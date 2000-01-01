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Топ токенов категории Доказательство владения (PoS) по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Доказательство владения (PoS). Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Эфириум
Эфириум
ETH
$ 1,877.7
+0.28%
-2.30%
+0.07%
$ 226.48B
$ 108.71K
2
Binance Coin
Binance Coin
BNB
$ 600.29
+0.14%
-1.20%
+1.13%
$ 80.95B
$ 18.68K
3
Солана
Солана
SOL
$ 76.18
+0.26%
-1.62%
+2.37%
$ 44.06B
$ 416.44K
4
Трон
Трон
TRX
$ 0.331
0.00%
+0.33%
+0.88%
$ 31.39B
$ 12.23M
5
Hyperliquid
Hyperliquid
HYPE
$ 55.65
+0.58%
+1.17%
-0.50%
$ 14.04B
$ 17.09K
6
Кардано
Кардано
ADA
$ 0.1947
+0.05%
-2.32%
+0.10%
$ 7.03B
$ 15.66M
7
Тон
Тон
GRAM
$ 1.322
+0.08%
-1.27%
-4.54%
$ 3.55B
$ 530.65K
8
Avalanche
Avalanche
AVAX
$ 6.479
-0.29%
-1.39%
-3.72%
$ 2.79B
$ 22.18K
9
$ 0.694
+0.38%
-1.19%
-0.85%
$ 2.79B
$ 1.00M
10
NEAR
NEAR
NEAR
$ 1.6114
+0.24%
-1.37%
-7.73%
$ 2.09B
$ 518.72K
11
Polkadot
Polkadot
DOT
$ 0.8071
+0.66%
-0.35%
-4.63%
$ 1.36B
$ 1.86M
12
Pi Network
Pi Network
PI
$ 0.08832
-0.08%
-2.22%
+5.49%
$ 948.64M
$ 1.75M
13
Algorand
Algorand
ALGO
$ 0.08273
+0.50%
-2.25%
-8.99%
$ 738.04M
$ 1.72M
14
COSMOS
COSMOS
ATOM
$ 1.41
+0.64%
+1.94%
+3.51%
$ 727.46M
$ 283.71K
15
Gate
Gate
GT
$ 6.68
0.00%
-0.01%
+3.57%
$ 711.82M
$ 645.98K
16
Beldex
Beldex
BDX
$ 0.09164
+0.25%
+0.56%
+11.62%
$ 710.68M
$ 10.00M
17
Aptos
Aptos
APT
$ 0.5913
+0.12%
-1.03%
+2.26%
$ 493.28M
$ 163.15K
18
Injective
Injective
INJ
$ 4.528
+0.45%
+0.88%
-9.46%
$ 446.07M
$ 216.41K
19
DASH
DASH
DASH
$ 31
-0.29%
-1.68%
-1.02%
$ 395.19M
$ 14.53K
20
Provenance Blockchain
Provenance Blockchain
HASH
$ 0.00670135
+1.19%
-0.15%
-9.11%
$ 377.36M
$ 3.69K
21
TIA
TIA
TIA
$ 0.326
-0.12%
-0.61%
-3.32%
$ 299.99M
$ 1.11M
22
Decred
Decred
DCR
$ 12.827
+0.04%
-1.21%
-3.64%
$ 223.82M
$ 6.90K
23
Tezos
Tezos
XTZ
$ 0.1981
+0.25%
-3.23%
-0.75%
$ 215.18M
$ 306.19K
24
Graph Token
Graph Token
GRT
$ 0.01435
0.00%
-2.44%
-2.58%
$ 155.94M
$ 4.42M
25
MIOTAC
MIOTAC
IOTA
$ 0.03424
+0.09%
-3.68%
+2.76%
$ 153.87M
$ 2.00M
26
Akash Network
Akash Network
AKT
$ 0.497326
+0.37%
-0.01%
-0.57%
$ 147.46M
$ 3.46M
27
Telcoin
Telcoin
TEL
$ 0.001527
+0.33%
-5.27%
-7.62%
$ 146.80M
$ 107.90M
28
THORChain
THORChain
RUNE
$ 0.4286
+0.05%
-1.86%
-4.23%
$ 144.65M
$ 382.89K
29
ZANO
ZANO
ZANO
$ 8.393
-0.20%
-1.56%
-10.56%
$ 128.85M
$ 61.97K
30
NEO
NEO
NEO
$ 1.812
+0.06%
-2.32%
-3.15%
$ 127.82M
$ 57.40K
31
ONYXCOIN
ONYXCOIN
XCN
$ 0.0030281
0.00%
-1.22%
-2.60%
$ 116.64M
$ 814.50K
32
MULTIVERSX
