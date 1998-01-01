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$1,000,000 TradFi Gala
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טוקני CEX מובילים לפי שווי שוק

טוקנים של בורסות מרכזיות (CEX) הם נכסים דיגיטליים מקוריים המונפקים ומופעלים על ידי פלטפורמות מסחר בקריפטו. טוקני שירות אלה מעניקים למחזיקים בהם הטבות בלעדיות בתוך האקוסיסטם של הבורסה, כגון הנחות בעמלות מסחר וגישה לפלטפורמות השקת טוקנים. הערך שלהם קשור באופן הדוק לצמיחת המשתמשים, לנפח המסחר ולהצלחה הכוללת של הבורסה המנפיקה.

#
מטבע
מחיר
7 הימים האחרונים
פעולה
1
Binance Coin
Binance Coin
BNB
$ 664.26
+0.33%
+5.78%
+8.39%
$ 89.36B
$ 54.12K
2
LEO Token
LEO Token
LEO
$ 9.28
+0.11%
-0.00%
+5.69%
$ 8.53B
$ 312.18K
3
Cronos
Cronos
CRO
$ 0.05457
+0.04%
+9.37%
+11.96%
$ 2.44B
$ 4.93M
4
OKB
OKB
OKB
$ 106.798
+0.10%
+2.64%
-0.41%
$ 2.24B
$ 2.28K
5
HTX DAO
HTX DAO
HTX
$ 0.000001734
-0.34%
+1.28%
-3.71%
$ 1.58B
$ 32.20B
6
Bitget Token
Bitget Token
BGB
$ 1.86416
+0.63%
+4.33%
+12.55%
$ 1.30B
$ 40.96K
7
KuCoin Token
KuCoin Token
KCS
$ 7.6099
-1.29%
+2.93%
+14.47%
$ 1.01B
$ 7.61K
8
Gate
Gate
GT
$ 7.28
+0.14%
+0.04%
+8.49%
$ 775.53M
$ 4.76M
9
Nexo
Nexo
NEXO
$ 0.795
-0.14%
+7.01%
+12.93%
$ 520.15M
$ 126.13K
10
MX Token
MX Token
MX
$ 1.6305
+0.21%
-0.89%
+0.26%
$ 149.90M
$ 1.29M
11
BTSE Token
BTSE Token
BTSE
$ 0.904004
+0.68%
+0.07%
+0.06%
$ 146.65M
$ 9.21M
12
GRX Chain
GRX Chain
GRX
$ 13.05
0.00%
--
+0.08%
$ 124.16M
$ 75.44
13
Backpack
Backpack
BP
$ 0.3945
-0.08%
-0.86%
+3.12%
$ 98.47M
$ 227.97K
14
FTX Token
FTX Token
FTT
$ 0.2165
-0.64%
+4.95%
+4.19%
$ 71.14M
$ 309.77K
15
Safe Token
Safe Token
SAFE
$ 0.0908
0.00%
+3.53%
+3.30%
$ 68.08M
$ 2.98K
16
HashKey Platform
HashKey Platform
HSK
$ 0.09095
+0.06%
+1.69%
+8.53%
$ 31.29M
$ 924.78K
17
NKYC Token
NKYC Token
NKYC
$ 7.24
+0.42%
+0.00%
+2.40%
$ 28.98M
$ 61.62K
18
Arkham
Arkham
ARKM
$ 0.0987
+0.56%
+6.73%
+6.91%
$ 22.13M
$ 791.71K
19
Wootrade Network
Wootrade Network
WOO
$ 0.01169
+0.26%
+5.43%
+12.24%
$ 22.00M
$ 5.76M
20
BitMart
BitMart
BMX
$ 0.061633
+0.26%
+0.06%
+8.39%
$ 20.92M
$ 866.13K
21
MAX
MAX
MAX
$ 0.266093
+0.01%
+0.01%
+2.72%
$ 17.65M
$ 43.08K
22
Bit2Me
Bit2Me
B2M
$ 0.00592988
-0.89%
+0.01%
+2.09%
$ 17.50M
$ 48.75K
23
Delta Exchange
Delta Exchange
DETO
$ 0.059972
0.00%
0.00%
+0.04%
$ 16.77M
$ 96.15
24
Huobi
Huobi
HT
$ 0.128071
+2.52%
+0.11%
+26.57%
$ 14.01M
$ 122.25K
25
GCB TOKEN
GCB TOKEN
GCB
$ 0.01165
0.00%
-3.88%
+3.46%
$ 14.00M
$ 2.32M
26
Tokenize Xchange
Tokenize Xchange
TKX
$ 0.171556
0.00%
--
0.00%
$ 13.72M
$ 3.34K
27
Harmony
Harmony
ONE
$ 0.0007916
+0.67%
+7.77%
+1.94%
$ 11.73M
$ 87.82M
28
Lagrange
Lagrange
LA
$ 0.05849
-0.92%
+4.68%
+16.92%
$ 11.44M
$ 1.07M
29
Coinmetro
Coinmetro
XCM
$ 0.02295525
0.00%
--
0.00%
$ 6.48M
$ 20.03
30
LCX
LCX
LCX
$ 0.01506278
-0.42%
+0.02%
+2.31%
$ 3.85M
$ 166.32K
31
SolCex
SolCex
SOLCEX
$ 0.0022996
-2.45%
-0.01%
-5.37%
$ 2.31M
$ 27.62K
32
Niza
Niza
NIZA
$ 0.001264
0.00%
+3.44%
-1.86%
$ 2.04M
$ 109.98K
33
World Friendship Cash
World Friendship Cash
WFCA
$ 0.00808832
-0.28%
+0.03%
+74.70%
$ 1.74M
$ 60.13K
34
PointPay
PointPay
PXP
$ 0.02516
-0.12%
-4.19%
-9.76%
$ 754.50K
$ 6.46M
35
Biconomy Exchange Token
Biconomy Exchange Token
BIT
$ 2.13E-6
+0.47%
+7.50%
+18.99%
$ 576.84K
--
36
Nominex
Nominex
NMX
$ 0.00235577
+0.21%
+0.01%
+0.78%
$ 527.89K
$ 618.34
37
Kyrrex
Kyrrex
KRRX
$ 0.061273
+0.49%
+0.02%
+9.12%
$ 322.35K
$ 552.73K
38
XCoin
XCoin
BEXC
$ 0.35345
+0.23%
+0.01%
+0.30%
$ 246.53K
$ 553.04K
39
DEW
DEW
DEW
$ 0.00024251
+0.31%
+0.14%
+44.32%
$ 242.41K
$ 1.98K
40
Quan2um
Quan2um
$QNTM
$ 0.00033105
-0.24%
+0.04%
+0.43%
$ 237.04K
$ 14.55K
41
EXMO Coin
EXMO Coin
EXM
$ 0.00283072
0.00%
--
0.00%
$ 192.49K
$ 17.13
42
KONA
KONA
KONA
$ 10.11
-0.30%
+0.05%
+26.69%
$ 174.88K
$ 788.49
43
Kasta
Kasta
KASTA
$ 0.00019547
0.00%
--
-12.40%
$ 149.62K
$ 106.18
44
BESC MONEY
BESC MONEY
MONEY
$ 2.07
+0.49%
+0.08%
-14.46%
$ 84.72K
$ 5.81
45
ARI
ARI
ARI
$ 0.00016872
0.00%
--
-4.53%
$ 80.92K
$ 176.58
46
BitMEX
BitMEX
BMEX
$ 0.00062972
0.00%
+0.05%
-9.96%
$ 62.82K
$ 38.39
47
ZND Token
ZND Token
ZND
$ 0.00017369
+0.03%
+0.12%
+55.89%
$ 31.00K
$ 334.94
48
Trakx
Trakx
TRKX
$ 3.327E-5
0.00%
-66.30%
0.00%
$ 23.83K
--
49
IXFI
IXFI
IXFI
$ 5.939E-5
-0.65%
-0.80%
-0.77%
$ 19.39K
--
50
4TB Coin
4TB Coin
4TB
$ 0.00022973
0.00%
--
+0.05%
$ 16.08K
$ 203.27

