Huobi (HT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.645403 גבוה 24 שעות $ 0.788775 שיא כל הזמנים $ 39.66 המחיר הנמוך ביותר $ 0.145929 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.79% שינוי מחיר (1D) -9.48% שינוי מחיר (7D) +100.12%

Huobi (HT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.66631. במהלך 24 השעות האחרונות, HT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.645403 לבין שיא של $ 0.788775, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 39.66, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.145929.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HT השתנה ב -1.79% במהלך השעה האחרונה, -9.48% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+100.12% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Huobi (HT) מידע שוק

שווי שוק $ 107.01M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 134.97M אספקת מחזור 159.41M אספקה כוללת 201,050,000.0

שווי השוק הנוכחי של Huobi הוא $ 107.01M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HT הוא 159.41M, עם היצע כולל של 201050000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 134.97M.