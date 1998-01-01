טוקנים של בורסות מרכזיות (CEX) הם נכסים דיגיטליים מקוריים המונפקים ומופעלים על ידי פלטפורמות מסחר בקריפטו. טוקני שירות אלה מעניקים למחזיקים בהם הטבות בלעדיות בתוך האקוסיסטם של הבורסה, כגון הנחות בעמלות מסחר וגישה לפלטפורמות השקת טוקנים. הערך שלהם קשור באופן הדוק לצמיחת המשתמשים, לנפח המסחר ולהצלחה הכוללת של הבורסה המנפיקה.
הכללת נכסים דיגיטליים בתחום אסימון בורסה מרכזית (CEX) יחד עם כללי הסיווג ונתוני השוק, מבוססת על מקורות צד שלישי עצמאיים. רישום טוקן בקטגוריה זו אינו מהווה אישור, ערובה או המלצת השקעה מצד MEXC. כל התוכן הוא למטרות מידע בלבד. מחירי מטבעות קריפטו נתונים לתנודות בשוק; אנא בצע מחקר עצמאי (DYOR) וסחור בזהירות.