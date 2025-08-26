עוד על CASH

Opus CASH מחיר (CASH)

Opus CASH (CASH) טבלת מחירים חיה
Opus CASH (CASH) מידע על מחיר (USD)

Opus CASH (CASH) המחיר בזמן אמת של הוא $0.997983. במהלך 24 השעות האחרונות, CASH נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.995978 לבין שיא של $ 1.0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CASHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.091, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.944728.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CASH השתנה ב -0.03% במהלך השעה האחרונה, -0.01% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.10% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

$ 350.90K
$ 350.90K$ 350.90K

--
----

$ 350.90K
$ 350.90K$ 350.90K

351.60K
351.60K 351.60K

351,603.028844654
351,603.028844654 351,603.028844654

שווי השוק הנוכחי של Opus CASH הוא $ 350.90K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CASH הוא 351.60K, עם היצע כולל של 351603.028844654. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 350.90K.

Opus CASH (CASH) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Opus CASHל USDהיה $ -0.0001151975966465.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלOpus CASH ל USDהיה . $ -0.0005894087.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלOpus CASH ל USDהיה $ -0.0008032765.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Opus CASHל USDהיה $ +0.0036344737436575.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0001151975966465-0.01%
30 ימים$ -0.0005894087-0.05%
60 ימים$ -0.0008032765-0.08%
90 ימים$ +0.0036344737436575+0.37%

מה זהOpus CASH (CASH)

Opus is a cross margin autonomous credit protocol on Starknet that lets you borrow against a portfolio of carefully curated collateral including yield-bearing assets. With minimal human intervention, the interest rates, maximum loan-to-value ratios and liquidation thresholds are dynamically determined by each user's collateral profile. Opus introduces novel mechanisms that provide stronger guarantees in ensuring that CASH is pegged to the value of USD. - A global multiplier is applied to increase or decrease interest rates across the board, depending on whether the spot market price of CASH is below or above peg. - A forge fee is charged on minting of new debt when the spot market price of CASH is below peg.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Opus CASH (CASH)

כמה שווה Opus CASH (CASH) היום?
החי CASHהמחיר ב USD הוא 0.997983 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CASH ל USD?
המחיר הנוכחי של CASH ל USD הוא $ 0.997983. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Opus CASH?
שווי השוק של CASH הוא $ 350.90K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CASH?
ההיצע במחזור של CASH הוא 351.60K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CASH?
‏‏CASH השיג מחיר שיא (ATH) של 1.091 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CASH?
CASH ‏‏רשם מחירATL של 0.944728 USD.
מהו נפח המסחר של CASH?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CASH הוא -- USD.
האם CASH יעלה השנה?
CASH ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CASH תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
