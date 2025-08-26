BitcoinZ (BTCZ) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.022458$ 0.022458 $ 0.022458 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -4.19% שינוי מחיר (1D) -16.78% שינוי מחיר (7D) -16.27% שינוי מחיר (7D) -16.27%

BitcoinZ (BTCZ) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BTCZ נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BTCZהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.022458, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BTCZ השתנה ב -4.19% במהלך השעה האחרונה, -16.78% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-16.27% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BitcoinZ (BTCZ) מידע שוק

שווי שוק $ 518.90K$ 518.90K $ 518.90K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 518.90K$ 518.90K $ 518.90K אספקת מחזור 12.60B 12.60B 12.60B אספקה כוללת 12,604,557,974.0 12,604,557,974.0 12,604,557,974.0

שווי השוק הנוכחי של BitcoinZ הוא $ 518.90K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BTCZ הוא 12.60B, עם היצע כולל של 12604557974.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 518.90K.