Mirror Protocol מחיר היום

מחיר Mirror Protocol (MIR) בזמן אמת היום הוא $ 0.00325239, עם שינוי של 2.03% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MIR ל USD הוא $ 0.00325239 לכל MIR.

Mirror Protocol כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 252,830, עם היצע במחזור של 77.74M MIR. ב‑24 השעות האחרונות, MIR סחר בין $ 0.00323792 (נמוך) ל $ 0.00335327 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 12.9, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00228196.

ביצועים לטווח קצר, MIR נע ב +0.04% בשעה האחרונה ו +14.77% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.89K.

Mirror Protocol (MIR) מידע שוק

שווי שוק $ 252.83K$ 252.83K $ 252.83K נפח (24 שעות) $ 1.89K$ 1.89K $ 1.89K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.21M$ 1.21M $ 1.21M אספקת מחזור 77.74M 77.74M 77.74M אספקה כוללת 370,575,000.0 370,575,000.0 370,575,000.0

שווי השוק הנוכחי של Mirror Protocol הוא $ 252.83K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.89K. ההיצע במחזור של MIR הוא 77.74M, עם היצע כולל של 370575000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.21M.