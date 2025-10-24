Что такое Superseed (SUPR)

Superseed is a network that transforms Ethereum scaling into self-repaying loans. We believe in Ethereum's ability to enable financial freedom. Superseed extends this by maximizing capital efficiency, returning 100% of protocol revenue to our users. With Superseed, you access yield at zero percent interest, with loans repaid effortlessly through protocol-generated fees, including sequencer profits, CDP interest, and inflationary rewards. Superseed is an optimistic rollup, featuring a collection of components designed to enhance the onchain experience by automatically repaying loans.

Сколько будет стоить Superseed (SUPR) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Superseed (SUPR) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Superseed.

Понимание токеномики Superseed (SUPR) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена SUPR прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Superseed (SUPR) Сколько стоит Superseed (SUPR) на сегодня? Актуальная цена SUPR в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена SUPR в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена SUPR в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Superseed? Рыночная капитализация SUPR составляет $ 516,59K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение SUPR? Циркулирующее предложение SUPR составляет 704,35M USD . Какова была максимальная цена (ATH) SUPR? SUPR достиг максимальной цены (ATH) в 0,00355003 USD . Какова была минимальная цена SUPR за все время (ATL)? SUPR достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов SUPR? Объем торгов за последние 24 часа для SUPR составляет -- USD . Вырастет ли SUPR в цене в этом году? SUPR может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены SUPR для более подробного анализа.

