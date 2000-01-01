תחום "מיוצר בסין" כולל פרויקטי בלוקצ'יין שנוסדו על ידי צוותים סיניים או משולבים עמוק באקוסיסטם Web3 האסייתי. תנועת המחיר של טוקנים אלו מושפעת לעיתים קרובות מהתפתחויות טכנולוגיות אזוריות, מגמות נזילות מקומיות ושינויים רגולטוריים באסיה. הם מתמקדים לעיתים קרובות בפתרונות בלוקצ'יין ארגוניים, תשתיות אזוריות ואקוסיסטמים מקומיים של dApps.
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