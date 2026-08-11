Сегодняшняя цена Evrmore

Текущая цена Evrmore (EVR) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации EVR на USD составляет $ 0 за EVR.

На данный момент Evrmore занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 218 805, при оборотном предложении 11,12B EVR. В течение последних 24 часов, EVR торговался в диапазоне от $ 0,0 (минимум) до $ 0,0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе EVR изменился на -- за последний час и на +105,99% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Evrmore (EVR)

Рыночная капитализация $ 218,81K$ 218,81K $ 218,81K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 218,82K$ 218,82K $ 218,82K Оборотное предложение 11,12B 11,12B 11,12B Общее предложение 11 119 073 467,26589 11 119 073 467,26589 11 119 073 467,26589

Текущая рыночная капитализация Evrmore составляет $ 218,81K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение EVR составляет 11,12B, а общее предложение – 11119073467.26589. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 218,82K.