נפח מסחר גבוה באופן עקבי מעיד על צמיחה מהירה של הפלטפורמה, מה שבדרך כלל מגדיל את הביקוש בשוק לטוקני CEX כאשר יותר משתמשים פעילים רוכשים את הטוקנים כדי להפחית את עמלות המסחר היומיות שלהם.