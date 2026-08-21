MasterBOT מחיר היום

מחיר MasterBOT ($BOT) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 5.59% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ $BOT ל USD הוא $ 0 לכל $BOT.

MasterBOT כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 219,828, עם היצע במחזור של 999.81M $BOT. ב‑24 השעות האחרונות, $BOT סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.03955195, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, $BOT נע ב -0.53% בשעה האחרונה ו +27.15% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 556.69.

MasterBOT ($BOT) מידע שוק

שווי שוק $ 219.83K$ 219.83K $ 219.83K נפח (24 שעות) $ 556.69$ 556.69 $ 556.69 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 219.83K$ 219.83K $ 219.83K אספקת מחזור 999.81M 999.81M 999.81M אספקה כוללת 999,814,576.284933 999,814,576.284933 999,814,576.284933

שווי השוק הנוכחי של MasterBOT הוא $ 219.83K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 556.69. ההיצע במחזור של $BOT הוא 999.81M, עם היצע כולל של 999814576.284933. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 219.83K.