Этот портфель отслеживает цифровые активы и партнерские протоколы, связанные с DeFi-экосистемой World Liberty Financial. В него входят токены управления и утилитарные активы, используемые в их сетях кредитования и заимствования. Отслеживание этого индекса дает понимание рыночного присутствия, ликвидности и уровня распространенности данного DeFi-проекта.
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