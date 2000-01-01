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Топ токенов категории DePIN по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе DePIN. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Bittensor
Bittensor
TAO
$ 200.18
-0.70%
-2.17%
+1.92%
$ 2.23B
$ 5.42K
2
Beldex
Beldex
BDX
$ 0.0917
+0.08%
+0.24%
+10.83%
$ 709.37M
$ 9.98M
3
Render
Render
RENDER
$ 1.288
-0.31%
-2.94%
-4.80%
$ 668.66M
$ 106.82K
4
Filecoin
Filecoin
FIL
$ 0.7031
+0.09%
-1.28%
-2.16%
$ 554.13M
$ 1.48M
5
BitTorrent
BitTorrent
BTT
$ 0.000000263
-0.04%
-0.53%
-0.30%
$ 259.59M
$ 223.91B
6
Jasmy
Jasmy
JASMY
$ 0.004013
-0.42%
-0.72%
-4.65%
$ 198.67M
$ 16.26M
7
Zebec Network
Zebec Network
ZBCN
$ 0.0016798
-0.55%
-2.94%
-7.94%
$ 169.52M
$ 114.30M
8
Graph Token
Graph Token
GRT
$ 0.01436
-0.28%
-2.24%
-2.31%
$ 156.16M
$ 4.39M
9
MIOTAC
MIOTAC
IOTA
$ 0.03424
-0.26%
-3.98%
+2.88%
$ 153.78M
$ 1.93M
10
Akash Network
Akash Network
AKT
$ 0.495685
-0.26%
-0.01%
-1.14%
$ 146.97M
$ 3.41M
11
Theta Network
Theta Network
THETA
$ 0.140172
-0.25%
+0.01%
+9.02%
$ 140.14M
$ 7.70M
12
OriginTrail
OriginTrail
TRAC
$ 0.2743
+1.17%
-2.23%
-1.39%
$ 138.00M
$ 273.66K
13
Arweave
Arweave
AR
$ 1.821
-0.55%
+0.17%
-1.52%
$ 119.16M
$ 46.25K
14
Golem
Golem
GLM
$ 0.09179
+0.03%
-0.01%
-0.46%
$ 91.77M
$ 2.71M
15
Aethir
Aethir
ATH
$ 0.004062
-0.15%
+1.08%
+4.46%
$ 82.95M
$ 18.59M
16
GEODNET
GEODNET
GEOD
$ 0.1891
+0.82%
+1.10%
-5.80%
$ 81.04M
$ 344.88K
17
Data Network
Data Network
DATA
$ 0.2108
+0.77%
+0.34%
-1.18%
$ 74.69M
$ 454.50K
18
GRASS
GRASS
GRASS
$ 0.2982
-0.10%
-0.07%
-1.19%
$ 72.78M
$ 289.14K
19
XPIN Network
XPIN Network
XPIN
$ 0.0016663
+0.54%
-1.22%
+9.84%
$ 62.24M
$ 96.41M
20
Livepeer
Livepeer
LPT
$ 1.243
+0.24%
-2.27%
-3.03%
$ 62.06M
$ 42.59K
21
Holo Token
Holo Token
HOT
$ 0.0003373
+0.27%
-1.11%
-0.32%
$ 59.51M
$ 179.53M
22
TFUEL
TFUEL
TFUEL
$ 0.007488
+0.23%
-2.16%
+4.13%
$ 55.13M
$ 7.34M
23
IO
IO
IO
$ 0.123
-0.30%
-4.04%
-1.63%
$ 43.04M
$ 2.11M
24
XYO
XYO
XYO
$ 0.00291
0.00%
-1.01%
0.00%
$ 40.44M
$ 18.61M
25
peaq network
peaq network
PEAQ
$ 0.01744
-0.51%
-1.02%
+1.57%
$ 39.08M
$ 1.56M
26
Powerledger
Powerledger
POWR
$ 0.03885245
-0.17%
-0.01%
-0.45%
$ 38.83M
$ 3.06M
27
AnkrNetwork
AnkrNetwork
ANKR
$ 0.003605
-0.06%
-1.26%
+6.34%
$ 36.07M
$ 15.79M
28
Helium Network Token
Helium Network Token
HNT
$ 0.1859
-0.27%
-2.15%
+1.41%
$ 34.73M
$ 312.99K
29
Spacecoin
Spacecoin
SPACE
$ 0.005481
-0.22%
+0.39%
-6.69%
$ 28.77M
$ 15.07M
