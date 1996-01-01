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Топ токенов категории Binance Alpha Spotlight по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Binance Alpha Spotlight. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Ondo
Ondo
ONDO
$ 0.34409
-0.58%
-2.09%
-8.21%
$ 1.68B
$ 641.56K
2
MemeCore
MemeCore
M
$ 1.06446
-0.95%
-4.29%
-9.08%
$ 1.40B
$ 109.57K
3
United Stables
United Stables
U
$ 1.0001
+0.02%
0.00%
+0.01%
$ 1.00B
$ 54.95K
4
MORPHO
MORPHO
MORPHO
$ 1.9264
-0.01%
+0.21%
+2.16%
$ 970.05M
$ 35.59K
5
VVV
VVV
VVV
$ 11.862
+0.06%
-0.03%
-0.70%
$ 559.27M
$ 7.42K
6
Binance Life
Binance Life
币安人生
$ 0.51892
+0.38%
-2.68%
-2.06%
$ 521.88M
$ 114.48K
7
Bitway
Bitway
BTW
$ 0.192407
+0.29%
-11.09%
+42.49%
$ 415.26M
$ 6.15M
8
Aerodrome Finance
Aerodrome Finance
AERO
$ 0.4153
-0.02%
-1.43%
-0.14%
$ 394.96M
$ 153.35K
9
Virtuals Protocol
Virtuals Protocol
VIRTUAL
$ 0.5572
-0.29%
-0.32%
-0.25%
$ 366.64M
$ 266.06K
10
Audiera
Audiera
BEAT
$ 1.76189
-2.26%
-52.12%
-26.33%
$ 282.65M
$ 1.18M
11
AINFT
AINFT
NFT
$ 0.0000002782
+0.51%
+2.13%
+3.62%
$ 275.15M
$ 197.21B
12
Humanity
Humanity
H
$ 0.0813
+0.06%
+4.39%
+11.24%
$ 231.81M
$ 1.41M
13
Cysic
Cysic
CYS
$ 1.2579
+2.33%
+16.53%
+147.08%
$ 201.59M
$ 4.92M
14
Falcon Finance
Falcon Finance
FF
$ 0.06672
+1.92%
+6.30%
+7.15%
$ 192.71M
$ 971.44K
15
DoubleZero
DoubleZero
2Z
$ 0.05462
-0.94%
-5.32%
-0.47%
$ 190.37M
$ 941.20K
16
Maple Finance
Maple Finance
SYRUP
$ 0.15169
-0.01%
-0.77%
-2.00%
$ 180.75M
$ 390.03K
17
KOGE
KOGE
KOGE
$ 52.31
-0.08%
-0.12%
-13.55%
$ 176.82M
$ 16.01K
18
BUILDon
BUILDon
B
$ 0.16837
+0.80%
+16.16%
-1.47%
$ 166.91M
$ 1.23M
19
FARTCOIN
FARTCOIN
FARTCOIN
$ 0.13539
-0.38%
+0.17%
+0.65%
$ 135.91M
$ 1.12M
20
Genius
Genius
GENIUS
$ 0.35391
-0.62%
+2.06%
-0.45%
$ 118.15M
$ 280.75K
21
SOON
SOON
SOON
$ 0.2175
-0.50%
+1.63%
-1.00%
$ 112.49M
$ 508.75K
22
SkyAI
SkyAI
SKYAI
$ 0.09694
-0.39%
+5.09%
+86.15%
$ 99.35M
$ 10.12M
23
Sentient
Sentient
SENT
$ 0.01344
+0.07%
+0.52%
-2.25%
$ 97.35M
$ 4.21M
24
Cheems
Cheems
CHEEMS
$ 0.0000005188
+0.33%
-1.82%
+3.78%
$ 96.90M
$ 107.62B
25
Instadapp
Instadapp
FLUID
$ 1.2029
0.00%
-1.53%
-2.65%
$ 94.42M
$ 306.71
26
Newton
Newton
AB
$ 0.000941
0.00%
-0.21%
-0.73%
$ 93.98M
$ 8.54M
27
$ 65.84
-0.18%
-2.98%
+3.55%
$ 93.28M
$ 1.30K
28
Talus
Talus
US
$ 0.0401
-1.13%
-9.52%
-23.92%
$ 88.66M
$ 2.56M
29
Banana
Banana
BANANAS31
$ 0.008806
+0.97%
-11.52%
+27.21%
$ 88.18M
$ 17.24M
30
Kamino
Kamino
KMNO
$ 0.018
-0.17%
+1.12%
-0.06%
$ 87.01M
$ 3.62M
31
