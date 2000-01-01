תיק זה עוקב אחר הנכסים הדיגיטליים והפרוטוקולים השותפים הקשורים לאקוסיסטם של פיננסים מבוזרים של World Liberty Financial. הוא כולל טוקני ממשל ונכסי שימוש משולבים המניעים את רשתות ההלוואות וההשאלות הספציפיות שלהם. מעקב אחר מדד זה מספק תובנות אובייקטיביות לגבי טביעת הרגל בשוק, הנזילות ורמת האימוץ הכוללת של יוזמת DeFi זו.
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