Цена EUR CoinVertible (EURCV)

USD

График цены EUR CoinVertible (EURCV) в реальном времени

$1.04
$1.04$1.04
+0.10%(1D)

Цена EUR CoinVertible (EURCV) сегодня

Текущая цена EUR CoinVertible (EURCV) сегодня составляет 1.04 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 41.44M USD. Цена EURCV к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка EUR CoinVertible:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 189.94 USD
- Изменение цены EUR CoinVertible в течение дня составляет +0.14%
- Оборотное предложение составляет 39.86M USD

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Ценовые показатели EUR CoinVertible (EURCV) - USD

За сегодня изменение цены EUR CoinVertible на USD составило $ +0.00141526.
За последние 30 дней изменение цены EUR CoinVertible на USD составило $ -0.0083579600.
За последние 60 дней изменение цены EUR CoinVertible на USD составило $ -0.0383257680.
За последние 90 дней изменение цены EUR CoinVertible на USD составило $ -0.0773624669708284.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0.00141526+0.14%
30 дней$ -0.0083579600-0.80%
60 дней$ -0.0383257680-3.68%
90 дней$ -0.0773624669708284-6.92%

Анализ цен EUR CoinVertible (EURCV)

Ознакомьтесь с последним анализом цен EUR CoinVertible: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 1.037
$ 1.037$ 1.037

$ 1.042
$ 1.042$ 1.042

$ 1.13
$ 1.13$ 1.13

-0.06%

+0.14%

-0.73%

Рыночная информация EUR CoinVertible (EURCV)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 41.44M
$ 41.44M$ 41.44M

$ 189.94
$ 189.94$ 189.94

39.86M
39.86M 39.86M

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Источник EUR CoinVertible (EURCV)

Официальный веб-сайт

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