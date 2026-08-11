Сегодняшняя цена Kromatika

Текущая цена Kromatika (KROM) сегодня составляет $ 0,00310735 с изменением 1,52% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации KROM на USD составляет $ 0,00310735 за KROM.

На данный момент Kromatika занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 310 735, при оборотном предложении 82,30M KROM. В течение последних 24 часов, KROM торговался в диапазоне от $ 0,00306042 (минимум) до $ 0,00372079 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,265959, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе KROM изменился на -0,82% за последний час и на -11,49% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 5,63.

Рыночная информация Kromatika (KROM)

Рыночная капитализация $ 310,74K$ 310,74K $ 310,74K Объем (24Ч) $ 5,63$ 5,63 $ 5,63 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 310,74K$ 310,74K $ 310,74K Оборотное предложение 82,30M 82,30M 82,30M Общее предложение 100 000 000,0 100 000 000,0 100 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Kromatika составляет $ 310,74K, при 24-часовом объеме торгов $ 5,63. Циркулируещее обращение KROM составляет 82,30M, а общее предложение – 100000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 310,74K.