Сегодняшняя цена Mezo USD

Текущая цена Mezo USD (MUSD) сегодня составляет $ 0,991661 с изменением 0,05% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации MUSD на USD составляет $ 0,991661 за MUSD.

На данный момент Mezo USD занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 30 941 345, при оборотном предложении 31,20M MUSD. В течение последних 24 часов, MUSD торговался в диапазоне от $ 0,990292 (минимум) до $ 0,992815 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 1,16, тогда как исторический минимум составил $ 0,91906.

В краткосрочной перспективе MUSD изменился на -0,01% за последний час и на -0,59% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 189,28K.

Рыночная информация Mezo USD (MUSD)

Рыночная капитализация $ 30,94M$ 30,94M $ 30,94M Объем (24Ч) $ 189,28K$ 189,28K $ 189,28K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 30,94M$ 30,94M $ 30,94M Оборотное предложение 31,20M 31,20M 31,20M Общее предложение 31 201 921,19949061 31 201 921,19949061 31 201 921,19949061

Текущая рыночная капитализация Mezo USD составляет $ 30,94M, при 24-часовом объеме торгов $ 189,28K. Циркулируещее обращение MUSD составляет 31,20M, а общее предложение – 31201921.19949061. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 30,94M.