Aethir
Aethir
ATH
$ 0.004089
-0.15%
+1.08%
+4.46%
$ 82.95M
$ 18.59M
32
RaveDAO
RaveDAO
RAVE
$ 0.309
-0.48%
-2.92%
+7.63%
$ 77.97M
$ 12.18K
33
Data Network
Data Network
DATA
$ 0.2097
+0.77%
+0.34%
-1.18%
$ 74.69M
$ 454.50K
34
GRASS
GRASS
GRASS
$ 0.2981
-0.10%
-0.07%
-1.19%
$ 72.78M
$ 289.14K
35
Huma Finance
Huma Finance
HUMA
$ 0.02032
0.00%
-1.93%
+7.16%
$ 66.39M
$ 2.46M
36
Allora
Allora
ALLO
$ 0.31808
-1.04%
+7.17%
+24.28%
$ 63.91M
$ 485.12K
37
XPIN Network
XPIN Network
XPIN
$ 0.0016694
+0.54%
-1.22%
+9.84%
$ 62.24M
$ 96.41M
38
UnifAI
UnifAI
UAI
$ 0.2618
+1.75%
+6.24%
+4.46%
$ 61.04M
$ 531.06K
39
Walrus
Walrus
WAL
$ 0.025
+0.08%
-2.18%
+0.97%
$ 60.29M
$ 2.32M
40
Billions
Billions
BILL
$ 0.0246
-1.00%
+1.60%
+5.55%
$ 60.07M
$ 4.20M
41
VELO
VELO
VELO
$ 0.003248
+0.71%
-2.48%
-7.11%
$ 57.36M
$ 9.36M
42
Orochi Network
Orochi Network
ON
$ 0.39185
+0.73%
+10.70%
+68.49%
$ 57.05M
$ 334.78K
43
River
River
RIVER
$ 2.8632
+0.46%
+9.85%
+15.11%
$ 56.81M
$ 74.25K
44
jellyjelly
jellyjelly
JELLYJELLY
$ 0.05632
-0.27%
-3.59%
+1.41%
$ 56.49M
$ 1.26M
45
$ 219.26
+0.08%
-2.83%
+3.05%
$ 52.64M
$ 280.05
46
ETHGAS
ETHGAS
GWEI
$ 0.02864
+2.47%
+33.54%
+67.98%
$ 50.03M
$ 5.35M
47
ZetaChain
ZetaChain
ZETA
$ 0.02989
+0.64%
-0.33%
+4.02%
$ 43.84M
$ 2.09M
48
GoPlus Security
GoPlus Security
GPS
$ 0.00938
-0.60%
-3.30%
+0.54%
$ 43.38M
$ 5.83M
49
Sentism
Sentism
SENTIS
$ 0.2187
+0.25%
+1.10%
+6.02%
$ 42.89M
$ 220.30K
50
POPCAT
POPCAT
POPCAT
$ 0.04357
+0.37%
-3.02%
-4.75%
$ 42.85M
$ 1.46M

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Binance Alpha Spotlight и почему они так популярны?
Токены категории Binance Alpha Spotlight представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 373 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $13.86B.
Какой токен из категории Binance Alpha Spotlight демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Binance Alpha Spotlight, отслеживаемых на MEXC, GUA продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 54.93% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Binance Alpha Spotlight находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 373 токенов категории Binance Alpha Spotlight, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Binance Alpha Spotlight относятся ONDO, M, U. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Binance Alpha Spotlight?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Binance Alpha Spotlight составляет примерно $13.86B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Binance Alpha Spotlight, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.