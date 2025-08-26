עוד על BNSD

BNSD מידע על מחיר

BNSD אתר רשמי

BNSD טוקניומיקה

BNSD תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

BNSD Finance סֵמֶל

BNSD Finance מחיר (BNSD)

לא רשום

1 BNSD ל USDמחיר חי:

$0.00016078
$0.00016078$0.00016078
+39.40%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
BNSD Finance (BNSD) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:29:46 (UTC+8)

BNSD Finance (BNSD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.276547
$ 0.276547$ 0.276547

$ 0
$ 0$ 0

+50.68%

+39.49%

-41.55%

-41.55%

BNSD Finance (BNSD) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BNSD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BNSDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.276547, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BNSD השתנה ב +50.68% במהלך השעה האחרונה, +39.49% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-41.55% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BNSD Finance (BNSD) מידע שוק

$ 30.08K
$ 30.08K$ 30.08K

--
----

$ 79.93K
$ 79.93K$ 79.93K

187.09M
187.09M 187.09M

497,163,681.1487199
497,163,681.1487199 497,163,681.1487199

שווי השוק הנוכחי של BNSD Finance הוא $ 30.08K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BNSD הוא 187.09M, עם היצע כולל של 497163681.1487199. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 79.93K.

BNSD Finance (BNSD) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של BNSD Financeל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBNSD Finance ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBNSD Finance ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של BNSD Financeל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+39.49%
30 ימים$ 0+43.74%
60 ימים$ 0-63.75%
90 ימים$ 0--

מה זהBNSD Finance (BNSD)

Users would get yield in the form of BNSD (BNS defi) a token which we have released specific to this. What are the salient features of BNSD: - Super high APYs - Multiple pools in which you can farm - Extremely Deflationary release overtime - Halving built in. 4 halvings happening where block rewards reduce. - Block rewards start with 1000 rewards per ETH block of BNSD and then reduce based on halving in the following fashion - 1000 - 500 1 day from genesis block - 500 - 250 7 days - 250-125 30 days - 125 - 100 90 days - Just 4% of rewards are reserved for dev funds. This is lowest in comparison across other defi projects like Sushi - Best part 50% of the dev funds are used for buying bns on a periodic basis - Contract is super clean as there is no mint function there except for the block rewards which are happening every block. So there is no risk associated with it. No time lock needed as only BNSChef can mint rewards and those rewards are specific to block"

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

BNSD Finance (BNSD) משאב

האתר הרשמי

BNSD Financeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה BNSD Finance (BNSD) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות BNSD Finance (BNSD) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור BNSD Finance.

בדוק את BNSD Finance תחזית המחיר עכשיו‏!

BNSD למטבעות מקומיים

BNSD Finance (BNSD) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של BNSD Finance (BNSD) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BNSD הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על BNSD Finance (BNSD)

כמה שווה BNSD Finance (BNSD) היום?
החי BNSDהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BNSD ל USD?
המחיר הנוכחי של BNSD ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של BNSD Finance?
שווי השוק של BNSD הוא $ 30.08K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BNSD?
ההיצע במחזור של BNSD הוא 187.09M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BNSD?
‏‏BNSD השיג מחיר שיא (ATH) של 0.276547 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BNSD?
BNSD ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של BNSD?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BNSD הוא -- USD.
האם BNSD יעלה השנה?
BNSD ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BNSD תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:29:46 (UTC+8)

BNSD Finance (BNSD) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.