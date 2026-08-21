Router Protocol מחיר היום

מחיר Router Protocol (ROUTE) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.38% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ROUTE ל USD הוא $ 0 לכל ROUTE.

Router Protocol כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 56,187, עם היצע במחזור של 678.74M ROUTE. ב‑24 השעות האחרונות, ROUTE סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.080785, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, ROUTE נע ב -0.13% בשעה האחרונה ו +0.32% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Router Protocol (ROUTE) מידע שוק

שווי שוק $ 56.19K$ 56.19K $ 56.19K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 81.30K$ 81.30K $ 81.30K אספקת מחזור 678.74M 678.74M 678.74M אספקה כוללת 982,072,351.3008 982,072,351.3008 982,072,351.3008

שווי השוק הנוכחי של Router Protocol הוא $ 56.19K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ROUTE הוא 678.74M, עם היצע כולל של 982072351.3008. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 81.30K.