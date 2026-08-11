Сегодняшняя цена Exotic Markets

Текущая цена Exotic Markets (EXO) сегодня составляет $ 0,086921 с изменением 0,96% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации EXO на USD составляет $ 0,086921 за EXO.

На данный момент Exotic Markets занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 869 207, при оборотном предложении 709,98K EXO. В течение последних 24 часов, EXO торговался в диапазоне от $ 0,086534 (минимум) до $ 0,088137 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 10,78, тогда как исторический минимум составил $ 0,077024.

В краткосрочной перспективе EXO изменился на +0,33% за последний час и на +1,99% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 44,72.

Рыночная информация Exotic Markets (EXO)

Рыночная капитализация $ 869,21K$ 869,21K $ 869,21K Объем (24Ч) $ 44,72$ 44,72 $ 44,72 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 869,21K$ 869,21K $ 869,21K Оборотное предложение 709,98K 709,98K 709,98K Общее предложение 9 999 977,064091 9 999 977,064091 9 999 977,064091

Текущая рыночная капитализация Exotic Markets составляет $ 869,21K, при 24-часовом объеме торгов $ 44,72. Циркулируещее обращение EXO составляет 709,98K, а общее предложение – 9999977.064091. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 869,21K.