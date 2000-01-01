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המטבעות היציבים המובילים לפי שווי שוק

מטבעות יציבים הם מטבעות קריפטוגרפיים שתוכננו לשמור על ערך יציב על ידי הצמדת המחיר שלהם לנכסים חיצוניים כמו מטבעות פיאט. הם מספקים את יתרונות הסליקה המהירה של נכסים דיגיטליים תוך מזעור התנודתיות האופיינית לשוק. סוחרים משתמשים בהם באופן נרחב כמקלט בטוח בזמן תנודות בשוק, כאמצעי חליפין וכמטבע בסיס לזוגות מסחר.

#
מטבע
מחיר
7 הימים האחרונים
פעולה
1
Tether
Tether
USDT
$ 0,999476
%0,00
%0,00
+%0,04
$ 183,01B
$ 100,78B
2
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1,00051
+%0,01
-%0,02
-%0,04
$ 74,84B
$ 129,90M
3
Sky Dollar
Sky Dollar
USDS
$ 1,0007
%0,00
%0,00
-%0,03
$ 10,58B
$ 62,16K
4
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1,0005
+%0,01
-%0,01
-%0,06
$ 4,49B
$ 3,07M
5
USD1
USD1
USD1
$ 0,99998
%0,00
+%0,03
-%0,01
$ 4,39B
$ 9,14M
6
Global Dollar
Global Dollar
USDG
$ 0,999962
+%0,01
%0,00
%0,00
$ 3,44B
$ 407,56M
7
PayPal USD
PayPal USD
PYUSD
$ 0,99986
-%0,01
%0,00
+%0,01
$ 2,83B
$ 207,16M
8
Ripple USD
Ripple USD
RLUSD
$ 1,0
%0,00
%0,00
%0,00
$ 1,90B
$ 785,64M
9
Decentralized USD
Decentralized USD
USDD
$ 0,9986
%0,00
-%0,14
-%0,14
$ 1,36B
$ 16,83K
10
BFUSD
BFUSD
BFUSD
$ 0,999608
-%0,01
%0,00
+%0,06
$ 1,32B
$ 4,12M
11
Falcon Finance
Falcon Finance
USDF
$ 0,996
+%0,01
+%0,01
%0,00
$ 1,30B
$ 621,42K
12
United Stables
United Stables
U
$ 1
%0,00
+%0,01
-%0,04
$ 1,00B
$ 64,37K
13
GHO
GHO
GHO
$ 0,998677
%0,00
%0,00
+%0,04
$ 698,08M
$ 4,74M
14
YLDS
YLDS
YLDS
$ 0,999827
%0,00
%0,00
+%0,07
$ 674,69M
$ 6,31M
15
Usual USD
Usual USD
USD0
$ 0,998614
-%0,02
%0,00
%0,00
$ 550,69M
$ 400,49K
16
USX
USX
USX
$ 0,999395
+%0,01
%0,00
-%0,01
$ 506,18M
$ 2,27M
17
TrueUSD
TrueUSD
TUSD
$ 0,9986
%0,00
%0,00
-%0,05
$ 493,82M
$ 5,69K
18
A7A5
A7A5
A7A5
$ 0,01199119
%0,00
+%0,01
+%1,38
$ 470,39M
$ 1,55K
19
EURC
EURC
EURC
$ 1,17
%0,00
+%0,00
+%0,86
$ 466,26M
$ 49,90M
20
USDtb
USDtb
USDTB
$ 0,999463
%0,00
%0,00
+%0,02
$ 357,53M
$ 1,87M
21
First Digital USD
First Digital USD
FDUSD
$ 0,9993
-%0,01
+%0,03
+%0,14
$ 337,25M
$ 280,35K
22
SoFiUSD
SoFiUSD
SOFID
$ 0,99932
%0,00
%0,00
+%0,04
$ 312,81M
$ 3,29M
23
apxUSD
apxUSD
APXUSD
$ 0,943672
%0,00
-%0,00
+%2,26
$ 310,99M
$ 2,74M
24
crvUSD
crvUSD
CRVUSD
$ 0,999479
%0,00
%0,00
+%0,08
$ 238,31M
$ 61,31M
25
AUSD
AUSD
AUSD
$ 0,999436
-%0,02
%0,00
+%0,04
$ 210,24M
$ 23,75M
26
Re Protocol reUSD
Re Protocol reUSD
REUSD
$ 1,096
%0,00
%0,00
+%0,09
$ 204,92M
$ 5,94M
27
Polymarket USD
Polymarket USD
PUSD
$ 0,999915
+%0,01
%0,00
-%0,01
$ 174,23M
$ 40,38K
28
EUR CoinVertible
EUR CoinVertible
EURCV
$ 1,17
%0,00
+%0,00
+%0,86
$ 169,50M
$ 35,04M
29
GUSD
GUSD
GUSD
$ 0,998314
-%0,01
%0,00
+%0,05
$ 149,54M
$ 2,61M
30
Avant USD
Avant USD
AVUSD
$ 0,999682
+%0,01
%0,00
-%0,03
$ 128,66M
$ 1,69K
31
JPYSC
JPYSC
JPYSC
$ 0,00629355
+%0,01
-%0,00
+%0,26
$ 126,13M
--
32
CASH
CASH
CASH
$ 0,999387
+%0,02
%0,00
+%0,06
$ 118,94M
$ 12,35M
33
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 0,999926
%0,00
%0,00
-%0,01
$ 114,72M
$ 3,52M
34
Unity USD
Unity USD
UUSD
$ 1,004
+%0,20
+%0,00
+%0,52
$ 100,40M
$ 3,19M
35
USDa
USDa
USDA
$ 0,967102
%0,00
--
%0,00
$ 94,54M
$ 10,67
36
Saturn Dollar
Saturn Dollar
USDAT
$ 0,999813
+%0,03
%0,00
+%0,08
$ 93,83M
$ 3,42M
37
Cap USD
Cap USD
CUSD
$ 0,999776
%0,00
%0,00
-%0,01
$ 88,53M
--
38
Cygnus Finance Global USD
Cygnus Finance Global USD
CGUSD
$ 0,99527
%0,00
%0,00
+%0,02
$ 75,84M
$ 78,92
39
Lista USD
Lista USD
LISUSD
$ 0,998097
%0,00
%0,00
+%0,06
$ 75,02M
$ 184,86K
40
Felix feUSD
Felix feUSD
FEUSD
$ 0,994143
+%0,01
-%0,00
-%0,59
$ 74,57M
$ 164,33K
41
USDsui
USDsui
USDSUI
$ 1,0
+%0,01
%0,00
%0,00
$ 74,04M
$ 3,79M
42
Crown BRLV
Crown BRLV
BRLV
$ 0,19246
%0,00
-%0,00
+%0,60
$ 72,22M
$ 2,74K
43
Tori trUSD
Tori trUSD
TRUSD
$ 0,999674
%0,00
%0,00
+%0,01
$ 64,34M
$ 322,78K
44
Royal Euro
Royal Euro
REUR
$ 4,13
%0,00
--
%0,00
$ 62,01M
$ 19,80M
45
StandX DUSD
StandX DUSD
DUSD
$ 0,998568
%0,00
%0,00
+%0,01
$ 60,98M
$ 1,50M
46
AllUnity CHF
AllUnity CHF
CHFAU
$ 1,25
%0,00
+%0,00
+%1,63
$ 58,67M
$ 6,28K
47
Eurite
Eurite
EURI
$ 1,1686
-%0,01
-%0,07
+%1,07
$ 58,00M
$ 9,01K
48
Brazilian Digital
Brazilian Digital
BRZ
$ 0,193736
%0,00
+%0,01
+%1,08
$ 55,31M
$ 5,75K
49
JPY Coin
JPY Coin
JPYC
$ 0,00626776
%0,00
-%0,00
+%0,06
$ 55,19M
$ 74,36K
50
DOLA
DOLA
DOLA
$ 0,997733
+%0,02
%0,00
+%0,10
$ 54,40M
$ 1,05M

