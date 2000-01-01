הטוקנים המובילים של תיק World Liberty Financial לפי שווי שוק

תיק זה עוקב אחר הנכסים הדיגיטליים והפרוטוקולים השותפים הקשורים לאקוסיסטם של פיננסים מבוזרים של World Liberty Financial. הוא כולל טוקני ממשל ונכסי שימוש משולבים המניעים את רשתות ההלוואות וההשאלות הספציפיות שלהם. מעקב אחר מדד זה מספק תובנות אובייקטיביות לגבי טביעת הרגל בשוק, הנזילות ורמת האימוץ הכוללת של יוזמת DeFi זו.