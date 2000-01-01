Купить криптоРынкиСпотФьючерсыSPCXСбереженияЦентр событийХаб наград
Еще
Гала TradFi с 1 000 000$
Регистрация

Топ токенов категории Доходное фермерство по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Доходное фермерство. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.96
+0.25%
-3.48%
+1.47%
$ 2.45B
$ 70.07K
2
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 89.85
+0.16%
-1.85%
-0.74%
$ 1.38B
$ 2.29K
3
PancakeSwap
PancakeSwap
CAKE
$ 1.455
+0.28%
-0.07%
+2.32%
$ 511.26M
$ 268.52K
4
Bitway
Bitway
BTW
$ 0.197139
+1.96%
-10.18%
+49.32%
$ 431.57M
$ 6.10M
5
Curve
Curve
CRV
$ 0.2609
+1.51%
+10.42%
+28.27%
$ 398.44M
$ 4.00M
6
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1.362
+0.22%
-1.52%
+1.19%
$ 232.56M
$ 152.54K
7
Maple Finance
Maple Finance
SYRUP
$ 0.15164
+0.07%
-0.09%
-1.41%
$ 180.78M
$ 381.26K
8
Convex Finance
Convex Finance
CVX
$ 1.769
+2.48%
+11.69%
+29.05%
$ 174.36M
$ 60.72K
9
Raydium
Raydium
RAY
$ 0.6341
+0.65%
-1.89%
+2.34%
$ 170.32M
$ 95.69K
10
Compound
Compound
COMP
$ 16.55
-0.12%
-1.20%
-0.54%
$ 165.20M
$ 3.11K
11
Avant Staked USD
Avant Staked USD
SAVUSD
$ 1.18
0.00%
-0.00%
-0.84%
$ 102.14M
$ 4.97K
12
Stargate Finance
Stargate Finance
STG
$ 0.1373
-0.87%
+0.29%
+13.60%
$ 90.55M
$ 437.08K
13
YearnFinance
YearnFinance
YFI
$ 2,037.4
+0.36%
-1.83%
-3.45%
$ 72.80M
$ 30.12
14
SNX
SNX
SNX
$ 0.2116
+0.09%
-1.49%
-1.08%
$ 72.66M
$ 427.05K
15
Orca
Orca
ORCA
$ 1.0664
-0.01%
-1.20%
-1.67%
$ 64.78M
$ 51.89K
16
Quantix Finance
Quantix Finance
QFI
$ 57.332
+0.24%
+2.83%
-2.27%
$ 57.40M
$ 2.77K
17
SUSHI
SUSHI
SUSHI
$ 0.1719
+0.77%
-3.34%
+8.52%
$ 48.93M
$ 409.75K
18
Venus
Venus
XVS
$ 2.7407
-0.07%
-3.09%
+0.38%
$ 44.80M
$ 19.95K
19
Unit Plasma
Unit Plasma
UXPL
$ 0.078709
+0.09%
0.00%
-0.06%
$ 28.34M
$ 54.80K
20
FRAX
FRAX
FRAX
$ 0.3123
-0.48%
-4.19%
+16.19%
$ 27.42M
$ 196.81K
21
Banana Gun
Banana Gun
BANANA
$ 3.666
+0.19%
-2.08%
+7.33%
$ 14.72M
$ 18.29K
22
Spell Token
Spell Token
SPELL
$ 0.00007884
+0.04%
-1.57%
+1.55%
$ 13.58M
$ 684.66M
23
JOE
JOE
JOE
$ 0.02781
+0.36%
-5.44%
+16.50%
$ 12.88M
$ 2.38M
24
ROGIN.AI
ROGIN.AI
ROG
$ 0.1742
+0.35%
-2.30%
-1.08%
$ 11.67M
$ 17.14K
25
Katana Network
Katana Network
KAT
$ 0.004597
-0.20%
-2.69%
+2.66%
$ 10.77M
$ 37.40M
26
BENQI
BENQI
BENQI
$ 0.001317
+0.15%
-3.94%
+1.78%
$ 9.48M
$ 52.68M
27
Bella
Bella
BEL
$ 0.10734
+0.17%
-4.49%
+10.64%
$ 8.60M
$ 571.86K
28
balancer
balancer
BAL
$ 0.10789
+0.06%
-1.14%
+0.11%
$ 7.53M
$ 496.98K
29
Badger
Badger
BADGER
$ 0.328394
-0.09%
-0.04%
-6.28%
$ 6.90M
$ 1.09M
30
Access Protocol
Access Protocol
ACS
