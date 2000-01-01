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הטוקנים המובילים של פלטפורמות חוזים חכמים לפי שווי שוק

פלטפורמות חוזים חכמים הן בלוקצ'יין שנועדו לארח יישומים מבוזרים (dApps) והסכמים הניתנים לתכנות הניתנים לביצוע עצמי. הם מאפשרים למשתמשים לסחור, להלוות ולממש NFTs מבלי להסתמך על מתווכים מרכזיים. הטוקנים המקומיים של פלטפורמות אלו משמשים בדרך כלל לתשלום עמלות רשת (גז) ולהשתתפות בממשל.

#
מטבע
מחיר
7 הימים האחרונים
פעולה
1
Bitcoin
Bitcoin
BTC
$ 76.356,44
-%0,05
+%8,20
+%19,29
$ 1,51T
$ 14,65K
2
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 2.382,52
+%0,33
+%5,26
+%25,61
$ 285,21B
$ 285,91K
3
Binance Coin
Binance Coin
BNB
$ 671,03
+%0,35
+%5,98
+%8,89
$ 89,73B
$ 54,88K
4
XRP
XRP
XRP
$ 1,3183
+%0,34
+%18,18
+%30,75
$ 81,43B
$ 95,25M
5
Solana
Solana
SOL
$ 90,45
+%0,67
+%5,43
+%20,30
$ 52,55B
$ 1,37M
6
Tron
Tron
TRX
$ 0,3387
+%0,15
+%1,41
+%1,59
$ 32,08B
$ 30,07M
7
Hyperliquid
Hyperliquid
HYPE
$ 73,38
+%0,15
+%1,96
+%30,34
$ 18,59B
$ 60,39K
8
DOGE
DOGE
DOGE
$ 0,08404
+%0,87
+%10,99
+%18,96
$ 14,20B
$ 328,76M
9
Zcash
Zcash
ZEC
$ 613,67
-%1,30
+%7,48
+%22,31
$ 10,03B
$ 10,82K
10
Monero
Monero
XMR
$ 418,5
-%0,93
+%0,60
+%2,34
$ 7,80B
$ 7,17K
11
Cardano
Cardano
ADA
$ 0,2113
+%0,86
+%14,39
+%17,00
$ 7,63B
$ 58,33M
12
Stellar
Stellar
XLM
$ 0,1885
+%0,86
+%11,12
+%18,56
$ 6,34B
$ 7,07M
13
Bitcoin Cash Node
Bitcoin Cash Node
BCH
$ 258,5
+%8,28
+%16,60
+%20,74
$ 4,98B
$ 32,30K
14
Canton Network
Canton Network
CC
$ 0,10167
+%0,87
+%0,81
+%6,29
$ 3,97B
$ 4,84M
15
GRAM(prev.Toncoin)
GRAM(prev.Toncoin)
GRAM
$ 1,473
+%4,23
+%9,23
+%11,19
$ 3,97B
$ 1,15M
16
Litecoin
Litecoin
LTC
$ 49,2
-%0,16
+%4,04
+%10,44
$ 3,76B
$ 126,59K
17
Hedera
Hedera
HBAR
$ 0,07535
+%0,36
+%5,85
+%14,44
$ 3,26B
$ 6,73M
18
Avalanche
Avalanche
AVAX
$ 7,464
+%0,97
+%8,97
+%11,70
$ 3,20B
$ 174,55K
19
$ 0,7733
+%1,05
+%10,79
+%13,89
$ 3,13B
$ 4,95M
20
Cronos
Cronos
CRO
$ 0,05546
+%0,68
+%10,95
+%13,03
$ 2,45B
$ 5,21M
21
Bittensor
Bittensor
TAO
$ 221,22
+%0,20
+%7,57
+%10,97
$ 2,41B
$ 23,18K
22
NEAR
NEAR
NEAR
$ 1,8511
+%0,35
+%5,68
+%12,07
$ 2,38B
$ 955,49K
23
OKB
OKB
OKB
$ 107,498
+%0,32
+%3,18
-%0,18
$ 2,24B
$ 2,19K
24
Mantle
Mantle
MNT
$ 0,5166
+%0,66
+%8,32
+%17,92
$ 1,71B
$ 458,20K
25
MemeCore
MemeCore
M
$ 1,14221
-%0,45
-%7,04
+%2,27
$ 1,50B
$ 63,85K
26
Polkadot
Polkadot
DOT
$ 0,8584
+%0,11
+%7,91
+%10,22
$ 1,44B
$ 3,15M
27
Internet Computer
Internet Computer
ICP
$ 2,432
+%0,41
+%5,96
+%6,80
$ 1,35B
$ 181,47K
28
Worldcoin
Worldcoin
WLD
$ 0,3742
+%0,89
+%3,97
+%7,89
$ 1,27B
$ 3,51M
29
Ethereum Classic
Ethereum Classic
ETC
$ 7,14
+%0,71
+%8,05
+%13,76
$ 1,12B
$ 31,03K
30
United Stables
United Stables
U
$ 1
+%0,01
%0,00
-%0,03
$ 1,00B
$ 64,31K
31
Pi Network
Pi Network
PI
$ 0,09299
+%0,81
+%4,24
+%4,09
$ 999,43M
$ 3,06M
32
Polygon Ecosystem
Polygon Ecosystem
POL
$ 0,09
+%0,58
+%4,46
+%12,42
$ 903,02M
$ 6,14M
33
Algorand
Algorand
ALGO
$ 0,0897
+%1,04
+%7,48
+%12,96
$ 801,32M
$ 1,54M
34
Kaspa
Kaspa
KAS
$ 0,02932
+%0,78
+%8,88
+%13,89
$ 800,64M
$ 60,95M
35
COSMOS
COSMOS
ATOM
$ 1,551
+%0,52
+%4,88
+%4,11
$ 794,24M
$ 518,91K
36
Gate
Gate
GT
$ 7,35
+%1,24
+%0,05
+%9,54
$ 783,25M
$ 5,53M
37
Beldex
Beldex
BDX
$ 0,08218
-%0,12
-%0,54
-%4,89
$ 635,70M
$ 13,72M
38
$ 0,007123
+%0,33
+%11,96
+%18,66
$ 606,99M
$ 19,05M
39
Filecoin
Filecoin
FIL
$ 0,762
+%0,41
+%12,39
+%9,80
$ 596,40M
$ 6,55M
40
XDC Network
XDC Network
XDC
$ 0,02932
+%0,80
+%6,86
+%7,74
$ 595,54M
$ 9,19M
41
Arbitrum
Arbitrum
ARB
$ 0,09331
+%1,54
+%4,57
+%24,29
$ 580,92M
$ 5,47M
42
Aptos
Aptos
APT
$ 0,5945
+%1,11
+%5,87
+%9,00
$ 490,53M
$ 472,85K
43
Injective
Injective
INJ
$ 4,823
+%0,96
+%4,53
+%15,07
$ 481,76M
$ 646,61K
44
Provenance Blockchain
Provenance Blockchain
HASH
$ 0,00818489
%0,00
-%0,02
+%13,48
$ 464,74M
$ 13,62K
45
VeChain
VeChain
VET
$ 0,0053
+%0,52
+%8,95
+%16,68
$ 452,28M
$ 13,07M
46
DASH
DASH
DASH
$ 34,37
-%0,53
+%6,28
+%12,84
$ 430,83M
$ 12,07K
47
BitcoinSV
BitcoinSV
BSV
$ 17,02
+%3,17
+%4,99
+%7,44
$ 332,91M
$ 6,49K
48
Monad
Monad
MON
$ 0,028
+%3,11
+%9,95
+%31,24
$ 325,43M
$ 23,96M
49
SEI
SEI
SEI
$ 0,04473
+%0,32
+%7,63
+%11,26
$ 321,62M
$ 4,58M
50
TIA
TIA
TIA
$ 0,3516
+%1,22
+%8,34
+%13,59
$ 321,42M
$ 1,41M

