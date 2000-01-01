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טוקנים מסוג מיוצר בסין מובילים לפי שווי שוק

תחום "מיוצר בסין" כולל פרויקטי בלוקצ'יין שנוסדו על ידי צוותים סיניים או משולבים עמוק באקוסיסטם Web3 האסייתי. תנועת המחיר של טוקנים אלו מושפעת לעיתים קרובות מהתפתחויות טכנולוגיות אזוריות, מגמות נזילות מקומיות ושינויים רגולטוריים באסיה. הם מתמקדים לעיתים קרובות בפתרונות בלוקצ'יין ארגוניים, תשתיות אזוריות ואקוסיסטמים מקומיים של dApps.

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מטבע
מחיר
7 הימים האחרונים
פעולה
1
Binance Coin
Binance Coin
BNB
$ 666.78
+0.35%
+5.98%
+8.89%
$ 89.73B
$ 54.88K
2
Tron
Tron
TRX
$ 0.3384
+0.15%
+1.41%
+1.59%
$ 32.08B
$ 30.07M
3
OKB
OKB
OKB
$ 106.888
+0.32%
+3.18%
-0.18%
$ 2.24B
$ 2.19K
4
Aster
Aster
ASTER
$ 0.6784
+0.46%
+2.29%
+11.94%
$ 1.82B
$ 3.00M
5
Mantle
Mantle
MNT
$ 0.5166
+0.66%
+8.32%
+17.92%
$ 1.71B
$ 458.20K
6
Decentralized USD
Decentralized USD
USDD
$ 0.9986
-0.13%
0.00%
-0.14%
$ 1.36B
$ 16.83K
7
Bitget Token
Bitget Token
BGB
$ 1.87042
+0.40%
+4.31%
+12.65%
$ 1.31B
$ 44.80K
8
KuCoin Token
KuCoin Token
KCS
$ 7.5632
-0.19%
+4.82%
+15.96%
$ 1.02B
$ 7.74K
9
Gate
Gate
GT
$ 7.35
+1.24%
+0.05%
+9.54%
$ 783.25M
$ 5.53M
10
VeChain
VeChain
VET
$ 0.005255
+0.52%
+8.95%
+16.68%
$ 452.28M
$ 13.07M
11
SUN
SUN
SUN
$ 0.017384
-0.01%
+1.50%
-3.61%
$ 334.53M
$ 9.70M
12
CONFLUX
CONFLUX
CFX
$ 0.04581
+0.70%
+5.22%
+6.46%
$ 239.75M
$ 1.48M
13
MX Token
MX Token
MX
$ 1.6348
-0.67%
-1.00%
+0.41%
$ 149.65M
$ 1.43M
14
NEO
NEO
NEO
$ 2.01
+0.40%
+11.81%
+19.60%
$ 142.91M
$ 57.82K
15
Qtum
Qtum
QTUM
$ 0.8241
+0.43%
+12.36%
+20.84%
$ 86.20M
$ 87.72K
16
Zilliqa
Zilliqa
ZIL
$ 0.002689
-0.44%
+8.92%
+5.62%
$ 53.85M
$ 21.02M
17
Ontology Token
Ontology Token
ONT
$ 0.05109
-1.82%
+26.96%
+39.80%
$ 51.28M
$ 2.38M
18
Alchemy
Alchemy
ACH
$ 0.004618
+0.26%
+4.42%
+12.25%
$ 46.28M
$ 14.03M
19
Nervos Network
Nervos Network
CKB
$ 0.0009154
+0.13%
+5.85%
+10.98%
$ 44.74M
$ 84.35M
20
Merlin Chain
Merlin Chain
MERL
$ 0.02016
0.00%
+7.38%
+13.57%
$ 25.62M
$ 4.78M
21
DODO
DODO
DODO
$ 0.02089
+0.14%
+2.88%
-2.95%
$ 20.72M
$ 5.22M
22
Huobi
Huobi
HT
$ 0.125617
-2.20%
+0.11%
+24.19%
$ 13.74M
$ 114.20K
23
Phoenix
Phoenix
PHNIX
$ 0.000012045
+0.33%
+28.40%
+39.09%
$ 6.42M
$ 6.26B
24
Solv Protocol
Solv Protocol
SOLV
$ 0.002548
+1.19%
+5.84%
+14.89%
$ 3.79M
$ 24.81M
25
Measurable Data
Measurable Data
MDT
$ 0.00291416
+0.10%
+0.02%
+4.53%
$ 2.91M
$ 17.17K
26
Matrix AI Network
Matrix AI Network
MAN
$ 0.00102
-4.67%
-9.73%
-33.77%
$ 487.24K
$ 3.07M
27
ICPanda DAO
ICPanda DAO
PANDA
$ 0.00053397
-0.41%
-0.01%
-4.56%
$ 435.27K
$ 1.97K
28
dForce
dForce
DF
$ 0.00010196
+0.05%
+0.02%
+4.70%
$ 101.96K
$ 110.40

שאלות נפוצות

מה מאפיין מטבעות קריפטו בתחום "מיוצר בסין"?
מטבעות קריפטו בתחום "מיוצר בסין" הם נכסים דיגיטליים שפותחו בעיקר על ידי צוותים סיניים או פרויקטי בלוקצ'יין בעלי קשרים היסטוריים, תפעוליים ופיננסיים עמוקים לשוק הקריפטו האסייתי.
כיצד מדיניות רגולטורית באסיה משפיעה על מחיר טוקנים מסוג "מיוצר בסין"?
טוקנים מסוג "מיוצר בסין" רגישים מאוד לנרטיבים רגולטוריים באסיה. הכרזות רשמיות לגבי אימוץ בלוקצ'יין ארגוני או הגבלות מסחר בקריפטו בסין היבשתית או בהונג קונג משפיעות באופן משמעותי על שווי השוק שלהם.
באילו תחומים טכנולוגיים מתמקדים בדרך כלל פרויקטי קריפטו מסוג "מיוצר בסין"?
פרויקטי קריפטו מסוג "מיוצר בסין" מדגישים לעיתים קרובות בניית פתרונות בלוקצ'יין ארגוניים בעלי תפוקה גבוהה, יצירת תשתיות רשת ציבורית סקיילביליות וקידום אימוץ Web3 אזורי ליישומים מסחריים.
מדוע סוחרים עוקבים אחר מדיניות Web3 בהונג קונג עבור תחום זה?
סוחרים עוקבים אחר מדיניות Web3 בהונג קונג, מכיוון שהונג קונג ממקמת את עצמה כמרכז קריפטו פתוח לשווקים האסייתיים. מדיניות רגולטורית חיובית בהונג קונג פועלת באופן עקבי כקטליזטור שורי חזק עבור טוקנים מסוג "מיוצר בסין".

כתב ויתור

הכללת נכסים דיגיטליים בתחום תוצרת סין יחד עם כללי הסיווג ונתוני השוק, מבוססת על מקורות צד שלישי עצמאיים. רישום טוקן בקטגוריה זו אינו מהווה אישור, ערובה או המלצת השקעה מצד MEXC. כל התוכן הוא למטרות מידע בלבד. מחירי מטבעות קריפטו נתונים לתנודות בשוק; אנא בצע מחקר עצמאי (DYOR) וסחור בזהירות.