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Топ токенов категории Оракул по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Оракул. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Линк
Линк
LINK
$ 8.305
+0.50%
-0.90%
+0.76%
$ 5.43B
$ 39.57K
2
Pyth Network
Pyth Network
PYTH
$ 0.0434
+1.05%
+3.39%
+12.05%
$ 341.22M
$ 5.09M
3
Orochi Network
Orochi Network
ON
$ 0.39268
+0.63%
+6.12%
+69.72%
$ 56.99M
$ 329.59K
4
XYO
XYO
XYO
$ 0.00292
-0.34%
-2.02%
-1.36%
$ 40.16M
$ 18.65M
5
Tellor Tributes
Tellor Tributes
TRB
$ 13.67
-0.07%
-0.02%
+1.33%
$ 38.31M
$ 45.91M
6
RedStone
RedStone
RED
$ 0.08916
+0.20%
-1.09%
+3.09%
$ 37.03M
$ 673.23K
7
APRO
APRO
AT
$ 0.14447
-0.58%
-3.16%
+6.80%
$ 36.14M
$ 381.64K
8
WINK
WINK
WIN
$ 0.00003235
+0.89%
+4.27%
+8.53%
$ 32.50M
$ 1.95B
9
UMA
UMA
UMA
$ 0.3387
+0.12%
-1.48%
+0.24%
$ 30.69M
$ 159.82K
10
Band
Band
BAND
$ 0.16951
-0.24%
-0.03%
+10.29%
$ 30.60M
$ 1.74M
11
iExec RLC
iExec RLC
RLC
$ 0.2732
-0.33%
-1.62%
+4.63%
$ 23.77M
$ 199.35K
12
Phala
Phala
PHA
$ 0.02524
-4.75%
+8.45%
+25.91%
$ 21.56M
$ 5.97M
13
API3
API3
API3
$ 0.1948
+0.05%
-1.27%
+3.34%
$ 16.84M
$ 267.86K
14
DIA
DIA
DIA
$ 0.119689
+0.15%
-0.06%
+7.90%
$ 14.33M
$ 2.42M
15
zkPass
zkPass
ZKP
$ 0.04496
+0.09%
-0.22%
+0.76%
$ 12.38M
$ 1.34M
16
Kleros
Kleros
PNK
$ 0.00830935
+0.19%
+0.01%
+0.63%
$ 7.61M
$ 49.62K
17
Supra
Supra
SUPRA
$ 0.0001889
-1.26%
-5.42%
-3.43%
$ 5.47M
$ 366.48M
18
Phoenix
Phoenix
PHNIX
$ 0.000009267
-0.18%
-3.90%
-9.12%
$ 4.90M
$ 6.19B
19
Oraichain
Oraichain
ORAI
$ 0.2341
+1.12%
-1.93%
-11.37%
$ 3.23M
$ 239.70K
20
Flux Protocol
Flux Protocol
FLX
$ 0.00320942
0.00%
0.00%
-2.60%
$ 3.21M
$ 1.44
21
ORA Coin
ORA Coin
ORA
$ 0.00828175
0.00%
-0.04%
+15.33%
$ 2.76M
$ 12.98
22
RigoBlock
RigoBlock
GRG
$ 0.274933
+0.31%
--
-9.97%
$ 2.09M
$ 305.36
23
Skey Network
Skey Network
SKEY
$ 0.00200928
+0.05%
-0.02%
-5.40%
$ 1.62M
$ 290.56K
24
Plugin
Plugin
PLI
$ 0.0013898
+0.07%
-0.10%
-19.82%
$ 694.90K
$ 7.63K
25
xFUND
xFUND
XFUND
$ 68.84
+0.17%
-0.03%
-0.30%
$ 686.41K
$ 110.36
26
Modefi
Modefi
MOD
$ 0.02251501
0.00%
--
-0.23%
$ 361.97K
$ 7.06
27
Zap
Zap
ZAP
$ 0.00075301
+0.12%
-0.04%
-7.03%
$ 346.38K
$ 60.29
28
PureFi
PureFi
UFI
$ 0.00352173
+0.12%
-0.03%
-3.28%
$ 329.21K
$ 115.07
29
Rivalz Network
Rivalz Network
RIZ
$ 4.62E-5
+0.09%
+8.70%
+25.24%
$ 230.29K
--
30
HAPI
HAPI
HAPI
$ 0.214317
+0.67%
--
-8.38%
$ 175.94K
$ 198.75
31
UTU Coin
UTU Coin
UTU
$ 0.00011512
0.00%
--
+0.11%
$ 114.89K
$ 230.23
32
Idena
Idena
IDNA
$ 0.00111964
+0.12%
-0.00%
+0.06%
$ 111.27K
$ 5.65K
33
Switchboard
Switchboard
SWTCH
$ 0.00054479
+0.02%
+0.03%
+3.52%
$ 87.17K
$ 247.64
34
Charli3
Charli3
C3
$ 0.00232477
0.00%
--
+25.39%
$ 82.93K
$ 65.80
35
Integritee
Integritee
TEER
$ 0.00369558
0.00%
--
0.00%
$ 36.96K
$ 70.87
36
Umbrella Network
Umbrella Network
UMB
$ 8.183E-5
0.00%
+0.10%
+1.88%
$ 36.62K
--
37
April
April
APRIL
$ 0.00028887
0.00%
--
-0.02%
$ 36.11K
$ 1.14
38
Sora Oracle
Sora Oracle
SORA
$ 3.542E-5
-0.17%
-1.40%
+0.65%
$ 35.42K
--
39
Gora
Gora
GORA
$ 0.00078908
+0.10%
+0.01%
-9.43%
$ 29.99K
$ 183.48
40
Unmarshal
Unmarshal
MARSH
$ 0.00024866
+0.08%
--
+0.21%
$ 16.62K
$ 1.69
41
TradingRazor
TradingRazor
RAZOR
$ 0.00779
+10.18%
-38.95%
-59.30%
--
$ 96.15M
42
SEDA
SEDA
SEDA
$ 0.02064
+0.58%
-0.34%
+0.49%
--
$ 29.08M

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Оракул и почему они так популярны?
Токены категории Оракул представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 42 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $6.19B.
Какой токен из категории Оракул демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Оракул, отслеживаемых на MEXC, RIZ продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 8.70% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Оракул находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 42 токенов категории Оракул, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Оракул относятся LINK, PYTH, ON. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Оракул?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Оракул составляет примерно $6.19B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Оракул, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.