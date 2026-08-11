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Текущая цена Mezo USD сегодня составляет 0,991661 USD. Рыночная капитализация MUSD составляет 30 941 345 USD. Отслеживайте обновления цен MUSD в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Mezo USD сегодня составляет 0,991661 USD. Рыночная капитализация MUSD составляет 30 941 345 USD. Отслеживайте обновления цен MUSD в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена Mezo USD (MUSD)

Не в листинге

Текущая цена 1 MUSD в USD:

$0,991806
$0,991806$0,991806
0,00%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Mezo USD (MUSD) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 08:22:22 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Mezo USD

Текущая цена Mezo USD (MUSD) сегодня составляет $ 0,991661 с изменением 0,05% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации MUSD на USD составляет $ 0,991661 за MUSD.

На данный момент Mezo USD занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 30 941 345, при оборотном предложении 31,20M MUSD. В течение последних 24 часов, MUSD торговался в диапазоне от $ 0,990292 (минимум) до $ 0,992815 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 1,16, тогда как исторический минимум составил $ 0,91906.

В краткосрочной перспективе MUSD изменился на -0,01% за последний час и на -0,59% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 189,28K.

Рыночная информация Mezo USD (MUSD)

$ 30,94M
$ 30,94M$ 30,94M

$ 189,28K
$ 189,28K$ 189,28K

$ 30,94M
$ 30,94M$ 30,94M

31,20M
31,20M 31,20M

31 201 921,19949061
31 201 921,19949061 31 201 921,19949061

Текущая рыночная капитализация Mezo USD составляет $ 30,94M, при 24-часовом объеме торгов $ 189,28K. Циркулируещее обращение MUSD составляет 31,20M, а общее предложение – 31201921.19949061. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 30,94M.

История цен Mezo USD в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,990292
$ 0,990292$ 0,990292
Мин 24Ч
$ 0,992815
$ 0,992815$ 0,992815
Макс 24Ч

$ 0,990292
$ 0,990292$ 0,990292

$ 0,992815
$ 0,992815$ 0,992815

$ 1,16
$ 1,16$ 1,16

$ 0,91906
$ 0,91906$ 0,91906

-0,01%

+0,05%

-0,59%

-0,59%

История цен Mezo USD (MUSD) в USD

За сегодня изменение цены Mezo USD на USD составило $ +0,00048173.
За последние 30 дней изменение цены Mezo USD на USD составило $ -0,0009844218.
За последние 60 дней изменение цены Mezo USD на USD составило $ -0,0053323595.
За последние 90 дней изменение цены Mezo USD на USD составило $ +0,0000059265254572.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,00048173+0,05%
30 дней$ -0,0009844218-0,09%
60 дней$ -0,0053323595-0,53%
90 дней$ +0,0000059265254572+0,00%

Прогноз цены Mezo USD

Прогноз цены Mezo USD (MUSD) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена MUSD в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Mezo USD (MUSD) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Mezo USD потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Mezo USD достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены MUSD, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Mezo USD».

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Источник Mezo USD (MUSD)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Категория :

Base EcosystemEthereum EcosystemMezo Ecosystem

О Mezo USD

Какова текущая цена Mezo USD в реальном времени?

Mezo USD оценивается в ₽74.1922390344857568000, при этом за последние 24 часа цена изменилась на 0.04%.

Какова сегодняшняя активность торговли?

В общей сложности на крупных биржах было совершено сделок на сумму ₽--, что свидетельствует об активном участии рынка и постоянной ликвидности.

Насколько ликвиден рынок MUSD?

Оценка ликвидности в --/100 отражает глубину книжек заказов, эффективность исполнения крупных ордеров и узость спредов по основным торговым парам.

Что показывает ежедневный диапазон торговли?

Движение цены между ₽74.0898157514906496000 и ₽74.2785768493698720000 подчеркивает текущий уровень волатильности и внутридневной импульс.

Каково текущее место Mezo USD в рейтинге рынка?

Сейчас он занимает #621 место, поддерживаемый рыночной капитализацией в размере ₽2314911713.0637291360000.

Какую роль играет предложение в стабильности цен?

Циркулирующее предложение токенов в 31201921.19949061 напрямую влияет на поведение цены, особенно в периоды повышенного спроса или дефицита.

Какие факторы влияют на профиль ликвидности Mezo USD?

Ликвидность зависит от активности маркетмейкеров, разнообразия торговых пар, глубины биржевых книг и уровня вовлеченности экосистемы сети --.

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Страница обновлена: 2026-08-11 08:22:22 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Mezo USD (MUSD)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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