שאלות נפוצות

מהי המטרה העיקרית של מטבעות יציבים בשוק המטבעות הקריפטוגרפיים?
מטבעות יציבים מתוכננים לשמור על מחיר יציב, לספק לסוחרי קריפטו מקלט בטוח מתנודתיות השוק ולהציע אמצעי חליפין אמין לרכישת נכסים דיגיטליים אחרים.
האם כל המטבעות היציבים מגובים במלואם על ידי מטבעות פיאט מסורתיים?
לא, בעוד שמטבעות יציבים מגובי פיאט נשענים על רזרבות בנקאיות, מטבעות יציבים אלגוריתמיים משתמשים בחוזים חכמים לאיזון ההיצע, ומטבעות יציבים מגובי קריפטו משתמשים בנכסים דיגיטליים בביטחונות יתר כדי לשמור על הצמדת המחיר שלהם.
כיצד סוחרי קריפטו משתמשים במטבעות יציבים במהלך שווקים דוביים?
במהלך שווקים דוביים, סוחרי קריפטו מוכרים לעיתים קרובות אלטקוינים תנודתיים ומחזיקים מטבעות יציבים כדי לשמור על ערך ההון, וכך מבטיחים נזילות זמינה כאשר מתעוררות הזדמנויות רכישה חדשות.
מדוע זוגות מסחר של מטבעות יציבים חיוניים לבורסות מבוזרות (DEXs)?
זוגות מסחר של מטבעות יציבים מספקים בסיס תמחור אמין בבורסות מבוזרות (DEXs), ומבטיחים שספקי נזילות לא יסבלו מהפסדים בלתי קבועים גדולים עקב תנודות מחירים קיצוניות של מטבעות קריפטוגרפיים רגילים.

כתב ויתור

הכללת נכסים דיגיטליים בתחום סטבלקוינס יחד עם כללי הסיווג ונתוני השוק, מבוססת על מקורות צד שלישי עצמאיים. רישום טוקן בקטגוריה זו אינו מהווה אישור, ערובה או המלצת השקעה מצד MEXC. כל התוכן הוא למטרות מידע בלבד. מחירי מטבעות קריפטו נתונים לתנודות בשוק; אנא בצע מחקר עצמאי (DYOR) וסחור בזהירות.