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Топ токенов категории Приватность по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Приватность. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Zcash
Zcash
ZEC
$ 499.76
+0.29%
-3.20%
-1.09%
$ 8.34B
$ 3.70K
2
Монеро
Монеро
XMR
$ 392.32
-0.09%
-1.98%
+10.15%
$ 7.34B
$ 7.33K
3
Линк
Линк
LINK
$ 8.288
+0.50%
-0.90%
+0.76%
$ 5.43B
$ 39.57K
4
Лайткоин
Лайткоин
LTC
$ 45.1
+0.11%
-2.13%
+0.71%
$ 3.49B
$ 47.77K
5
NEAR
NEAR
NEAR
$ 1.6114
+0.24%
-1.37%
-7.73%
$ 2.09B
$ 518.72K
6
Beldex
Beldex
BDX
$ 0.09164
+0.25%
+0.56%
+11.62%
$ 710.68M
$ 10.00M
7
DASH
DASH
DASH
$ 31
-0.29%
-1.68%
-1.02%
$ 395.19M
$ 14.53K
8
Humanity
Humanity
H
$ 0.08145
+0.51%
+3.88%
+9.99%
$ 231.07M
$ 1.40M
9
Decred
Decred
DCR
$ 12.827
+0.04%
-1.21%
-3.64%
$ 223.82M
$ 6.90K
10
STRK
STRK
STRK
$ 0.02411
+0.12%
-3.06%
-5.35%
$ 152.97M
$ 9.68M
11
ZANO
ZANO
ZANO
$ 8.393
-0.20%
-1.56%
-10.56%
$ 128.85M
$ 61.97K
12
Zama Protocol
Zama Protocol
ZAMA
$ 0.04609
+0.52%
+2.89%
-4.44%
$ 101.90M
$ 2.87M
13
ZKsync
ZKsync
ZK
$ 0.007905
-0.18%
-2.71%
-1.01%
$ 78.36M
$ 12.99M
14
Horizen
Horizen
ZEN
$ 4.26
-0.19%
-0.30%
+2.67%
$ 77.29M
$ 18.13K
15
Oasis
Oasis
ROSE
$ 0.00575
-0.52%
+0.40%
+5.27%
$ 44.92M
$ 13.25M
16
Pirate Chain
Pirate Chain
ARRR
$ 0.2122
+0.14%
-0.61%
-12.87%
$ 41.58M
$ 271.71K
17
Concordium
Concordium
CCD
$ 0.003287
+0.09%
-0.18%
-9.96%
$ 41.50M
$ 25.26M
18
Verge
Verge
XVG
$ 0.002174
+0.28%
-1.54%
+10.96%
$ 35.95M
$ 35.37M
19
COTI
COTI
COTI
$ 0.010624
-0.32%
-0.21%
-12.95%
$ 30.80M
$ 9.26M
20
Anoma
Anoma
XAN
$ 0.012284
-1.88%
-41.96%
-10.80%
$ 29.55M
$ 57.45M
21
TornadoCash
TornadoCash
TORN
$ 5.599
+1.08%
+0.45%
+0.14%
$ 29.41M
$ 10.49K
22
ZEROBASE
ZEROBASE
ZBT
$ 0.10316
+0.29%
+0.58%
-4.82%
$ 28.90M
$ 1.30M
23
StatusNetwork
StatusNetwork
SNT
$ 0.00536
-0.19%
-1.83%
-8.36%
$ 25.84M
$ 9.06M
24
iExec RLC
iExec RLC
RLC
$ 0.2728
-0.33%
-1.62%
+4.63%
$ 23.77M
$ 199.35K
25
Nock
Nock
NOCK
$ 0.0101
0.00%
+4.27%
-17.21%
$ 22.50M
$ 7.47M
26
Nil Token
Nil Token
NIL
$ 0.0381
-1.06%
-5.86%
+7.36%
$ 17.88M
$ 70.37M
27
NYM
NYM
NYM
$ 0.01981
+1.86%
+5.84%
+15.56%
$ 16.50M
$ 3.44M
28
Keep Network
Keep Network
KEEP
$ 0.01635472
-1.10%
-0.05%
+1.88%
$ 16.35M
$ 541.75
29
Epic Chain
Epic Chain
EPIC
$ 0.4473
-2.82%
-23.31%
-54.95%
$ 15.17M
$ 2.92M
30
ARPA
ARPA
ARPA
$ 0.008834
-0.82%
-2.77%
+6.15%
$ 13.48M
$ 6.82M
31
zkPass
zkPass
ZKP
$ 0.04496
+0.09%
-0.22%
