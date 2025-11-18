Deri Protocol מחיר היום

מחיר Deri Protocol (DERI) בזמן אמת היום הוא $ 0.00306113, עם שינוי של 2.16% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DERI ל USD הוא $ 0.00306113 לכל DERI.

Deri Protocol כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 401,101, עם היצע במחזור של 131.19M DERI. ב‑24 השעות האחרונות, DERI סחר בין $ 0.00305517 (נמוך) ל $ 0.00312879 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 3.77, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00200107.

ביצועים לטווח קצר, DERI נע ב +0.13% בשעה האחרונה ו -12.44% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Deri Protocol (DERI) מידע שוק

שווי שוק $ 401.10K$ 401.10K $ 401.10K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.50M$ 1.50M $ 1.50M אספקת מחזור 131.19M 131.19M 131.19M אספקה כוללת 490,441,296.592577 490,441,296.592577 490,441,296.592577

