Bondex מחיר היום

מחיר Bondex (BDXN) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.05% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BDXN ל USD הוא $ 0 לכל BDXN.

Bondex כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 59,134, עם היצע במחזור של 160.00M BDXN. ב‑24 השעות האחרונות, BDXN סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.423103, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BDXN נע ב +0.13% בשעה האחרונה ו -6.03% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 51.70K.

Bondex (BDXN) מידע שוק

שווי שוק $ 59.13K$ 59.13K $ 59.13K נפח (24 שעות) $ 51.70K$ 51.70K $ 51.70K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 369.59K$ 369.59K $ 369.59K אספקת מחזור 160.00M 160.00M 160.00M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Bondex הוא $ 59.13K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 51.70K. ההיצע במחזור של BDXN הוא 160.00M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 369.59K.