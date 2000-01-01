קנה קריפטושווקיםספוטחוזים עתידייםETHלהרוויחמרכז אירועיםמרכז תגמולים
עוד
$1,000,000 TradFi Gala
הירשם

קטגוריות קריפטו

גלה קטגוריות וסקטורים של מטבעות קריפטוגרפיים ב-MEXC, מקובצים לפי אקוסיסטמים, מקרי שימוש, טכנולוגיות ועוד. הקטגוריות מדורגות לפי שינוי מחיר ב-24 שעות. בחר כל קטגוריה כדי לצפות בטוקנים הכלולים בה ובביצועי השוק האחרונים.

#קטגוריההמרוויחים המובילים
1פלטפורמת חוזים חכמים
NEOX
NAI
MEWC
+5.79%+5.74%+17.43%$ 2.14T$ 103.29B7012שכבה 1 (L1)
NEOX
MEWC
NAI
+5.79%+5.73%+17.51%$ 2.11T$ 100.26B3483הוכחת עבודה (PoW)
SHIC
NEOX
MEWC
+6.11%+6.06%+16.84%$ 1.52T$ 57.86B1224תיק השקעות פיננסי עולמי ליברטי
A
LINK
B
+1.96%+1.93%+11.27%$ 592.78B$ 143.13B165הוכחת השקעה (PoS)
AION
RDD
SWINGBY
+3.75%+3.70%+18.35%$ 499.76B$ 35.27B1206תוצרת ארה"ב
MONKO
PURPE
MEWC
+5.22%+5.19%+22.92%$ 299.01B$ 41.51B2467סטבלקוינס
USH
IDRX
IDRT
+0.29%+0.29%+0.66%$ 288.67B$ 118.46B2658סטייבלקוין דולר אמריקאי
USDFC
USDX
USDH
+0.29%+0.29%+0.66%$ 285.97B$ 118.32B1239סטייבלקוין מגובה בפיאט
GYEN
IDRX
IDRT
+0.33%+0.33%+0.43%$ 275.04B$ 115.02B11010אסימונים מבוססי בורסה
VVS
UTYAB
BIT
+4.35%+4.30%+10.89%$ 141.37B$ 4.44B24911תוצרת סין
MDT
HT
GT
+3.72%+3.69%+6.82%$ 131.70B$ 2.54B2812ניירות ערך לכאורה של ה-SEC
SALT
RLY
SFM
+3.60%+3.56%+6.67%$ 130.95B$ 2.74B3313אסימון בורסה מרכזית (CEX)
ZND
DEW
BIT
+4.13%+4.10%+8.20%$ 114.56B$ 1.90B5514בסיס מקורי
COAT
NEIRO
DRB
+1.44%+1.43%+3.35%$ 107.33B$ 26.64B45315סטבלקוין תואם MiCA
EURAU
USDQ
EURQ
+0.65%+0.65%+1.28%$ 73.51B$ 22.77B1016GENIUS Act Compliant Stablecoin
USAT
USDP
USDC
+0.66%+0.65%+1.28%$ 73.00B$ 22.87B417נכסים בעולם האמיתי (RWA)
BD/SOL
NEOX
RECORD
+0.42%+0.42%+67.30%$ 69.12B$ 3.82B64218מימון מבוזר (DeFi)
KNINE
RECORD
LOGX
+3.59%+3.52%+16.51%$ 66.87B$ 5.60B105819משטח ההשקה של CoinList
OBOL
RLY
EAT
+4.24%+4.19%+16.60%$ 59.97B$ 5.16B6920נכסים אסימונטיים
GONDOLA
PGOLD
RECORD
-0.96%-0.94%+128.52%$ 45.20B$ 1.99B43121ממשל
CRTS
ROBOTMONEY
BEND
+5.00%+4.89%+21.61%$ 35.24B$ 3.62B19222פְּרָטִיוּת
ANCHAT
FIVE
SEARXLY
+1.29%+1.24%+10.25%$ 34.75B$ 1.80B11823מם
BIO/ACC
DARK
HVI
+6.45%+6.38%+19.93%$ 29.73B$ 3.87B330424בורסה מבוזרת (DEX)
RABBIT
VVS
UTYAB
+5.71%+5.61%+24.52%$ 27.89B$ 2.66B24125אשראי פרטי מוסמך
FIGR_HELOC
-1.32%-1.31%+3.65%$ 22.20B$ 433.56M126תַשׁתִית
CPX
DSLA
CLEAR
+2.94%+2.87%+9.34%$ 21.37B$ 1.65B25327נצחיים
DCK
OX
LOGX
+5.12%+5.00%+25.24%$ 21.11B$ 1.80B7928נגזרים
VELAR
RWAX
OX
+5.20%+5.05%+27.72%$ 18.39B$ 1.61B9229מטבעות פרטיות
TRIT
FIVE
MARYJ
+0.61%+0.58%+9.83%$ 17.89B$ 612.72M3930זרקור על בינאנס אלפא
AIXCB
COMMON
GHIBLI
+1.51%+1.51%+14.16%$ 17.73B$ 1.46B36731נושא כלבים
$TILLY
INVEST
ANAGO
+6.77%+6.67%+14.66%$ 16.96B$ 1.74B36832בינה מלאכותית (AI)
NEMO
INSP
THESIS
-33.15%-33.18%-28.36%$ 15.19B$ 1.46B103633בנושא 4chan
OGSM
APUGURL
SPURDO
+8.19%+8.07%+17.64%$ 15.05B$ 1.99B5834אפס ידע (ZK)
RADR
RDO
CULT
+2.03%+2.02%+14.08%$ 12.88B$ 756.05M8335בהשראת אילון מאסק
RANDOM9
MEMES
RIZO
+8.11%+8.00%+16.98%$ 12.73B$ 1.38B5536תשתית פרטיות
VEILNET
VERTEX
SHH
+2.14%+2.05%+15.87%$ 12.51B$ 824.30M6437Tokenized Treasuries
USDM1
NTBILL
BUIDL
-1.49%-1.40%+32.91%$ 11.21B$ 472.30K1038עמידות קוונטית
QST
TDC
GEEQ
+2.39%+2.36%+16.44%$ 10.88B$ 533.47M1839פרוטוקול RWA
$QBIT
RECORD
BD/SOL
+2.16%+2.05%+12.92%$ 10.75B$ 1.08B7240הפשטת שרשרת
RIVER
CLEAR
XION
+2.21%+2.10%+13.20%$ 10.53B$ 695.91M1441הימורים (GambleFi)
RUSH
DG
DANZO
-0.63%-0.64%+6.21%$ 10.40B$ 42.33M6642תיק העבודות של YZi Labs (לשעבר Binance Labs)
AVG
AVC
LOKA
+6.13%+6.14%+12.00%$ 10.32B$ 2.16B14443אפשרויות
STRIKE
HXRO
LOGX
-0.57%-0.58%+9.71%$ 10.08B$ 40.49M1744שווקי חיזוי
PNP
PUB
HUNCH
-0.63%-0.64%+9.44%$ 10.04B$ 41.94M3845תקשורת בין-שרשרת
BRIDGE
CLEAR
JM
+1.95%+1.84%+12.93%$ 9.31B$ 649.17M5146אוֹרַקְל
UMB
RIZ
SORA
+2.27%+2.16%+13.45%$ 8.86B$ 648.17M4247מערכת אקולוגית x402
DICE
HEIR
NAVEN
+1.86%+1.75%+13.20%$ 8.83B$ 552.86M10348חקלאות תשואה
BNSD
BEND
UFO
+2.84%+2.77%+15.77%$ 7.88B$ 954.81M12349שכבה 2 (L2)
TORA
RDO
CULT
+4.99%+4.97%+9.95%$ 7.59B$ 699.48M10650קוד סודי
PUMLX
$NODE
KNS
+3.91%+3.90%+9.19%$ 7.46B$ 667.52M190

