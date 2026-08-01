Какова сегодняшняя цена Alliance Games (COA)?

Текущая цена составляет ₽, что отражает изменение цены за последние 24 часа в размере --%. Эта цифра пересчитывается каждые несколько секунд, чтобы учитывать реальное торговое движение на глобальных рынках.

Сколько токенов COA находится в обращении?

Обращающееся предложение COA составляет 365000000.0, что представляет собой количество токенов, находящихся в настоящее время в руках публики. Обращающееся предложение влияет на формирование цены и рыночную капитализацию, особенно для новых активов.

Сколько сейчас держателей владеют Alliance Games?

По оценкам, в поддерживаемых сетях насчитывается -- уникальных держателей COA. Растущее число держателей обычно свидетельствует о росте принятия и долгосрочном интересе к данному активу.

Какова сегодняшняя рыночная капитализация Alliance Games?

Рыночная капитализация составляет ₽707971.183912634880000, что ставит Alliance Games на 10351-е место в мире. Рыночная капитализация помогает инвесторам понять относительный размер и зрелость данного актива по сравнению с другими.

Насколько активно сегодня торгуется COA?

За последние 24 часа объем торгов токена составил ₽--. Более высокий объем торгов часто коррелирует с большей ликвидностью и повышенным уровнем участия трейдеров.

Что вызывает недавнее движение Alliance Games?

Недавнее изменение цены на --% за последние 24 часа обусловлено рыночными настроениями, поведением инвесторов, общей динамикой категории в рамках Infrastructure,Gaming (GameFi),BNB Chain Ecosystem,Base Ecosystem,Binance Alpha Spotlight и обновлениями из экосистемы --. Также значимые новости или рост торгового интереса могут оказывать влияние.