+0.76%
$ 12.38M
$ 1.34M
32
Octra
Octra
OCT
$ 0.01880049
-0.03%
-0.06%
-4.05%
$ 11.75M
$ 7.81K
33
FIRO
FIRO
FIRO
$ 0.6257
-0.21%
-0.79%
-5.21%
$ 11.70M
$ 98.88K
34
QUAI
QUAI
QUAI
$ 0.011784
+0.20%
-0.86%
+2.13%
$ 9.23M
$ 6.31M
35
Arcane
Arcane
ARCANE
$ 0.009406
+0.26%
-0.01%
-3.58%
$ 7.90M
$ 547.93
36
strkBTC
strkBTC
STRKBTC
$ 66,181
-0.01%
+0.02%
+3.10%
$ 6.39M
$ 761.65K
37
Partisia Blockchain
Partisia Blockchain
MPC
$ 0.01127
0.00%
-0.18%
-8.30%
$ 5.25M
$ 29.95K
38
ANyONe Protocol
ANyONe Protocol
ANYONE
$ 0.0503
0.00%
-0.59%
-0.98%
$ 4.90M
$ 39.79K
39
Exiom
Exiom
XEQM
$ 0.01607748
0.00%
-0.07%
-0.06%
$ 4.49M
$ 3.93K
40
Aragon
Aragon
ANT
$ 0.093711
0.00%
--
-20.30%
$ 4.05M
$ 383.58
41
HOPR Token
HOPR Token
HOPR
$ 0.01159
-0.77%
-1.27%
-4.67%
$ 3.97M
$ 4.75M
42
Umbra
Umbra
UMBRA
$ 0.247357
-0.05%
-0.02%
-12.78%
$ 3.42M
$ 19.80K
43
BLACKCOIN
BLACKCOIN
BLACKCOIN
$ 0.00308475
+0.29%
-0.02%
+2.06%
$ 3.08M
$ 10.45K
44
Grin
Grin
GRIN
$ 0.01352868
-0.51%
-0.08%
-14.58%
$ 3.03M
$ 1.89K
45
Navio
Navio
NAV
$ 0.03494558
+0.18%
-0.10%
+3.39%
$ 2.69M
$ 77.61
46
Aleph Zero
Aleph Zero
AZERO
$ 0.009417
-0.25%
-1.28%
+3.12%
$ 2.51M
$ 5.99M
47
PIVX
PIVX
PIVX
$ 0.0244
-0.93%
-3.83%
-9.43%
$ 2.39M
$ 3.13M
48
Mysterium
Mysterium
MYST
$ 0.11722
+1.03%
+4.26%
+27.97%
$ 2.34M
$ 351.63K
49
Zclassic
Zclassic
ZCL
$ 0.189835
-0.05%
+0.05%
+32.86%
$ 1.96M
$ 225.71
50
Nerva
Nerva
XNV
$ 0.098767
-0.01%
-0.01%
-8.22%
$ 1.90M
$ 450.57

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Приватность и почему они так популярны?
Токены категории Приватность представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 116 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $29.33B.
Какой токен из категории Приватность демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Приватность, отслеживаемых на MEXC, PART продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 43.78% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Приватность находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 116 токенов категории Приватность, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Приватность относятся ZEC, XMR, LINK. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Приватность?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Приватность составляет примерно $29.33B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Приватность, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.