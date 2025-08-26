Opus CASH (CASH) מידע על מחיר (USD)

Opus CASH (CASH) המחיר בזמן אמת של הוא $0.997983. במהלך 24 השעות האחרונות, CASH נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.995978 לבין שיא של $ 1.0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CASHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.091, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.944728.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CASH השתנה ב -0.03% במהלך השעה האחרונה, -0.01% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.10% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Opus CASH (CASH) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Opus CASH הוא $ 350.90K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CASH הוא 351.60K, עם היצע כולל של 351603.028844654. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 350.90K.