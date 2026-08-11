Какова сегодняшняя актуальная стоимость USDM1?

Сегодня USDM1 торгуется по цене ₽75.9398930890880000, при этом за последние 24 часа цена изменилась на 1.01%. Эта цена постоянно меняется, отражая текущий рыночный настрой.

Насколько волатильна USDM1 в данный момент?

Уровень волатильности за последние 24 часа составляет --%, что даёт представление о том, как быстро движется цена токена. Более высокая волатильность может создавать как торговые возможности, так и риски в зависимости от рыночных условий.

Какие условия ликвидности у USDM1 сегодня?

USDM1 имеет рейтинг ликвидности --/100, который оценивает глубину рынка на различных биржах. Более высокая ликвидность обычно приводит к более узким спредам и лучшему исполнению рыночных ордеров.

На каких ценовых уровнях торговался USDM1 сегодня?

За последние 24 часа он торговался в диапазоне от ₽75.1917168024960000 до ₽75.9398930890880000. Этот диапазон помогает трейдерам определить зоны поддержки и сопротивления для краткосрочных стратегий.

Каков сегодняшний объём торгов USDM1?

Всего за последний день было совершено сделок на сумму ₽--. Всплески объёма часто предшествуют значительным движениям цены или изменениям рыночного настроения.

Как инвесторам следует интерпретировать уровень риска USDM1?

Риск определяется волатильностью, глубиной ликвидности, рыночным рейтингом и распределением предложения. Как актив категории Stablecoins,Tokenized Assets,Solana Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),Stellar Ecosystem,US Treasury-backed Stablecoin,Tokenized Treasuries, созданный на блокчейне --, USDM1 может менять свой профиль риска в зависимости от обновлений экосистемы или общерыночных тенденций.