Сегодняшняя цена Navio

Текущая цена Navio (NAV) сегодня составляет $ 0,0343836 с изменением 10,24% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации NAV на USD составляет $ 0,0343836 за NAV.

На данный момент Navio занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 2 649 648, при оборотном предложении 77,08M NAV. В течение последних 24 часов, NAV торговался в диапазоне от $ 0,03427278 (минимум) до $ 0,03878655 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 4,93, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе NAV изменился на -0,08% за последний час и на -0,39% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 145,81.

Рыночная информация Navio (NAV)

Рыночная капитализация $ 2,65M$ 2,65M $ 2,65M Объем (24Ч) $ 145,81$ 145,81 $ 145,81 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 2,65M$ 2,65M $ 2,65M Оборотное предложение 77,08M 77,08M 77,08M Общее предложение 77 077 429,0 77 077 429,0 77 077 429,0

Текущая рыночная капитализация Navio составляет $ 2,65M, при 24-часовом объеме торгов $ 145,81. Циркулируещее обращение NAV составляет 77,08M, а общее предложение – 77077429.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 2,65M.