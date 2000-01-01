פלטפורמות חוזים חכמים הן בלוקצ'יין שנועדו לארח יישומים מבוזרים (dApps) והסכמים הניתנים לתכנות הניתנים לביצוע עצמי. הם מאפשרים למשתמשים לסחור, להלוות ולממש NFTs מבלי להסתמך על מתווכים מרכזיים. הטוקנים המקומיים של פלטפורמות אלו משמשים בדרך כלל לתשלום עמלות רשת (גז) ולהשתתפות בממשל.
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