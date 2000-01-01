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Топ токенов категории Стейблкоин USD по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Стейблкоин USD. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Tether
Tether
USDT
$ 0.999138
0.00%
0.00%
0.00%
$ 183.09B
$ 34.62B
2
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.0009
0.00%
+0.03%
+0.03%
$ 74.86B
$ 67.17M
3
Sky Dollar
Sky Dollar
USDS
$ 1.0006
+0.01%
-0.02%
0.00%
$ 10.58B
$ 63.99K
4
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0007
0.00%
+0.01%
0.00%
$ 4.49B
$ 4.78M
5
USD1
USD1
USD1
$ 1.00028
0.00%
-0.03%
+0.02%
$ 4.39B
$ 3.27M
6
Global Dollar
Global Dollar
USDG
$ 0.999801
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 3.48B
$ 447.71M
7
PayPal USD
PayPal USD
PYUSD
$ 0.999406
-0.02%
0.00%
-0.04%
$ 2.78B
$ 94.47M
8
Ripple USD
Ripple USD
RLUSD
$ 1.0
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.55B
$ 72.67M
9
Decentralized USD
Decentralized USD
USDD
$ 0.9997
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 1.36B
$ 2.88K
10
Falcon Finance
Falcon Finance
USDF
$ 0.996
-0.01%
-0.01%
0.00%
$ 1.30B
$ 195.09K
11
United Stables
United Stables
U
$ 1.0003
+0.01%
0.00%
-0.01%
$ 1.00B
$ 54.38K
12
GHO
GHO
GHO
$ 0.998028
+0.01%
0.00%
-0.04%
$ 697.62M
$ 1.15M
13
YLDS
YLDS
YLDS
$ 0.999169
0.00%
0.00%
-0.07%
$ 656.93M
$ 16.76M
14
Usual USD
Usual USD
USD0
$ 0.99873
0.00%
0.00%
-0.01%
$ 550.90M
$ 915.84K
15
USX
USX
USX
$ 0.999092
0.00%
0.00%
-0.04%
$ 506.50M
$ 1.34M
16
TrueUSD
TrueUSD
TUSD
$ 0.9971
0.00%
+0.03%
+0.06%
$ 493.03M
$ 13.91K
17
USDtb
USDtb
USDTB
$ 0.99935
+0.03%
0.00%
-0.06%
$ 352.35M
$ 2.30M
18
First Digital USD
First Digital USD
FDUSD
$ 0.998
0.00%
-0.02%
0.00%
$ 336.84M
$ 73.25K
19
apxUSD
apxUSD
APXUSD
$ 0.94128
+0.03%
-0.00%
+3.68%
$ 305.30M
$ 2.27M
20
crvUSD
crvUSD
CRVUSD
$ 0.999521
+0.02%
0.00%
+0.03%
$ 214.45M
$ 8.19M
21
AUSD
AUSD
AUSD
$ 0.999258
0.00%
0.00%
-0.07%
$ 211.16M
$ 5.72M
22
Polymarket USD
Polymarket USD
PUSD
$ 1.0
-0.10%
0.00%
-0.10%
$ 174.25M
$ 22.05K
23
GUSD
GUSD
GUSD
$ 0.997865
0.00%
0.00%
-0.13%
$ 149.47M
$ 2.13M
24
CASH
CASH
CASH
$ 0.998805
0.00%
0.00%
-0.08%
$ 119.48M
$ 7.02M
25
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 1.0
0.00%
0.00%
+0.03%
$ 111.69M
$ 1.31M
26
Saturn Dollar
Saturn Dollar
USDAT
$ 0.99898
0.00%
0.00%
-0.09%
$ 95.98M
$ 3.77M
27
Cap USD
Cap USD
CUSD
$ 0.999754
0.00%
0.00%
0.00%
$ 93.20M
--
28
USDX
USDX
USDX
$ 0.671199
0.00%
--
+1.96%
$ 74.88M
$ 4.63K
29
StandX DUSD
StandX DUSD
DUSD
$ 0.998162
0.00%
0.00%
-0.05%
$ 65.83M
$ 76.13K
30