שאלות נפוצות

מהן קטגוריות וסקטורים של מטבעות קריפטוגרפיים?
קטגוריות של מטבעות קריפטוגרפיים מקבצות נכסים דיגיטליים על סמך מאפיינים משותפים, כגון טכנולוגיה בסיסית, מקרי שימוש או אקוסיסטמים. סיווג זה מסייע למשתמשים לנווט בקלות בשוק ולעקוב אחר נישות ספציפיות כמו DeFi, מטבעות מם או בלוקצ׳יינים מסוג שכבה 1.
האם מטבע קריפטוגרפי אחד יכול להשתייך למספר קטגוריות?
כן. מכיוון שנכסים דיגיטליים לרוב מחזיקים במספר מאפיינים פונקציונליים, טוקן אחד יכול להשתייך למספר סקטורים. לדוגמה, את׳ריום מסווג כבלוקצ׳יין שכבה 1, אך הוא גם חלק מרכזי בקטגוריות של חוזים חכמים ותשתיות Web3.
האם קטגוריות חדשות של מטבעות קריפטוגרפיים מתווספות עם הזמן?
בהחלט. תעשיית Web3 היא דינמית מאוד. ככל שחידושים טכנולוגיים, פרוטוקולים או נרטיבים שוק חדשים מופיעים, אנו מעדכנים באופן מתמשך את האינדקס והסקטורים שלנו כדי לשקף במדויק את נוף הקריפטו המתפתח.
כיצד בדיקת קטגוריות קריפטו יכולה לעזור לי לגלות הזדמנויות מסחר?
באמצעות מעקב אחר סקטורים בקריפטו, ניתן לזהות מגמות שוק חדשות ומתפתחות. כאשר נרטיב מסוים צובר תאוצה, בדיקת הקטגוריה מאפשרת להשוות במהירות את ביצועי הטוקנים הקשורים ולנצל רוטציות בין סקטורים.

כתב ויתור

כל קטגוריות הקריפטו, כללי הסיווג ונתוני השוק בעמוד זה מבוססים על מקורות צד שלישי עצמאיים. MEXC אינה מבטיחה את הדיוק או העדכניות של מידע זה. הכללת סקטורים אינה מהווה המלצה או ייעוץ השקעה. כל התוכן מיועד למטרות מידע בלבד ואינו מהווה ייעוץ פיננסי. מסחר בקריפטו כרוך בסיכון גבוה; אנא בצע מחקר עצמאי משלך (DYOR).