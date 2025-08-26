עוד על PTF

PowerTrade Fuel סֵמֶל

PowerTrade Fuel מחיר (PTF)

1 PTF ל USDמחיר חי:

$0.01837789
$0.01837789
-1.00%1D
PowerTrade Fuel (PTF) טבלת מחירים חיה
PowerTrade Fuel (PTF) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.01824519
24 שעות נמוך
$ 0.01856746
גבוה 24 שעות

$ 0.01824519
$ 0.01856746
$ 2.67
$ 0
-0.14%

-1.02%

+7.81%

+7.81%

PowerTrade Fuel (PTF) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01837789. במהלך 24 השעות האחרונות, PTF נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01824519 לבין שיא של $ 0.01856746, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PTFהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.67, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PTF השתנה ב -0.14% במהלך השעה האחרונה, -1.02% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+7.81% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

PowerTrade Fuel (PTF) מידע שוק

$ 448.93K
$ 448.93K

--
--

$ 7.31M
$ 7.31M

24.57M
24.57M

400,000,000.0
400,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של PowerTrade Fuel הוא $ 448.93K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PTF הוא 24.57M, עם היצע כולל של 400000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.31M.

PowerTrade Fuel (PTF) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של PowerTrade Fuelל USDהיה $ -0.00018956951909094.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPowerTrade Fuel ל USDהיה . $ -0.0006190959.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPowerTrade Fuel ל USDהיה $ +0.0175615514.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של PowerTrade Fuelל USDהיה $ +0.00936307775760501.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00018956951909094-1.02%
30 ימים$ -0.0006190959-3.36%
60 ימים$ +0.0175615514+95.56%
90 ימים$ +0.00936307775760501+103.86%

מה זהPowerTrade Fuel (PTF)

The PowerTrade Fuel Token (PTF) is a DAO token which governs the treasury that covers PowerTrade traders in the unlikely event of a black swan.

PowerTrade Fuel (PTF) משאב

האתר הרשמי

PowerTrade Fuelתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה PowerTrade Fuel (PTF) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות PowerTrade Fuel (PTF) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור PowerTrade Fuel.

בדוק את PowerTrade Fuel תחזית המחיר עכשיו‏!

PTF למטבעות מקומיים

PowerTrade Fuel (PTF) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של PowerTrade Fuel (PTF) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PTF הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על PowerTrade Fuel (PTF)

כמה שווה PowerTrade Fuel (PTF) היום?
החי PTFהמחיר ב USD הוא 0.01837789 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PTF ל USD?
המחיר הנוכחי של PTF ל USD הוא $ 0.01837789. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של PowerTrade Fuel?
שווי השוק של PTF הוא $ 448.93K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PTF?
ההיצע במחזור של PTF הוא 24.57M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PTF?
‏‏PTF השיג מחיר שיא (ATH) של 2.67 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PTF?
PTF ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של PTF?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PTF הוא -- USD.
האם PTF יעלה השנה?
PTF ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PTF תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
PowerTrade Fuel (PTF) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.