BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 24 שעות נמוך $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 גבוה 24 שעות $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 שיא כל הזמנים $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 המחיר הנמוך ביותר $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 שינוי מחיר (שעה אחת) 0.00% שינוי מחיר (1D) 0.00% שינוי מחיר (7D) 0.00% שינוי מחיר (7D) 0.00%

BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) המחיר בזמן אמת של הוא $1. במהלך 24 השעות האחרונות, BUIDL נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.0 לבין שיא של $ 1.0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BUIDLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1.0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BUIDL השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, 0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) מידע שוק

שווי שוק $ 2.39B$ 2.39B $ 2.39B נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.39B$ 2.39B $ 2.39B אספקת מחזור 2.39B 2.39B 2.39B אספקה כוללת 2,391,312,953.273854 2,391,312,953.273854 2,391,312,953.273854

שווי השוק הנוכחי של BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund הוא $ 2.39B, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BUIDL הוא 2.39B, עם היצע כולל של 2391312953.273854. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.39B.