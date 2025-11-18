Figure Heloc מחיר היום

מחיר Figure Heloc (FIGR_HELOC) בזמן אמת היום הוא $ 1.029, עם שינוי של 0.86% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FIGR_HELOC ל USD הוא $ 1.029 לכל FIGR_HELOC.

Figure Heloc כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 14,025,888,376, עם היצע במחזור של 13.63B FIGR_HELOC. ב‑24 השעות האחרונות, FIGR_HELOC סחר בין $ 1.005 (נמוך) ל $ 1.034 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.37, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.155357.

ביצועים לטווח קצר, FIGR_HELOC נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו -0.21% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Figure Heloc (FIGR_HELOC) מידע שוק

שווי שוק $ 14.03B$ 14.03B $ 14.03B נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 14.03B$ 14.03B $ 14.03B אספקת מחזור 13.63B 13.63B 13.63B אספקה כוללת 13,633,493,263.34 13,633,493,263.34 13,633,493,263.34

