнерские протоколы, связанные с DeFi-экосистемой World Liberty Financial. В него входят токены управления и утилитарные активы, используемые в их сетях кредитования и заимствования. Отслеживание этого индекса дает понимание рыночного присутствия, ликвидности и уровня распространенности данного DeFi-проекта.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Эфириум
Эфириум
ETH
$ 1,878.62
+0.28%
-2.30%
+0.07%
$ 226.48B
$ 108.71K
2
Tether
Tether
USDT
$ 0.999138
0.00%
0.00%
0.00%
$ 183.09B
$ 34.62B
3
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00089
0.00%
+0.03%
+0.03%
$ 74.86B
$ 67.17M
4
Трон
Трон
TRX
$ 0.331
0.00%
+0.33%
+0.88%
$ 31.39B
$ 12.23M
5
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 64,091.05
+0.19%
-1.84%
-0.43%
$ 7.45B
$ 2.11
6
Линк
Линк
LINK
$ 8.282
+0.50%
-0.90%
+0.76%
$ 5.43B
$ 39.57K
7
USD1
USD1
USD1
$ 1.00027
0.00%
-0.03%
+0.02%
$ 4.39B
$ 3.27M
8
Avalanche
Avalanche
AVAX
$ 6.461
-0.29%
-1.39%
-3.72%
$ 2.79B
$ 22.18K
9
Ondo
Ondo
ONDO
$ 0.3452
+0.48%
-2.94%
-7.75%
$ 1.68B
$ 601.72K
10
Mantle
Mantle
MNT
$ 0.4499
+0.57%
+3.55%
+9.68%
$ 1.46B
$ 218.94K
11
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 89.81
+0.16%
-1.85%
-0.74%
$ 1.38B
$ 2.29K
12
Ethena
Ethena
ENA
$ 0.088
+0.46%
-0.02%
-4.67%
$ 814.13M
$ 4.03M
13
SEI
SEI
SEI
$ 0.04171
+0.31%
+0.12%
+0.36%
$ 301.85M
$ 1.36M
14
BUILDon
BUILDon
B
$ 0.16473
-1.13%
+12.79%
-2.90%
$ 163.98M
$ 1.27M
15
A
A
A
$ 0.06433
+0.06%
-0.82%
-0.91%
$ 106.12M
$ 898.38K
16
Movement
Movement
MOVE
$ 0.006638
-0.48%
-6.97%
-11.60%
$ 26.65M
$ 9.63M

Часто задаваемые вопросы

Что такое криптоэкосистема World Liberty Financial?
Экосистема World Liberty Financial – это отдельная DeFi-инициатива, включающая партнерские протоколы, токены управления и интегрированные цифровые активы, обеспечивающие работу собственной сети кредитования и заимствования.
Почему трейдеры отслеживают токены из портфеля World Liberty Financial?
Трейдеры следят за портфелем World Liberty Financial, поскольку его токены часто движутся за счет сильного бренд-фактора и политических нарративов, формируя уникальный рыночный импульс независимо от общего тренда крипторынка.
Считаются ли токены World Liberty Financial активами децентрализованных финансов (DeFi)?
Да, основные активы в портфеле World Liberty Financial в первую очередь связаны с операциями в сфере децентрализованных финансов, обеспечивая возможность кредитования, заимствования и получения дохода без необходимости получения специального разрешения.
Что влияет на волатильность портфеля World Liberty Financial?
Волатильность портфеля World Liberty Financial в первую очередь зависит от темпов внедрения криптовалют институциональными инвесторами, новостей в сфере регулирования в США, а также от общего отношения розничных инвесторов к основателям проекта.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Финансовый портфель World Liberty, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.