MULTIVERSX
EGLD
$ 2.777
+0.14%
+2.77%
+1.24%
$ 83.76M
$ 23.18K
33
Qtum
Qtum
QTUM
$ 0.6512
-0.12%
-3.64%
-0.14%
$ 69.00M
$ 85.65K
34
Safe Token
Safe Token
SAFE
$ 0.0914
0.00%
-2.66%
+6.40%
$ 68.53M
$ 4.34K
35
Kusama
Kusama
KSM
$ 3.066
+0.10%
-0.16%
-1.86%
$ 56.19M
$ 19.29K
36
TFUEL
TFUEL
TFUEL
$ 0.007544
0.00%
-2.48%
+3.61%
$ 55.12M
$ 7.39M
37
Mina Protocol
Mina Protocol
MINA
$ 0.04067
+0.02%
-1.62%
-0.44%
$ 52.35M
$ 1.39M
38
FLOW
FLOW
FLOW
$ 0.03049
-0.52%
+3.58%
+16.87%
$ 50.73M
$ 2.31M
39
Oasis
Oasis
ROSE
$ 0.00575
-0.52%
+0.40%
+5.27%
$ 44.92M
$ 13.25M
40
CELO
CELO
CELO
$ 0.06307
-0.72%
-1.17%
+4.09%
$ 37.99M
$ 913.99K
41
Ontology Token
Ontology Token
ONT
$ 0.03776
+0.03%
-2.80%
+0.45%
$ 37.82M
$ 1.42M
42
$ 0.06991
-0.01%
-1.29%
-0.07%
$ 37.77M
$ 730.59K
43
Helium Network Token
Helium Network Token
HNT
$ 0.1858
-0.32%
-2.21%
+2.31%
$ 34.62M
$ 314.77K
44
Rocket Pool
Rocket Pool
RPL
$ 1.508
0.00%
-2.59%
-2.40%
$ 33.96M
$ 35.42K
45
CASPER
CASPER
CSPR
$ 0.002053
+2.29%
+6.05%
+10.03%
$ 32.90M
$ 37.82M
46
Smart Blockchain
Smart Blockchain
SMART
$ 0.004515
+0.84%
+14.66%
-4.74%
$ 32.38M
$ 7.18M
47
ZEROBASE
ZEROBASE
ZBT
$ 0.10316
+0.29%
+0.58%
-4.82%
$ 28.90M
$ 1.30M
48
Waves
Waves
WAVES
$ 0.2017
-0.25%
-1.85%
-5.40%
$ 26.16M
$ 377.29K
49
Cartesi
Cartesi
CTSI
$ 0.02563612
+0.10%
-0.08%
+19.49%
$ 23.91M
$ 16.70M
50
Osmosis
Osmosis
OSMO
$ 0.03014
+0.30%
-2.36%
+8.26%
$ 23.43M
$ 2.03M

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Доказательство владения (PoS) и почему они так популярны?
Токены категории Доказательство владения (PoS) представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 119 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $424.99B.
Какой токен из категории Доказательство владения (PoS) демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Доказательство владения (PoS), отслеживаемых на MEXC, PART продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 43.78% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Доказательство владения (PoS) находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 119 токенов категории Доказательство владения (PoS), включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Доказательство владения (PoS) относятся ETH, BNB, SOL. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Доказательство владения (PoS)?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Доказательство владения (PoS) составляет примерно $424.99B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Доказательство владения (PoS), а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.