שאלות נפוצות

למה משמשים טוקנים של בורסות מרכזיות (CEX)?
טוקנים של בורסות מרכזיות (CEX) הם נכסים דיגיטליים ייחודיים המונפקים על ידי פלטפורמות מסחר בקריפטו. טוקני CEX משמשים בעיקר להעניק לסוחרים הנחות בעמלות עסקה, דרגות VIP גבוהות יותר וגישה בלעדית להשקות טוקנים חדשים.
כיצד נפח המסחר בבורסה משפיע על ערך טוקן CEX?
נפח מסחר גבוה באופן עקבי מעיד על צמיחה מהירה של הפלטפורמה, מה שבדרך כלל מגדיל את הביקוש בשוק לטוקני CEX כאשר יותר משתמשים פעילים רוכשים את הטוקנים כדי להפחית את עמלות המסחר היומיות שלהם.
מהי מטרת מנגנון שריפת המטבעות עבור טוקני CEX?
בורסות מרכזיות משתמשות לעיתים קרובות בחלק מהכנסות המסחר של הפלטפורמה כדי לרכוש בחזרה ולשרוף (לשרוף) טוקני CEX לצמיתות. מנגנון דפלציוני זה מפחית את ההיצע במחזור, ובכך עשוי להגדיל את נדירות הטוקן לאורך זמן.
האם טוקני CEX נחשבים לנכסים דיגיטליים מבוזרים?
לא. טוקני CEX קשורים באופן הדוק לישות התאגידית המרכזית שהנפיקה אותם. הצלחת השוק של טוקן CEX תלויה במידה רבה בביצועים העסקיים ובהתאמה הרגולטורית של הבורסה הספציפית.

כתב ויתור

הכללת נכסים דיגיטליים בתחום אסימון בורסה מרכזית (CEX) יחד עם כללי הסיווג ונתוני השוק, מבוססת על מקורות צד שלישי עצמאיים. רישום טוקן בקטגוריה זו אינו מהווה אישור, ערובה או המלצת השקעה מצד MEXC. כל התוכן הוא למטרות מידע בלבד. מחירי מטבעות קריפטו נתונים לתנודות בשוק; אנא בצע מחקר עצמאי (DYOR) וסחור בזהירות.