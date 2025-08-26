Tritcoin (TRIT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00304583$ 0.00304583 $ 0.00304583 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.26% שינוי מחיר (1D) -8.52% שינוי מחיר (7D) +0.25% שינוי מחיר (7D) +0.25%

Tritcoin (TRIT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, TRIT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TRITהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00304583, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TRIT השתנה ב -0.26% במהלך השעה האחרונה, -8.52% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.25% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Tritcoin (TRIT) מידע שוק

שווי שוק $ 128.97K$ 128.97K $ 128.97K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 128.97K$ 128.97K $ 128.97K אספקת מחזור 999.24M 999.24M 999.24M אספקה כוללת 999,240,932.420766 999,240,932.420766 999,240,932.420766

שווי השוק הנוכחי של Tritcoin הוא $ 128.97K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TRIT הוא 999.24M, עם היצע כולל של 999240932.420766. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 128.97K.