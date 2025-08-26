Observer (OBSR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00147967 24 שעות נמוך $ 0.00158166 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.06177 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00013416 שינוי מחיר (שעה אחת) +3.16% שינוי מחיר (1D) +4.02% שינוי מחיר (7D) +1.88%

Observer (OBSR) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00159335. במהלך 24 השעות האחרונות, OBSR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00147967 לבין שיא של $ 0.00158166, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OBSRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.06177, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00013416.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, OBSR השתנה ב +3.16% במהלך השעה האחרונה, +4.02% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.88% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Observer (OBSR) מידע שוק

שווי שוק $ 9.82M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 22.14M אספקת מחזור 6.21B אספקה כוללת 14,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Observer הוא $ 9.82M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OBSR הוא 6.21B, עם היצע כולל של 14000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 22.14M.