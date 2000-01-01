מטבעות יציבים הם מטבעות קריפטוגרפיים שתוכננו לשמור על ערך יציב על ידי הצמדת המחיר שלהם לנכסים חיצוניים כמו מטבעות פיאט. הם מספקים את יתרונות הסליקה המהירה של נכסים דיגיטליים תוך מזעור התנודתיות האופיינית לשוק. סוחרים משתמשים בהם באופן נרחב כמקלט בטוח בזמן תנודות בשוק, כאמצעי חליפין וכמטבע בסיס לזוגות מסחר.
הכללת נכסים דיגיטליים בתחום סטבלקוינס יחד עם כללי הסיווג ונתוני השוק, מבוססת על מקורות צד שלישי עצמאיים. רישום טוקן בקטגוריה זו אינו מהווה אישור, ערובה או המלצת השקעה מצד MEXC. כל התוכן הוא למטרות מידע בלבד. מחירי מטבעות קריפטו נתונים לתנודות בשוק; אנא בצע מחקר עצמאי (DYOR) וסחור בזהירות.