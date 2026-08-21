DexCheck AI מחיר היום

מחיר DexCheck AI (DCK) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 2.11% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DCK ל USD הוא $ 0 לכל DCK.

DexCheck AI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 101,202, עם היצע במחזור של 918.14M DCK. ב‑24 השעות האחרונות, DCK סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.182736, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, DCK נע ב +1.42% בשעה האחרונה ו +15.19% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 116.58.

DexCheck AI (DCK) מידע שוק

שווי שוק $ 101.20K$ 101.20K $ 101.20K נפח (24 שעות) $ 116.58$ 116.58 $ 116.58 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 105.86K$ 105.86K $ 105.86K אספקת מחזור 918.14M 918.14M 918.14M אספקה כוללת 960,416,753.7527592 960,416,753.7527592 960,416,753.7527592

שווי השוק הנוכחי של DexCheck AI הוא $ 101.20K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 116.58. ההיצע במחזור של DCK הוא 918.14M, עם היצע כולל של 960416753.7527592. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 105.86K.