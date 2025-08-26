Aurigami (PLY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.02534606$ 0.02534606 $ 0.02534606 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.06% שינוי מחיר (1D) -6.90% שינוי מחיר (7D) -3.44% שינוי מחיר (7D) -3.44%

Aurigami (PLY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PLY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PLYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02534606, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PLY השתנה ב +0.06% במהלך השעה האחרונה, -6.90% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.44% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Aurigami (PLY) מידע שוק

שווי שוק $ 104.49K$ 104.49K $ 104.49K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 253.44K$ 253.44K $ 253.44K אספקת מחזור 4.12B 4.12B 4.12B אספקה כוללת 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Aurigami הוא $ 104.49K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PLY הוא 4.12B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 253.44K.