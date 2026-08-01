Какова сегодняшняя цена Carbon Browser (CSIX)?

Текущая цена составляет ₽, что отражает изменение цены за последние 24 часа в размере --%. Эта цифра пересчитывается каждые несколько секунд, чтобы учитывать реальное торговое движение на глобальных рынках.

Сколько токенов CSIX находится в обращении?

Обращающееся предложение CSIX составляет 905399737.1201762, что представляет собой количество токенов, находящихся в настоящее время в руках публики. Обращающееся предложение влияет на формирование цены и рыночную капитализацию, особенно для новых активов.

Сколько сейчас держателей владеют Carbon Browser?

По оценкам, в поддерживаемых сетях насчитывается -- уникальных держателей CSIX. Растущее число держателей обычно свидетельствует о росте принятия и долгосрочном интересе к данному активу.

Какова сегодняшняя рыночная капитализация Carbon Browser?

Рыночная капитализация составляет ₽6260361.1385542080000, что ставит Carbon Browser на 6085-е место в мире. Рыночная капитализация помогает инвесторам понять относительный размер и зрелость данного актива по сравнению с другими.

Насколько активно сегодня торгуется CSIX?

За последние 24 часа объем торгов токена составил ₽--. Более высокий объем торгов часто коррелирует с большей ликвидностью и повышенным уровнем участия трейдеров.

Что вызывает недавнее движение Carbon Browser?

Недавнее изменение цены на --% за последние 24 часа обусловлено рыночными настроениями, поведением инвесторов, общей динамикой категории в рамках Decentralized Exchange (DEX),Infrastructure,Exchange-based Tokens,BNB Chain Ecosystem,Wallets,Ethereum Ecosystem,DWF Labs Portfolio,Poolz Finance Launchpad и обновлениями из экосистемы --. Также значимые новости или рост торгового интереса могут оказывать влияние.