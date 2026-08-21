E Money Network מחיר היום

מחיר E Money Network (EMYC) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 73.04% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ EMYC ל USD הוא $ 0 לכל EMYC.

E Money Network כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 66,664, עם היצע במחזור של 254.48M EMYC. ב‑24 השעות האחרונות, EMYC סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0.00101269 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.177325, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, EMYC נע ב +0.31% בשעה האחרונה ו -67.64% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 734.25.

E Money Network (EMYC) מידע שוק

שווי שוק $ 66.66K$ 66.66K $ 66.66K נפח (24 שעות) $ 734.25$ 734.25 $ 734.25 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 104.79K$ 104.79K $ 104.79K אספקת מחזור 254.48M 254.48M 254.48M אספקה כוללת 400,000,000.0 400,000,000.0 400,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של E Money Network הוא $ 66.66K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 734.25. ההיצע במחזור של EMYC הוא 254.48M, עם היצע כולל של 400000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 104.79K.