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קטגוריות קריפטו

גלה קטגוריות וסקטורים של מטבעות קריפטוגרפיים ב-MEXC, מקובצים לפי אקוסיסטמים, מקרי שימוש, טכנולוגיות ועוד. הקטגוריות מדורגות לפי שינוי מחיר ב-24 שעות. בחר כל קטגוריה כדי לצפות בטוקנים הכלולים בה ובביצועי השוק האחרונים.

#קטגוריההמרוויחים המובילים
451מערכת אקולוגית של שרשרת DeepBrain
DBC
----------1452מערכת אקולוגית של קרומה
LINK
----------1453אקוסיסטם טרה
ARBLUNA
ROAR
CAPA
----------14454אקוסיסטם של אבמוס
AXLETH
JUNO
STARS
----------9455Gensyn Ecosystem
USDC.E
AI
----------2456מערכת אקולוגית זיליקה
XSGD
SEED
FPS
----------5457Bitkub Ecosystem
KKUB
----------1458מערכת IOTA EVM
WAGMI
WETH
WIOTA
----------8459מערכת אקולוגית בסיסית
DRB
CAPACITR
RATTHEW
----------1540460מערכת אקולוגית של שכבת X
XWAWA
OKIE
GOUT COIN
----------36461מערכת אקולוגית מרכזית
ASX
CLND
WCORE
----------11462מערכת אקולוגית של רשת Redbelly
AUDX
WRBNT
AUDD
----------6463מערכת אקולוגית של מסה
MAS
----------1464אסימוני החזרת נוזלים
CMETH
LBTC
RSWETH
--------$ 26.28M14465מערכת האקולוגיה של קרדאנו
DANZO
SUGAR
CRAWJU
----------57466סטייבלקוין מגושר
OUSDT
USDT
USDF
-----100.00%--$ 1.68B18467מערכת אקולוגית של מצב
SOLVBTC
UNIBTC
MODE
----------24468מערכת אקולוגית ליניאה
SCM
TBAG
SIDUS
----------58469מערכת אקולוגית של עדשות
LINK
----------1470מערכת אקולוגית של Astar zkEVM
BONSAICOIN
----------1471Doma Ecosystem
USDC.E
----------1472מערכת אקולוגית של מורף L2
BGB
AUDX
USDE
----------11473מערכת אקולוגית בלתי משתנה של zkEVM
OIK
WIMX
TGT
----------13474Gravity L1 Ecosystem
G
----------1475מערכת אקולוגית אואזיס
MCHC
SGC
WOAS
----------5476מערכת אקולוגית של רשת בובה
USDC
MIMATIC
ACX
----------7477מערכת אקולוגית SmartBCH
WBCH
----------1478מערכת אקולוגית של רשת Voi
VOI
----------1479מערכת אקולוגית של שכבת ביטים
BTR
PELL
UNIBTC
----------5480אקוסיסטם אואזיס אמרלד
LUNC
AVAX
WBTC
----------4481אקוסיסטם קלאסי של את'ריום
WETC
USC
----------2482מערכת אקולוגית תטא
TDROP
WBNB
THETA
----------4483מערכת אקולוגית של רשת קבוצות כוכבים
DOR
UP
----------2484מערכת אקולוגית של VeChain
B3TR
SHA
VTHO
----------6485מערכת אקולוגית של צ'לו
UBE
PERKOS
SELFCLAW
----------44486מערכת אקולוגית של Bittensor EVM
LINK
WTAO
----------2487מערכת אקולוגית של שרשרת עולמית
BOWSER
DNA
IDRX
----------18488מערכת אקולוגית חדרה
DINO
SMACKM
HBARBARIAN
----------34489מערכת אקולוגית אוראיצ'יין
ORAIX
AIRI
OCH
----------3490אקוסיסטם של קלבר
KLV
----------1491מערכת אקולוגית של פיצוץ
BAG
OX
BEPE
----------31492מערכת אקולוגית של אוסמוזה
BOOT
HUAHUA
STARS
----------87493מערכת אקולוגית מופשטת
PEENGU
ABBY
GUGO
----------40494מערכת אקולוגית של טרון
ZAPO
ROCK
KNIGHT
----------81495מערכת אקולוגית סוניק SVM
SONIC
----------1496ETH נוזלי שנאסף מחדש
YNETHX
PZETH
CMETH
--------$ 4.52K3497נוזל מחזור נוזלי
EZSOL
SSOL
KYSOL
--------$ 37.37K3498מערכת אקולוגית של ערימות
VELAR
NASTY
WELSH
----------13499Anubis Ecosystem
USDC
BNB
ETH
----------4500מערכת אקולוגית בוטניקס
STBTC
WETH
PBTC
----------5

שאלות נפוצות

מהן קטגוריות וסקטורים של מטבעות קריפטוגרפיים?
קטגוריות של מטבעות קריפטוגרפיים מקבצות נכסים דיגיטליים על סמך מאפיינים משותפים, כגון טכנולוגיה בסיסית, מקרי שימוש או אקוסיסטמים. סיווג זה מסייע למשתמשים לנווט בקלות בשוק ולעקוב אחר נישות ספציפיות כמו DeFi, מטבעות מם או בלוקצ׳יינים מסוג שכבה 1.
האם מטבע קריפטוגרפי אחד יכול להשתייך למספר קטגוריות?
כן. מכיוון שנכסים דיגיטליים לרוב מחזיקים במספר מאפיינים פונקציונליים, טוקן אחד יכול להשתייך למספר סקטורים. לדוגמה, את׳ריום מסווג כבלוקצ׳יין שכבה 1, אך הוא גם חלק מרכזי בקטגוריות של חוזים חכמים ותשתיות Web3.
האם קטגוריות חדשות של מטבעות קריפטוגרפיים מתווספות עם הזמן?
בהחלט. תעשיית Web3 היא דינמית מאוד. ככל שחידושים טכנולוגיים, פרוטוקולים או נרטיבים שוק חדשים מופיעים, אנו מעדכנים באופן מתמשך את האינדקס והסקטורים שלנו כדי לשקף במדויק את נוף הקריפטו המתפתח.
כיצד בדיקת קטגוריות קריפטו יכולה לעזור לי לגלות הזדמנויות מסחר?
באמצעות מעקב אחר סקטורים בקריפטו, ניתן לזהות מגמות שוק חדשות ומתפתחות. כאשר נרטיב מסוים צובר תאוצה, בדיקת הקטגוריה מאפשרת להשוות במהירות את ביצועי הטוקנים הקשורים ולנצל רוטציות בין סקטורים.

כתב ויתור

כל קטגוריות הקריפטו, כללי הסיווג ונתוני השוק בעמוד זה מבוססים על מקורות צד שלישי עצמאיים. MEXC אינה מבטיחה את הדיוק או העדכניות של מידע זה. הכללת סקטורים אינה מהווה המלצה או ייעוץ השקעה. כל התוכן מיועד למטרות מידע בלבד ואינו מהווה ייעוץ פיננסי. מסחר בקריפטו כרוך בסיכון גבוה; אנא בצע מחקר עצמאי משלך (DYOR).