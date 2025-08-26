PowerTrade Fuel (PTF) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.01824519 גבוה 24 שעות $ 0.01856746 שיא כל הזמנים $ 2.67 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.14% שינוי מחיר (1D) -1.02% שינוי מחיר (7D) +7.81%

PowerTrade Fuel (PTF) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01837789. במהלך 24 השעות האחרונות, PTF נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01824519 לבין שיא של $ 0.01856746, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PTFהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.67, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PTF השתנה ב -0.14% במהלך השעה האחרונה, -1.02% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+7.81% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

PowerTrade Fuel (PTF) מידע שוק

שווי שוק $ 448.93K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 7.31M אספקת מחזור 24.57M אספקה כוללת 400,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של PowerTrade Fuel הוא $ 448.93K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PTF הוא 24.57M, עם היצע כולל של 400000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.31M.