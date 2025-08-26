עוד על BUIDL

BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 04:42:29 (UTC+8)

BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) מידע על מחיר (USD)

BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) המחיר בזמן אמת של הוא $1. במהלך 24 השעות האחרונות, BUIDL נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.0 לבין שיא של $ 1.0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BUIDLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1.0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BUIDL השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, 0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) מידע שוק

$ 2.39B
$ 2.39B$ 2.39B

--
----

$ 2.39B
$ 2.39B$ 2.39B

2.39B
2.39B 2.39B

2,391,312,953.273854
2,391,312,953.273854 2,391,312,953.273854

שווי השוק הנוכחי של BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund הוא $ 2.39B, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BUIDL הוא 2.39B, עם היצע כולל של 2391312953.273854. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.39B.

BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fundל USDהיה $ 0.0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund ל USDהיה . $ 0.0000000000.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund ל USDהיה $ 0.0000000000.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fundל USDהיה $ 0.0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0.00.00%
30 ימים$ 0.00000000000.00%
60 ימים$ 0.00000000000.00%
90 ימים$ 0.00.00%

מה זהBlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL)

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) משאב

האתר הרשמי

BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fundתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund.

בדוק את BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund תחזית המחיר עכשיו‏!

BUIDL למטבעות מקומיים

BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BUIDL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL)

כמה שווה BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) היום?
החי BUIDLהמחיר ב USD הוא 1.0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BUIDL ל USD?
המחיר הנוכחי של BUIDL ל USD הוא $ 1.0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund?
שווי השוק של BUIDL הוא $ 2.39B USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BUIDL?
ההיצע במחזור של BUIDL הוא 2.39B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BUIDL?
‏‏BUIDL השיג מחיר שיא (ATH) של 1.0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BUIDL?
BUIDL ‏‏רשם מחירATL של 1.0 USD.
מהו נפח המסחר של BUIDL?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BUIDL הוא -- USD.
האם BUIDL יעלה השנה?
BUIDL ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BUIDL תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 04:42:29 (UTC+8)

כתב ויתור