שאלות נפוצות

מהי פלטפורמת חוזים חכמים בתחום המטבעות הקריפטוגרפיים?
פלטפורמת חוזים חכמים היא בלוקצ׳יין שתוכנן במיוחד לארח קוד מתוכנת הפועל באופן אוטומטי. פלטפורמות חוזים חכמים מאפשרות למפתחים לבנות יישומים מבוזרים ללא תלות בשרתים מרכזיים.
מהו השימוש העיקרי בטוקנים של חוזים חכמים?
טוקנים של חוזים חכמים משמשים לתשלום עבור כוח החישוב הנדרש להפעלת חוזים חכמים על גבי הבלוקצ׳יין. בנוסף, טוקנים של חוזים חכמים משמשים לסטייקינג ולהשתתפות בממשל הרשת.
כיצד פלטפורמות חוזים חכמים תומכות באקוסיסטם של פיננסים מבוזרים (DeFi)?
פלטפורמות חוזים חכמים מספקות תשתית דיגיטלית בלתי ניתנת לשינוי לאקוסיסטם של DeFi על ידי אכיפה אוטומטית של כללי הלוואות, השאלות ומסחר המבוססים אך ורק על קוד ולא על מתווכים אנושיים.
מהם הסיכונים האבטחתיים הקשורים לטוקנים של חוזים חכמים?
הסיכונים האבטחתיים העיקריים של טוקנים של חוזים חכמים כוללים פגיעויות בקוד הבסיסי שניתן לנצל על ידי האקרים, בעיות עומס ברשת, וירידות מחירים חדות בעקבות ניצול של חוזים חכמים.

כתב ויתור

הכללת נכסים דיגיטליים בתחום פלטפורמת חוזים חכמים יחד עם כללי הסיווג ונתוני השוק, מבוססת על מקורות צד שלישי עצמאיים. רישום טוקן בקטגוריה זו אינו מהווה אישור, ערובה או המלצת השקעה מצד MEXC. כל התוכן הוא למטרות מידע בלבד. מחירי מטבעות קריפטו נתונים לתנודות בשוק; אנא בצע מחקר עצמאי (DYOR) וסחור בזהירות.