Tori trUSD
Tori trUSD
TRUSD
$ 0.999228
0.00%
0.00%
-0.06%
$ 61.42M
$ 1.34M
31
JupUSD
JupUSD
JUPUSD
$ 0.998563
-0.02%
0.00%
-0.11%
$ 51.05M
$ 12.83M
32
USDKG
USDKG
USDKG
$ 1.0
0.00%
0.00%
+0.02%
$ 50.01M
$ 2.26K
33
DOLA
DOLA
DOLA
$ 0.996455
+0.02%
0.00%
-0.06%
$ 49.63M
$ 370.66K
34
Fidelity Digital Dollar
Fidelity Digital Dollar
FIDD
$ 0.99946
+0.01%
0.00%
-0.02%
$ 48.32M
$ 1.81M
35
XUSD
XUSD
XUSD
$ 1.0009
0.00%
-0.01%
0.00%
$ 44.60M
$ 53.71K
36
Gemini Dollar
Gemini Dollar
GUSD
$ 0.998674
0.00%
0.00%
-0.09%
$ 39.44M
$ 289.39K
37
Aegis YUSD
Aegis YUSD
YUSD
$ 0.998769
0.00%
0.00%
0.00%
$ 35.94M
$ 32.81K
38
pathUSD
pathUSD
PATHUSD
$ 1.003
-0.30%
+0.00%
+0.35%
$ 35.72M
$ 183.00K
39
BUSD
BUSD
BUSD
$ 0.998007
0.00%
0.00%
+1,863.58%
$ 34.35M
$ 525.99
40
USDP
USDP
USDP
$ 0.9976
+0.14%
0.00%
+0.02%
$ 31.97M
$ 5.66K
41
Hive Dollar
Hive Dollar
HBD
$ 0.965215
0.00%
-0.01%
+2.71%
$ 31.86M
$ 96.52
42
Mezo USD
Mezo USD
MUSD
$ 0.990927
+0.05%
0.00%
-0.02%
$ 30.92M
$ 201.66K
43
Universal USD
Universal USD
USDU
$ 1.001
0.00%
--
+0.10%
$ 30.67M
$ 498.90
44
BOLD
BOLD
BOLD
$ 1.0
0.00%
0.00%
-0.20%
$ 30.21M
$ 146.69K
45
TerraClassicUSD
TerraClassicUSD
USTC
$ 0.005054
+0.16%
-0.90%
+0.52%
$ 28.13M
$ 11.87M
46
Liquity USD
Liquity USD
LUSD
$ 1.002
0.00%
0.00%
-0.30%
$ 27.80M
$ 29.45K
47
FRAX
FRAX
FRAX
$ 0.3122
-0.48%
-4.19%
+16.19%
$ 27.42M
$ 196.81K
48
OpenEden OpenDollar
OpenEden OpenDollar
USDO
$ 0.995824
0.00%
0.00%
-0.06%
$ 26.69M
$ 7.18K
49
MetaMask USD
MetaMask USD
MUSD
$ 0.999173
0.00%
0.00%
-0.07%
$ 25.20M
$ 4.03M
50
Main Street USD
Main Street USD
MSUSD
$ 0.333537
+0.24%
+0.05%
+1.88%
$ 24.94M
$ 3.35K

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Стейблкоин USD и почему они так популярны?
Токены категории Стейблкоин USD представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 125 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $295.16B.
Какой токен из категории Стейблкоин USD демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Стейблкоин USD, отслеживаемых на MEXC, USDR продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 15.61% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Стейблкоин USD находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 125 токенов категории Стейблкоин USD, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Стейблкоин USD относятся USDT, USDC, USDS. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Стейблкоин USD?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Стейблкоин USD составляет примерно $295.16B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Стейблкоин USD, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.