$ 0.0001315
+0.23%
+1.46%
+6.18%
$ 6.79M
$ 420.62M
31
Quickswap
Quickswap
QUICK
$ 0.008167
+0.99%
-0.83%
+3.41%
$ 6.20M
$ 7.13M
32
Inverse Finance
Inverse Finance
INV
$ 8.57
-1.15%
-0.03%
-13.26%
$ 6.08M
$ 18.67K
33
Stake DAO
Stake DAO
SDT
$ 0.082543
+0.38%
+0.01%
+2.68%
$ 5.64M
$ 4.44K
34
Minswap
Minswap
MIN
$ 0.003188
+0.06%
-1.73%
-0.06%
$ 5.52M
$ 5.51M
35
Alchemix
Alchemix
ALCX
$ 1.98
0.00%
+0.00%
+1.54%
$ 5.00M
$ 69.61K
36
Mitosis
Mitosis
MITO
$ 0.02326
-0.17%
-3.25%
+4.17%
$ 4.56M
$ 2.23M
37
Harvest Finance
Harvest Finance
FARM
$ 5.172
-0.35%
-1.57%
-0.58%
$ 3.46M
$ 11.85K
38
MetFi
MetFi
METFI
$ 0.0103377
+0.37%
+0.01%
+7.05%
$ 3.41M
$ 5.22K
39
Gearbox
Gearbox
GEAR
$ 0.00033404
+0.21%
-0.02%
-6.01%
$ 3.34M
$ 147.37
40
Beefy
Beefy
BIFI
$ 36.89
+0.19%
+0.01%
+0.65%
$ 2.95M
$ 19.70K
41
Equilibria Finance
Equilibria Finance
EQB
$ 0.02800143
0.00%
--
-1.23%
$ 2.80M
$ 5.48
42
B-Lucky
B-Lucky
LUCKY
$ 0.002083
0.00%
-5.65%
-0.24%
$ 2.09M
$ 31.85M
43
Flurry Finance
Flurry Finance
FLURRY
$ 0.00020533
-0.18%
-0.03%
-3.36%
$ 2.05M
$ 62.77K
44
MarsDAO
MarsDAO
MDAO
$ 0.027721
-15.01%
-5.70%
+103.65%
$ 1.90M
$ 143.88K
45
Tarot
Tarot
TAROT
$ 0.02642518
-0.35%
-0.00%
-7.66%
$ 1.79M
$ 3.24K
46
Penpie
Penpie
PNP
$ 0.159164
+0.31%
-0.02%
-2.93%
$ 1.59M
$ 21.21
47
TrueFi
TrueFi
TRU
$ 0.00121992
-15.84%
+0.50%
+36.76%
$ 1.53M
$ 163.82K
48
Spectra
Spectra
SPECTRA
$ 0.0027541
+1.36%
-0.06%
+0.15%
$ 1.31M
$ 10.69K
49
DeltaPrime
DeltaPrime
PRIME
$ 0.02934043
-0.08%
-0.11%
-19.47%
$ 1.17M
$ 60.05
50
Bonzo Finance
Bonzo Finance
BONZO
$ 0.00832397
+0.03%
+0.00%
-5.32%
$ 1.14M
$ 422.71

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Доходное фермерство и почему они так популярны?
Токены категории Доходное фермерство представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 122 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $6.89B.
Какой токен из категории Доходное фермерство демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Доходное фермерство, отслеживаемых на MEXC, KAON продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 42.20% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Доходное фермерство находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 122 токенов категории Доходное фермерство, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Доходное фермерство относятся UNI, AAVE, CAKE. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Доходное фермерство?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Доходное фермерство составляет примерно $6.89B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Доходное фермерство, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.