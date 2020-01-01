Этот портфель отслеживает цифровые активы и партнерские протоколы, связанные с DeFi-экосистемой World Liberty Financial. В него входят токены управления и утилитарные активы, используемые в их сетях кредитования и заимствования. Отслеживание этого индекса дает понимание рыночного присутствия, ликвидности и уровня распространенности данного DeFi-проекта.

Волатильность портфеля World Liberty Financial в первую очередь зависит от темпов внедрения криптовалют институциональными инвесторами, новостей в сфере регулирования в США, а также от общего отношения розничных инвесторов к основателям проекта.

Да, основные активы в портфеле World Liberty Financial в первую очередь связаны с операциями в сфере децентрализованных финансов, обеспечивая возможность кредитования, заимствования и получения дохода без необходимости получения специального разрешения.

Трейдеры следят за портфелем World Liberty Financial, поскольку его токены часто движутся за счет сильного бренд-фактора и политических нарративов, формируя уникальный рыночный импульс независимо от общего тренда крипторынка.

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