30
Siacoin
Siacoin
SC
$ 0.0005062
-0.22%
-0.53%
+1.95%
$ 28.37M
$ 108.56M
31
Bless
Bless
BLESS
$ 0.01285
+2.13%
+9.80%
+25.12%
$ 25.57M
$ 51.38M
32
IoTeX Network
IoTeX Network
IOTX
$ 0.002689
+0.07%
-11.21%
+22.57%
$ 25.27M
$ 51.43M
33
WorldMobileToken
WorldMobileToken
WMTX
$ 0.02941
-0.10%
-1.70%
+6.97%
$ 25.15M
$ 1.89M
34
iExec RLC
iExec RLC
RLC
$ 0.2735
+0.07%
-1.62%
+4.42%
$ 23.83M
$ 199.63K
35
Ocean Protocol
Ocean Protocol
OCEAN
$ 0.09486
+0.25%
-0.00%
-4.21%
$ 22.86M
$ 11.53K
36
DexNet
DexNet
DEXNET
$ 0.0073965
0.00%
-0.01%
-14.58%
$ 22.19M
$ 64.36
37
Phala
Phala
PHA
$ 0.02587
+5.64%
+11.68%
+29.03%
$ 22.18M
$ 4.53M
38
MVL
MVL
MVL
$ 0.00075504
-0.01%
-0.01%
-1.87%
$ 20.99M
$ 47.28K
39
Chia Network
Chia Network
XCH
$ 1.401
+0.77%
+8.03%
-5.95%
$ 20.74M
$ 53.63K
40
Acurast
Acurast
ACU
$ 0.09258
+0.23%
-7.18%
+20.90%
$ 20.02M
$ 757.19K
41
STORJ
STORJ
STORJ
$ 0.04456
+0.18%
-1.04%
-0.09%
$ 18.93M
$ 1.30M
42
Nosana
Nosana
NOS
$ 0.261
-0.78%
-1.12%
-4.01%
$ 18.56M
$ 247.90K
43
Flux
Flux
FLUX
$ 0.04452
+0.31%
+3.37%
+14.63%
$ 18.43M
$ 1.44M
44
Starpower
Starpower
STAR
$ 0.0961
+0.31%
+0.63%
+15.11%
$ 17.86M
$ 156.91K
45
NYM
NYM
NYM
$ 0.0196
0.00%
+2.84%
+12.47%
$ 16.05M
$ 3.41M
46
Pocket Network
Pocket Network
POKT
$ 0.006862
-1.21%
-2.46%
+0.12%
$ 15.86M
$ 814.02K
47
Dolphin
Dolphin
POD
$ 0.325849
+0.09%
-0.07%
-12.39%
$ 14.22M
$ 842.51K
48
Radicle
Radicle
RAD
$ 0.2107
+0.48%
-0.05%
+2.28%
$ 12.44M
$ 282.66K
49
AO
AO
AO
$ 1.722
-0.12%
+3.54%
-0.86%
$ 12.28M
$ 32.51K
50
Orchid
Orchid
OXT
$ 0.009878
+0.98%
+0.25%
-12.23%
$ 10.01M
$ 5.98M

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории DePIN и почему они так популярны?
Токены категории DePIN представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 191 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $7.15B.
Какой токен из категории DePIN демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории DePIN, отслеживаемых на MEXC, $NODE продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 31.10% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов DePIN находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 191 токенов категории DePIN, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории DePIN относятся TAO, BDX, RENDER. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории DePIN?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории DePIN составляет примерно $7.15B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор DePIN, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.