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הטוקנים המובילים של תיק World Liberty Financial לפי שווי שוק

תיק זה עוקב אחר הנכסים הדיגיטליים והפרוטוקולים השותפים הקשורים לאקוסיסטם של פיננסים מבוזרים של World Liberty Financial. הוא כולל טוקני ממשל ונכסי שימוש משולבים המניעים את רשתות ההלוואות וההשאלות הספציפיות שלהם. מעקב אחר מדד זה מספק תובנות אובייקטיביות לגבי טביעת הרגל בשוק, הנזילות ורמת האימוץ הכוללת של יוזמת DeFi זו.

#
מטבע
מחיר
7 הימים האחרונים
פעולה
1
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 2,379.15
+0.73%
+5.11%
+27.10%
$ 288.38B
$ 288.21K
2
Tether
Tether
USDT
$ 0.999476
0.00%
0.00%
+0.04%
$ 183.01B
$ 100.78B
3
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00047
+0.01%
-0.02%
-0.04%
$ 74.84B
$ 129.90M
4
Tron
Tron
TRX
$ 0.339
+0.15%
+1.23%
+1.93%
$ 32.12B
$ 30.64M
5
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 76,524.92
+1.19%
+7.05%
+21.38%
$ 8.92B
$ 3.13
6
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 11.593
+2.65%
+5.92%
+21.84%
$ 7.43B
$ 128.03K
7
USD1
USD1
USD1
$ 0.99997
0.00%
+0.03%
-0.01%
$ 4.39B
$ 9.14M
8
Avalanche
Avalanche
AVAX
$ 7.486
+1.80%
+8.30%
+13.23%
$ 3.23B
$ 181.58K
9
Ondo
Ondo
ONDO
$ 0.37393
+0.77%
+4.96%
+12.40%
$ 1.79B
$ 2.27M
10
Mantle
Mantle
MNT
$ 0.516
-0.15%
+6.20%
+17.85%
$ 1.71B
$ 359.94K
11
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 103.12
+0.78%
+3.34%
+17.02%
$ 1.56B
$ 3.29K
12
Ethena
Ethena
ENA
$ 0.13371
+3.07%
+37.37%
+57.31%
$ 1.23B
$ 18.94M
13
SEI
SEI
SEI
$ 0.0451
+0.61%
+5.99%
+11.98%
$ 323.28M
$ 4.68M
14
BUILDon
BUILDon
B
$ 0.1531
-0.41%
-1.57%
+0.65%
$ 151.32M
$ 700.32K
15
A
A
A
$ 0.07098
+0.47%
+5.51%
+13.62%
$ 116.44M
$ 849.63K
16
Movement
Movement
MOVE
$ 0.006678
+0.47%
+6.29%
+1.05%
$ 26.59M
$ 8.95M

שאלות נפוצות

מהו אקוסיסטם הקריפטו של World Liberty Financial?
אקוסיסטם World Liberty Financial הוא יוזמת פיננסים מבוזרים ספציפית הכוללת פרוטוקולים שותפים, טוקני ממשל ונכסים דיגיטליים משולבים המניעים את רשת ההלוואות וההשאלות הייעודית שלה.
מדוע סוחרים עוקבים אחר טוקנים בתוך תיק World Liberty Financial?
סוחרים עוקבים אחר תיק World Liberty Financial משום שהטוקנים שלו מונעים לעיתים קרובות על ידי זיקה מותגית חזקה ונרטיבים פוליטיים, אשר יכולים לייצר מומנטום שוק ייחודי שאינו תלוי במגמות הקריפטו הרחבות.
האם טוקנים של World Liberty Financial נחשבים לנכסי פיננסים מבוזרים (DeFi)?
כן, הנכסים המרכזיים בתוך תיק World Liberty Financial מתמקדים בעיקר בפעילות של פיננסים מבוזרים, ומאפשרים הלוואות, השאלות ויצירת תשואה ללא צורך בהרשאה.
מה מניע את התנודתיות במחירי תיק World Liberty Financial?
התנודתיות במחירי תיק World Liberty Financial מונעת בעיקר משיעורי אימוץ מוסדיים, חדשות רגולטוריות בארצות הברית, והסנטימנט הכללי של משקיעים פרטיים כלפי מייסדי הפרויקט.

כתב ויתור

הכללת נכסים דיגיטליים בתחום תיק השקעות פיננסי עולמי ליברטי יחד עם כללי הסיווג ונתוני השוק, מבוססת על מקורות צד שלישי עצמאיים. רישום טוקן בקטגוריה זו אינו מהווה אישור, ערובה או המלצת השקעה מצד MEXC. כל התוכן הוא למטרות מידע בלבד. מחירי מטבעות קריפטו נתונים לתנודות בשוק; אנא בצע מחקר עצמאי (DYOR) וסחור בזהירות.