המטבעות היציבים המובילים לפי שווי שוק

מטבעות יציבים הם מטבעות קריפטוגרפיים שתוכננו לשמור על ערך יציב על ידי הצמדת המחיר שלהם לנכסים חיצוניים כמו מטבעות פיאט. הם מספקים את יתרונות הסליקה המהירה של נכסים דיגיטליים תוך מזעור התנודתיות האופיינית לשוק. סוחרים משתמשים בהם באופן נרחב כמקלט בטוח בזמן תנודות בשוק, כאמצעי חליפין וכמטבע בסיס לזוגות מסחר.