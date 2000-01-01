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Топ токенов категории Приватные монеты по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Приватные монеты. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Zcash
Zcash
ZEC
$ 499.76
+0.29%
-3.20%
-1.09%
$ 8.34B
$ 3.70K
2
Монеро
Монеро
XMR
$ 392.32
-0.09%
-1.98%
+10.15%
$ 7.34B
$ 7.33K
3
Decred
Decred
DCR
$ 12.827
+0.04%
-1.21%
-3.64%
$ 223.82M
$ 6.90K
4
Pirate Chain
Pirate Chain
ARRR
$ 0.2122
+0.14%
-0.61%
-12.87%
$ 41.58M
$ 271.71K
5
Verge
Verge
XVG
$ 0.002174
+0.28%
-1.54%
+10.96%
$ 35.95M
$ 35.37M
6
Nock
Nock
NOCK
$ 0.0101
0.00%
+4.27%
-17.21%
$ 22.50M
$ 7.47M
7
Epic Chain
Epic Chain
EPIC
$ 0.4473
-2.82%
-23.31%
-54.95%
$ 15.17M
$ 2.92M
8
FIRO
FIRO
FIRO
$ 0.6257
-0.21%
-0.79%
-5.21%
$ 11.70M
$ 98.88K
9
Exiom
Exiom
XEQM
$ 0.01607748
0.00%
-0.07%
-0.06%
$ 4.49M
$ 3.93K
10
BLACKCOIN
BLACKCOIN
BLACKCOIN
$ 0.00308475
+0.29%
-0.02%
+2.06%
$ 3.08M
$ 10.45K
11
Grin
Grin
GRIN
$ 0.01352868
-0.51%
-0.08%
-14.58%
$ 3.03M
$ 1.89K
12
Navio
Navio
NAV
$ 0.03494558
+0.18%
-0.10%
+3.39%
$ 2.69M
$ 77.61
13
PIVX
PIVX
PIVX
$ 0.0244
-0.93%
-3.83%
-9.43%
$ 2.39M
$ 3.13M
14
Zclassic
Zclassic
ZCL
$ 0.189835
-0.05%
+0.05%
+32.86%
$ 1.96M
$ 225.71
15
Nerva
Nerva
XNV
$ 0.098767
-0.01%
-0.01%
-8.22%
$ 1.90M
$ 450.57
16
Loyal
Loyal
LOYAL
$ 0.147853
0.00%
+0.00%
-0.92%
$ 1.85M
$ 498.51
17
XELIS
XELIS
XEL
$ 0.201
+1.99%
+2.50%
-0.97%
$ 1.12M
$ 33.75K
18
Particl
Particl
PART
$ 0.0652
+0.78%
+43.78%
-4.29%
$ 1.01M
$ 98.38K
19
Dero
Dero
DERO
$ 0.03926291
+10.26%
+0.33%
-21.77%
$ 497.74K
$ 2.47K
20
DragonX
DragonX
DRGX
$ 0.03812432
+9.39%
-0.02%
-21.21%
$ 354.20K
$ 70.20K
21
BitcoinZ
BitcoinZ
BTCZ
$ 2.046E-5
0.00%
-0.70%
+14.24%
$ 257.84K
--
22
Karbo
Karbo
KRB
$ 0.01873771
0.00%
--
-33.46%
$ 193.05K
$ 0.62
23
Kryptokrona
Kryptokrona
XKR
$ 0.00025406
0.00%
-0.01%
-8.84%
$ 154.71K
$ 2.44K
24
Voidify
Voidify
$ 0.00012786
+0.26%
+0.02%
+7.25%
$ 122.70K
$ 339.22
25
Zero
Zero
ZER
$ 0.00828828
+0.05%
-0.01%
-17.42%
$ 121.45K
$ 1.82
26
JunoCash
JunoCash
JUNO
$ 0.060466
+0.03%
-0.02%
-12.44%
$ 118.19K
$ 25.75K
27
Conceal
Conceal
CCX
$ 0.00418676
0.00%
+0.01%
-4.76%
$ 92.47K
$ 101.65
28
BLACK HOLE
BLACK HOLE
BLKH
$ 0.0001575
+0.18%
+0.00%
+21.33%
$ 83.63K
$ 307.44
29
MaryJaneCoin
MaryJaneCoin
MARYJ
$ 8.184E-5
0.00%
-15.70%
-13.52%
$ 81.84K
--
30
Scala
Scala
XLA
$ 2.76E-6
0.00%
-10.10%
-10.97%
$ 39.74K
--
31
Tritcoin
Tritcoin
TRIT
$ 2.774E-5
-0.32%
-1.80%
-3.41%
$ 27.72K
--
32
Hush
Hush
HUSH
$ 0.00127979
0.00%
--
-0.28%
$ 21.02K
$ 1.78K
33
PRivaCY Coin
PRivaCY Coin
PRCY
$ 0.00114601
0.00%
-0.00%
+4.08%
$ 19.66K
$ 1.69K
34
5ive Privacy
5ive Privacy
FIVE
$ 1.35045E-7
0.00%
-0.40%
+0.12%
$ 13.50K
--
35
NullTrace
NullTrace
NULL
$ 9.69E-6
0.00%
-0.10%
+1.15%
$ 9.65K
--
36
XTM
XTM
XTM
$ 0.000414
0.00%
-5.05%
-13.21%
--
$ 7.74M
37
SAL
SAL
SAL
$ 0.00487
-1.46%
+22.28%
+8.51%
--
$ 2.62M
38
Neptune
Neptune
XNT
$ 0.1922
+0.37%
+1.59%
-5.10%
--
$ 84.39K
39
RYO Token
RYO Token
RYO
$ 3.892
-0.10%
-2.50%
+0.49%
--
$ 11.03K

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Приватные монеты и почему они так популярны?
Токены категории Приватные монеты представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 39 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $16.05B.
Какой токен из категории Приватные монеты демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Приватные монеты, отслеживаемых на MEXC, PART продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 43.78% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Приватные монеты находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 39 токенов категории Приватные монеты, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Приватные монеты относятся ZEC, XMR, DCR. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Приватные монеты?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Приватные монеты составляет примерно $16.05B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Приватные монеты, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.